Врач раскрыл способы снизить температуру в спальне без кондиционера

Понадобятся носки и вода

17 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: Phil Desforges / unsplash.com

Врач Хосе Мануэль Фелисес в беседе с изданием El Español назвал три простых трюка охладить спальню без использования кондиционера.

По его словам, сделать это можно следующими способами:

положить носки в морозилку на короткое время и надеть их перед сном для охлаждающего эффекта;

распылить воду на постельное белье до полного увлажнения;

опустить запястья в прохладную воду на 30 секунд – охлаждение будет кратковременным, но этого хватит для комфортного засыпания.

Ранее диетолог Лариса Габдулхакова назвала полезные напитки в жару.