Ягода особенно полезна для людей с проблемами со зрением

06 мая 2025, 13:29, ИА Амител

Фото: Merve Aydın / unsplash.com

Врач Ольга Милушкина посоветовала россиянам съедать 10 кг клубники за сезон, пишет РИА Новости.

По ее словам, употребление этой ягоды позволит поддерживать достаточный уровень витамина C, который особенно полезен для зрения. Она уточнила, что в 100 г этой ягоды содержится от 50 до 100 мг аскорбиновой кислоты.

Также медик отметила, что речь идет о промежутке с конца мая до осени. Однако столь длинный сезон возможен лишь в южных регионах и у ремонтантных сортов.

Ранее гастроэнтеролог и терапевт Сергей Лопатин рассказал, какие болезни на майских праздниках обостряются чаще всего.