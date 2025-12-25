Конфеты с алкоголем предложили маркировать как товар для взрослых
Инициатива направлена на защиту детей, которые могут бесконтрольно купить такие сладости в интернете из-за отсутствия ясной маркировки
25 декабря 2025, 11:45, ИА Амител
Роспотребнадзор выступил с инициативой ввести обязательную возрастную маркировку для кондитерских изделий, содержащих алкоголь, при их продаже через маркетплейсы, сообщают РИА Новости.
Ведомство считает необходимым, чтобы в местах реализации, включая онлайн-площадки, потребителю доносилась полная и достоверная информация о составе продукции. В частности, предлагается указывать на маркировке дополнительную пометку: "для лиц 18+ и старше".
Поводом для запроса стала обеспокоенность главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова. Он указывал, что на сайтах маркетплейсов карточки товаров, таких как шоколадные конфеты с ликером, часто не содержат четких предупреждений об алкоголе и возрастных ограничениях. Это создает условия для бесконтрольной покупки таких сладостей детьми.
«Подобная ситуация создает условия для бесконтрольной покупки алкогольных конфет детьми, что представляет потенциальную угрозу для их здоровья», – подчеркнул депутат.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что школьники массово покупают в интернете конфеты в форме рюмок с крепким алкоголем и аналогичные изделия. В Роспотребнадзоре надеются, что торгующие онлайн-площадки прислушаются к позиции ведомства и разместят соответствующую информацию на видном месте в карточках таких товаров.
11:56:06 25-12-2025
А еще огромную опасность представляют ромовые бабы! Десять или даже двадцать съеденных ромовых баб эквивалентны рюмке коньяка, говорят специалисты. Их следует срочно запретить или продавать только через идентификацию по Мах!
12:47:18 25-12-2025
Я помню, в советское время в детстве, угостили конфетой с коньяком, гадость редкостная, до сих пор не ем конфеты с алкоголем, на всю жизнь осталось отвращение.
17:21:15 25-12-2025
Запретить!!! Штраф, штраф, штраф!!!