НОВОСТИОбщество

Врач раскрыл способы снизить температуру в спальне без кондиционера

Понадобятся носки и вода

17 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: Phil Desforges / unsplash.com
Фото: Phil Desforges / unsplash.com

Врач Хосе Мануэль Фелисес в беседе с изданием El Español назвал три простых трюка охладить спальню без использования кондиционера.

По его словам, сделать это можно следующими способами:

  • положить носки в морозилку на короткое время и надеть их перед сном для охлаждающего эффекта;

  • распылить воду на постельное белье до полного увлажнения;

  • опустить запястья в прохладную воду на 30 секунд – охлаждение будет кратковременным, но этого хватит для комфортного засыпания.

Ранее диетолог Лариса Габдулхакова назвала полезные напитки в жару.

советы эксперта

Комментарии 14

Avatar Picture
Ева

13:06:58 17-06-2025

забыли про бутылки с замороженной водой

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:57 17-06-2025

Ева (13:06:58 17-06-2025) забыли про бутылки с замороженной водой ... Или ледяной водкой)))))

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:45 18-06-2025

Гость (13:23:57 17-06-2025) Или ледяной водкой)))))... нет, от этого инсульт будет

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:14 17-06-2025

Есть уже кондиционер. Даже два.

  -32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:24 17-06-2025

Но так и простудиться можно

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:38 17-06-2025

возьмите пуливизатор, которым цветы опрыскиваете, себя и детей перед сном брызгайте - легче станет.
носки из морозилки - перепад температур сильно большой

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:36 17-06-2025

прыскаю на сетки от комаров и шторы - реально свежее становится

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:22 17-06-2025

Я лягушками и пиявками обкладываюсь

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

15:24:07 17-06-2025

видел как в юар в нищих кварталах делают охладители. Они берут фанерку. Сверлят дырки по диаметру горлышка от пластиковой полторашки из под воды. Потом отрезают донышки от полторашек и вставляют горлышками в дырки. Открывают форточку и в проем форточки вставляют это широким наружу узким горлышком в комнату. Воздух потоком идя в помещение проходит сужение. И выходя из узких горлышек он уже охлажден

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:31 18-06-2025

Холмс (15:24:07 17-06-2025) видел как в юар в нищих кварталах делают охладители. Они бер... так же устроены (окна) во Дворцах падишахов, эта же тяга создается толщиной пластин и резьбой. Итак же сделаны плиты подъездов в Сочи и пр. городах на Юге

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:20:08 19-06-2025

Холмс (15:24:07 17-06-2025) видел как в юар в нищих кварталах делают охладители. Они бер... При сжатии (проходе через сужение) воздух будет нагреваться. Учи матчасть.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:06:27 17-06-2025

А просто принять прохладный душ. Не?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:08 17-06-2025

чО курим?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:55:59 17-06-2025

Этот " врач " думает, что говорит? Спать на мокром белье? И т.д... 🤣

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров