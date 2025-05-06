Врач призвала россиян съесть 10 килограммов клубники
Ягода особенно полезна для людей с проблемами со зрением
06 мая 2025, 13:29, ИА Амител
Фото: Merve Aydın / unsplash.com
Врач Ольга Милушкина посоветовала россиянам съедать 10 кг клубники за сезон, пишет РИА Новости.
По ее словам, употребление этой ягоды позволит поддерживать достаточный уровень витамина C, который особенно полезен для зрения. Она уточнила, что в 100 г этой ягоды содержится от 50 до 100 мг аскорбиновой кислоты.
Также медик отметила, что речь идет о промежутке с конца мая до осени. Однако столь длинный сезон возможен лишь в южных регионах и у ремонтантных сортов.
Ранее гастроэнтеролог и терапевт Сергей Лопатин рассказал, какие болезни на майских праздниках обостряются чаще всего.
14:35:27 06-05-2025
А она цену на клубнику видела?
15:53:45 06-05-2025
Гость (14:35:27 06-05-2025) А она цену на клубнику видела?... на фотки посмотрели - и хватит.
16:16:35 06-05-2025
Musik (15:53:45 06-05-2025) на фотки посмотрели - и хватит.... а это точно бесплатно???
18:34:21 06-05-2025
Гость (14:35:27 06-05-2025) А она цену на клубнику видела?... мы сами выращиваем и съедаем и поболее 10 кг в сезон. и земляники и клубники лесной и сорт Виктория . каеф.
14:40:01 06-05-2025
С большим удовольствием, если данный врач оплатит стоимость 10 кг клубники.
15:10:12 06-05-2025
Полезна полевая клубника. А та что от кыргызов завозится, сплошная химия и яд.
15:25:17 06-05-2025
если дело только в витамине С, то есть другие способы его получить
16:22:50 06-05-2025
Можно яблоками выбрать витамин С?
00:13:15 07-05-2025
гость (16:22:50 06-05-2025) Можно яблоками выбрать витамин С?... Лучше черной смородиной. А в замороженной содержание витамина ещё выше