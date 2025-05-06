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Врач призвала россиян съесть 10 килограммов клубники

Ягода особенно полезна для людей с проблемами со зрением

06 мая 2025, 13:29, ИА Амител

Фото: Merve Aydın / unsplash.com
Фото: Merve Aydın / unsplash.com

Врач Ольга Милушкина посоветовала россиянам съедать 10 кг клубники за сезон, пишет РИА Новости.

По ее словам, употребление этой ягоды позволит поддерживать достаточный уровень витамина C, который особенно полезен для зрения. Она уточнила, что в 100 г этой ягоды содержится от 50 до 100 мг аскорбиновой кислоты.

Также медик отметила, что речь идет о промежутке с конца мая до осени. Однако столь длинный сезон возможен лишь в южных регионах и у ремонтантных сортов.

Ранее гастроэнтеролог и терапевт Сергей Лопатин рассказал, какие болезни на майских праздниках обостряются чаще всего.

Здоровье советы эксперта

Комментарии 9

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Гость

14:35:27 06-05-2025

А она цену на клубнику видела?

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Musik

15:53:45 06-05-2025

Гость (14:35:27 06-05-2025) А она цену на клубнику видела?... на фотки посмотрели - и хватит.

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Гость

16:16:35 06-05-2025

Musik (15:53:45 06-05-2025) на фотки посмотрели - и хватит.... а это точно бесплатно???

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Гость

18:34:21 06-05-2025

Гость (14:35:27 06-05-2025) А она цену на клубнику видела?... мы сами выращиваем и съедаем и поболее 10 кг в сезон. и земляники и клубники лесной и сорт Виктория . каеф.

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ВВП

14:40:01 06-05-2025

С большим удовольствием, если данный врач оплатит стоимость 10 кг клубники.

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Гость

15:10:12 06-05-2025

Полезна полевая клубника. А та что от кыргызов завозится, сплошная химия и яд.

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Гость

15:25:17 06-05-2025

если дело только в витамине С, то есть другие способы его получить

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гость

16:22:50 06-05-2025

Можно яблоками выбрать витамин С?

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Гость

00:13:15 07-05-2025

гость (16:22:50 06-05-2025) Можно яблоками выбрать витамин С?... Лучше черной смородиной. А в замороженной содержание витамина ещё выше

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