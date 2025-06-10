За год спрос на учителей в крае упал на 10%

10 июня 2025, 15:20, ИА Амител

Учитель в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае зарплаты педагогов самые низкие, если сравнивать с другими регионами СФО, при этом их зарплатные ожидания еще ниже. Аналитики hh.ru выяснили, в каких сибирских регионах в этом году было открыто больше всего вакансий для учителей и где работодатели предлагают им наиболее конкурентные заработные платы.

В каких регионах СФО самые конкурентные зарплаты?

Медиана зарплатных предложений для учителей в СФО составила 49,5 тыс. рублей. Они не слишком отличаются от региона к региону, но чуть более конкурентные предложения в Новосибирской области (50,6 тыс. рублей) и Красноярском крае (50,1 тыс. рублей).

"В Иркутской, Кемеровской, Томской областях, республиках Алтай и Тыва медианные зарплаты находятся на уровне 50 тыс. рублей. Несколько ниже зарплатные предложения у учителей в Омской области (49,0 тыс. рублей) и Алтайском крае (45,1 тыс. рублей)", – говорится в исследовании.

При этом наиболее высокие ожидания по размеру зарплаты у соискателей в Республике Тыва (80 тыс. рублей) и Новосибирской области (50 тыс. рублей).

"В остальных регионах зарплатные ожидания скромнее: в Красноярском крае (45,3 тыс. рублей), Иркутской области (42,2 тыс. рублей), Кемеровской области (41,8 тыс. рублей), Томской области (41 тыс. рублей), Алтайском крае (40 тыс. рублей), Омской области (35,8 тыс. рублей) и Республике Хакасия (27,5 тыс. рублей)", – выяснили аналитики.

В Алтайском крае у педагогов во время поиска работы зарплатные ожидания в среднем составляют 40 тыс. рублей. И это на пять тысяч рублей меньше, чем медианная зарплата по региону для учителей.

Есть ли дефицит учителей в Алтайском крае?

Согласно данным базы вакансий hh.ru, в этом году в Алтайском крае за период с январь по май 2025 года было открыто 302 вакансии для учителей и преподавателей, и по сравнению с прошлым годом их число снизилось на 10%.

"По данным на май 2025, педагоги не относятся к дефицитным специалистам в Алтайском крае, на одну вакансию для них приходится 8,7 резюме потенциальных кандидатов, что соответствует высокому уровню конкуренции за работу среди местных педагогов (норма 4,0–7,9 резюме на вакансию)", – говорится в исследовании.

В каких регионах СФО растет спрос на учителей?

Новосибирская область занимает лидирующие позиции по спросу на педагогов среди сибирских регионов: на нее приходится 24% от всего их объема в СФО. На втором месте по числу вакансий – Красноярский край (17%), на третьем – Иркутская область (14%).

"Далее расположились Омская область (12%), Томская область (10%), Кемеровская область и Алтайский край (по 9%), Республика Тыва (5%), Республика Хакасия и Республика Алтай (по 1%)", – отметили аналитики.

Всего в Сибири за пять месяцев 2025 года работодатели открыли или обновили 3,5 тыс. вакансий для учителей и преподавателей.Динамика спроса на учителей по сравнению с 2024 годом неоднородна. Чаще стали искать педагогов:

в Томской области (+24% относительно такого же периода в прошлом году);

в Красноярском крае (+17%);

в Омской области (+3%).

Обратный тренд (на снижение спроса) наблюдается: