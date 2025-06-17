Врач раскрыл способы снизить температуру в спальне без кондиционера
Понадобятся носки и вода
17 июня 2025, 13:00, ИА Амител
Фото: Phil Desforges / unsplash.com
Врач Хосе Мануэль Фелисес в беседе с изданием El Español назвал три простых трюка охладить спальню без использования кондиционера.
По его словам, сделать это можно следующими способами:
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положить носки в морозилку на короткое время и надеть их перед сном для охлаждающего эффекта;
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распылить воду на постельное белье до полного увлажнения;
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опустить запястья в прохладную воду на 30 секунд – охлаждение будет кратковременным, но этого хватит для комфортного засыпания.
Ранее диетолог Лариса Габдулхакова назвала полезные напитки в жару.
13:06:58 17-06-2025
забыли про бутылки с замороженной водой
13:23:57 17-06-2025
Ева (13:06:58 17-06-2025) забыли про бутылки с замороженной водой ... Или ледяной водкой)))))
17:52:45 18-06-2025
Гость (13:23:57 17-06-2025) Или ледяной водкой)))))... нет, от этого инсульт будет
13:23:14 17-06-2025
Есть уже кондиционер. Даже два.
13:30:24 17-06-2025
Но так и простудиться можно
14:00:38 17-06-2025
возьмите пуливизатор, которым цветы опрыскиваете, себя и детей перед сном брызгайте - легче станет.
носки из морозилки - перепад температур сильно большой
14:02:36 17-06-2025
прыскаю на сетки от комаров и шторы - реально свежее становится
15:08:22 17-06-2025
Я лягушками и пиявками обкладываюсь
15:24:07 17-06-2025
видел как в юар в нищих кварталах делают охладители. Они берут фанерку. Сверлят дырки по диаметру горлышка от пластиковой полторашки из под воды. Потом отрезают донышки от полторашек и вставляют горлышками в дырки. Открывают форточку и в проем форточки вставляют это широким наружу узким горлышком в комнату. Воздух потоком идя в помещение проходит сужение. И выходя из узких горлышек он уже охлажден
17:54:31 18-06-2025
Холмс (15:24:07 17-06-2025) видел как в юар в нищих кварталах делают охладители. Они бер... так же устроены (окна) во Дворцах падишахов, эта же тяга создается толщиной пластин и резьбой. Итак же сделаны плиты подъездов в Сочи и пр. городах на Юге
07:20:08 19-06-2025
Холмс (15:24:07 17-06-2025) видел как в юар в нищих кварталах делают охладители. Они бер... При сжатии (проходе через сужение) воздух будет нагреваться. Учи матчасть.
18:06:27 17-06-2025
А просто принять прохладный душ. Не?
18:59:08 17-06-2025
чО курим?
19:55:59 17-06-2025
Этот " врач " думает, что говорит? Спать на мокром белье? И т.д... 🤣