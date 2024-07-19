Врачам в новых регионах увеличат выплаты по "Земскому доктору"

Они будут получать по два миллиона рублей

19 июля 2024, 06:20, ИА Амител

Больница / Фото: pxhere.com/ru/photo/340641

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об увеличении выплат для медиков, переезжающих в новые российские регионы в рамках программы "Земский доктор". Об этом сообщает ТАСС.

Выплаты увеличены до 2 млн рублей врачам и до 1 млн рублей – средним медицинским работникам. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено свыше 1 млрд рублей.

Мишустин подчеркнул, что одна из задач властей – повысить доступность и качество медицины в каждом уголке страны. Для этого продолжают модернизировать медучреждения и строить новые, создают условия для привлечения специалистов, в том числе реализуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

По словам премьер-министра, обе программы будут включать механизм, который позволит сотруднику однократно сменить место работы в течение срока действия договора и перейти на службу в другую организацию здравоохранения в том же регионе.

"Мы надеемся, что эти решения станут хорошим стимулом для медицинских работников оставаться в небольших населенных пунктах. А для выпускников медицинских колледжей они будут мотивацией вернуться домой и оказывать квалифицированную помощь и консультации местным жителям", – сказал Мишустин.

Он подчеркнул важность возможности получения медицинской помощи в небольших населенных пунктах, поскольку не все местные жители могут обратиться за лечением даже в районную больницу.