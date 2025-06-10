НОВОСТИНаука и образование

На Алтае "скромные" учителя: при самой низкой зарплате в Сибири они ожидают еще меньше

За год спрос на учителей в крае упал на 10%

10 июня 2025, 15:20, ИА Амител

Учитель в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Учитель в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае зарплаты педагогов самые низкие, если сравнивать с другими регионами СФО, при этом их зарплатные ожидания еще ниже. Аналитики hh.ru выяснили, в каких сибирских регионах в этом году было открыто больше всего вакансий для учителей и где работодатели предлагают им наиболее конкурентные заработные платы. 

В каких регионах СФО самые конкурентные зарплаты?

Медиана зарплатных предложений для учителей в СФО составила 49,5 тыс. рублей. Они не слишком отличаются от региона к региону, но чуть более конкурентные предложения в Новосибирской области (50,6 тыс. рублей) и Красноярском крае (50,1 тыс. рублей). 

"В Иркутской, Кемеровской, Томской областях, республиках Алтай и Тыва медианные зарплаты находятся на уровне 50 тыс. рублей. Несколько ниже зарплатные предложения у учителей в Омской области (49,0 тыс. рублей) и Алтайском крае (45,1 тыс. рублей)", – говорится в исследовании.

При этом наиболее высокие ожидания по размеру зарплаты у соискателей в Республике Тыва (80 тыс. рублей) и Новосибирской области (50 тыс. рублей).

"В остальных регионах зарплатные ожидания скромнее: в Красноярском крае (45,3 тыс. рублей), Иркутской области (42,2 тыс. рублей), Кемеровской области (41,8 тыс. рублей), Томской области (41 тыс. рублей), Алтайском крае (40 тыс. рублей), Омской области (35,8 тыс. рублей) и Республике Хакасия (27,5 тыс. рублей)", – выяснили аналитики.

В Алтайском крае у педагогов во время поиска работы зарплатные ожидания в среднем составляют 40 тыс. рублей. И это на пять тысяч рублей меньше, чем медианная зарплата по региону для учителей.

Педагог в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

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Есть ли дефицит учителей в Алтайском крае?

Согласно данным базы вакансий hh.ru, в этом году в Алтайском крае за период с январь по май 2025 года было открыто 302 вакансии для учителей и преподавателей, и по сравнению с прошлым годом их число снизилось на 10%.

"По данным на май 2025, педагоги не относятся к дефицитным специалистам в Алтайском крае, на одну вакансию для них приходится 8,7 резюме потенциальных кандидатов, что соответствует высокому уровню конкуренции за работу среди местных педагогов (норма 4,0–7,9 резюме на вакансию)", – говорится в исследовании.

Школьный класс / Фото: unsplash.com/ Taylor Flowe

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В каких регионах СФО растет спрос на учителей?

Новосибирская область занимает лидирующие позиции по спросу на педагогов среди сибирских регионов: на нее приходится 24% от всего их объема в СФО. На втором месте по числу вакансий – Красноярский край (17%), на третьем – Иркутская область (14%). 

"Далее расположились Омская область (12%), Томская область (10%), Кемеровская область и Алтайский край (по 9%), Республика Тыва (5%), Республика Хакасия и Республика Алтай (по 1%)", – отметили аналитики.

Всего в Сибири за пять месяцев 2025 года работодатели открыли или обновили 3,5 тыс. вакансий для учителей и преподавателей.Динамика спроса на учителей по сравнению с 2024 годом неоднородна. Чаще стали искать педагогов: 

  • в Томской области (+24% относительно такого же периода в прошлом году);
  • в Красноярском крае (+17%);
  • в Омской области (+3%).

Обратный тренд (на снижение спроса) наблюдается:

  • в Республике Хакасия (-71% вакансий);
  • в Новосибирской области (-20%);
  • в Кемеровской области (-13%);
  • в Алтайском крае (-10%);
  • в Иркутской области (-7%).
Педагог на уроке / Фото: unsplash.com

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Алтайский край зарплаты Сибирь Учителя

Комментарии 16

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майор

15:39:00 10-06-2025

Все лучшее - детям. А учитель -это первый взрослый человек дающий ребенку путевку в жизнь. У них должна зарплата быть не меньше ста тысяч. И это будет правильно. У учителя и врача самая трудная работа

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Гость

17:12:31 10-06-2025

майор (15:39:00 10-06-2025) Все лучшее - детям. А учитель -это первый взрослый человек д... во многих Школах края такая зарплата у учителя, не муниципальные, конечно же эти школы. Но и конкурс туда очень высок

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Musik

15:39:43 10-06-2025

рынок отрегулирует.

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Гость

15:59:38 10-06-2025

У нас в школе учителя берут много ставок, ведут несовместимые предметы. Других вариантов нет. Молодежь не спешит в школу.
Вот и закрыли вакансии)))

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Гость

16:03:59 10-06-2025

Гость (15:59:38 10-06-2025) У нас в школе учителя берут много ставок, ведут несовместимы... а сколько часов в неделю на 1 ставке ? Наверное что бы получать нормальную зп нужно 40 часов в неделю отработать. И не все ежедневно к урокам готовятся и проверяют тетради

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Гость

16:06:53 10-06-2025

А унас в школе практически все учителя пенсионного (60+) и предпенсионного возраста.
Кстати,тоже ведут много предметов. А кто нормальный пойдет работать в школу,если в Алтайском крае зарплаты педагогов самые низкие.

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Гость

16:37:19 10-06-2025

майор (15:39:00 10-06-2025) Все лучшее - детям. А учитель -это первый взрослый человек д... А вы можете это тем, по ту сторону телефизора повторить?

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Гость

17:07:33 10-06-2025

А ещё постоянно пишут, что в школах не хватает мужчин- педагогов. Вы серьезно думаете, что мужчина пойдет работать в школу за эти копейки? Зарплата, чтобы снять квартиру и доехать до школы. Усё.... Ну и на макарошки хватит.

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Гость

17:11:14 10-06-2025

ну сейчас в учмтеля потянутся мужички в темных рясах - тем и зарплата не нужна

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Кхм...

17:33:55 10-06-2025

Ну, если "учИтели", то тогда и ста тысяч в месяц мало. А "учителЯ"...

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Гость

17:53:34 10-06-2025

На одно учительское место почти 9 претендентов. Ничего себе! Отчего разговоры, что в школах работать некому? Вспоминаю знакомую, преподавала в ВУЗе, уже лет за 70 ей было, тоже жаловалась, что молодежь не идет , поэтому приходится ей из последних сил... Сама же выживала молодых, как могла, чтобы себе побольше часов захапать, хотя пенсия была очень хорошая.

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Гость

08:42:26 11-06-2025

Тому же ХОРОШЕМУ учителю, те же знания и опыт не падают манной небесной сразу же после получения диплома. Время, труд, желание, со временем сделают его грамотным специалистом. Для этого необходимо время. Лет 10-20.. А первые годы это молодые специалисты с низкой категорией, смешной зарплатой и желанием поскорее сбежать от этой нищеты.

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Белокуриха

20:33:28 11-06-2025

Не знаю какие там 40и 50 , ставка 10-20 тр вот прикол, можете проверить

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Бийск

20:59:01 11-06-2025

Тоже самое 20 тр

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Алекс

21:13:56 11-06-2025

Конечно верим. Если оклад профессора в вузах Барнаула 40 т.р., а доцента- 30 т.р. , то в школе должё быть 25 т.р. Всё остальное враньё

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Гость

21:19:26 11-06-2025

Бийск тоже 20 тр , мало для них.

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