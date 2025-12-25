Конфеты с алкоголем предложили маркировать как товар для взрослых

Инициатива направлена на защиту детей, которые могут бесконтрольно купить такие сладости в интернете из-за отсутствия ясной маркировки

25 декабря 2025, 11:45, ИА Амител

Конфеты / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Роспотребнадзор выступил с инициативой ввести обязательную возрастную маркировку для кондитерских изделий, содержащих алкоголь, при их продаже через маркетплейсы, сообщают РИА Новости.

Ведомство считает необходимым, чтобы в местах реализации, включая онлайн-площадки, потребителю доносилась полная и достоверная информация о составе продукции. В частности, предлагается указывать на маркировке дополнительную пометку: "для лиц 18+ и старше".

Поводом для запроса стала обеспокоенность главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова. Он указывал, что на сайтах маркетплейсов карточки товаров, таких как шоколадные конфеты с ликером, часто не содержат четких предупреждений об алкоголе и возрастных ограничениях. Это создает условия для бесконтрольной покупки таких сладостей детьми.

«Подобная ситуация создает условия для бесконтрольной покупки алкогольных конфет детьми, что представляет потенциальную угрозу для их здоровья», – подчеркнул депутат.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что школьники массово покупают в интернете конфеты в форме рюмок с крепким алкоголем и аналогичные изделия. В Роспотребнадзоре надеются, что торгующие онлайн-площадки прислушаются к позиции ведомства и разместят соответствующую информацию на видном месте в карточках таких товаров.