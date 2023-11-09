Время затишья. Подешевеет ли недвижимость в Барнауле при супердорогой ипотеке
В ближайшие месяцы число сделок с жильем станет в разы меньше
09 ноября 2023, 09:15, ИА Амител
Ипотека в России стремительно дорожает. После того как Банк России поднял ключевую ставку до 15%, кредитные организации пересмотрели условия своих продуктов. Уже сейчас в некоторых банках ипотеку на вторичное жилье выдают под 17-18%. Барнаульские эксперты предполагают, что высокие ставки сохранятся как минимум до весны. Что в этих условиях будет с рынком и ждать ли снижения цен, в материале amic.ru.
Спад после взлета
После ажиотажного сентября и "горячего" октября на рынке недвижимости наступила пауза. Риелторы отмечают, что количество обращений стало значительно меньше. И если барнаульцы планируют купить недвижимость с помощью ипотеки, то рассматривают только первичный рынок, где пока еще работают программы господдержки. Ставки по ним начинаются в среднем от 5%.
"После повышения Центробанком ключевой ставки мы сразу получили от банков-партнеров известия о повышении процентных ставок по ипотеке. Они нас предупредили, до каких чисел нужно подписать документы, чтобы клиенты с уже одобренными кредитами успели их получить. Сейчас мы смотрим, анализируем, как клиенты будут себя чувствовать в новых условиях", – сообщила amic.ru руководитель агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс.
Вообще ипотеку под 17-18% рынок еще не забыл. В феврале 2022 года ЦБ поднимал ключевую ставку до рекордных 20%. Однако этот период был краткосрочным и уже к сентябрю ставка опустилась до 7,5%.
Особенность сегодняшнего этапа в том, что никто не может дать гарантии, что ситуация изменится в ближайшее время. Эта неизвестность и отпугивает заемщиков.
"До Нового года точно никто не скажет, будет ли ключевая ставка опускаться. А брать квартиру на "вторичке" по высокой ставке на длительный срок никому неинтересно. Программы господдержки на новостройки работают до 2024 года, как было обещано, но будут ли их продлевать – непонятно", – заметил руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев.
Рынок-провокатор
Если спроса на вторичное жилье не будет, логично предположить, что цены пойдут вниз. Однако риелторы считают, что это вряд ли произойдет. И самая главная причина – в сверхдорогих новостройках. По оценке Константина Никитеева, строящееся жилье (некоторые варианты) продают почти в два раза дороже, чем готовое.
"Вторичка" практически не растет в цене: маленькие варианты стоят 100 тыс. рублей за квадратный метр, квартиры в домах до пяти лет доходят до 120 тыс. рублей, а строящееся жилье – 130-150 тыс. рублей за "квадрат". У инвесторов, которые купили на котловане и сейчас пытаются продать, цена достигает 200 тыс. рублей. Разница практически в два раза. Но нужно понимать, что после продажи готового жилья собственник куда-то направляет эти средства. Скорее всего, они остаются на рынке. Поэтому ждать, что человек продаст четырехкомнатную квартиру за 50 тыс. рублей за "квадрат" и побежит покупать студию в 27 "квадратов", наивно", – отмечает эксперт.
При этом новостройки продолжают расти в цене: ЖК, которые выходят на рынок, очень мало. Дефицит предложений позволяет девелоперам удерживать стоимость.
"Квартиры в только что построенных домах сейчас стоят дешевле, чем в проектах на фундаменте. Это нонсенс, который не дает стабильности рынку. Некоторые позиции в Барнауле вообще стоят выше, чем в Новосибирске. Хотя по уровню зарплат Барнаул и Новосибирск – это разные планеты", – отмечает эксперт.
Провоцирует удорожание новостроек и банковское финансирование, от которого зависят девелоперы. Ставки по кредитам для застройщиков также меняются в зависимости от ставки ЦБ. А все издержки по займам (и прочим расходам) компании "зашивают" в цену квадратного метра.
"На новостройки рост цен продолжится: банки повышают процентную ставку по проектному финансированию, инфляция разгоняется, строительные материалы дорожают. Все цепляется друг за друга. В итоге конечный результат – высокие цены", – отметила Ольга Гросс.
Интересно, что разница в цене между новостройками и "вторичкой" нивелирует последствия дорогой ипотеки. По расчетам риелторов, некоторые сегменты готовых квартир выгоднее купить, взяв заем под 17%, чем новостройку по льготной программе.
Покажет время
В целом эксперты считают, что стагнация на рынке жилья (особенно вторичного) сохранится в течение нескольких месяцев. Это приведет к тому, что срок реализации квартир растянется, покупатели снова начнут торговаться, а собственники, которым потребуется срочная продажа, сбросят 1-2% от начальной стоимости квартиры. Но не более.
Также риелторы предполагают, что в следующем году на рынке могут появиться адресные программы поддержки. Они будут работать как для покупки вторичных квартир, так и новостроек, но станут доступны лишь определенным льготным категориям покупателей.
А вот барнаульцам, которые захотят купить "бэушную" квартиру, но не попадут в программу, придется ждать лучших времен. Правда, наступят они не скоро.
"Сейчас все зависит от того, когда ставки пойдут вниз. Банкиры осторожны в прогнозах, они не дают никакой информации по срокам снижения ключевой ставки. Поэтому пока рынок будет стагнировать, о бешеных продажах, которые были в сентябре, можно забыть. А дальше покажет время", – резюмирует Константин Никитеев.
09:34:02 09-11-2023
Никто сейчас не знает, пойдут цены на квадрат вверх или вниз - слишком много неизвестных в уравнении с каждой стороны. Что можно посоветовать? В условиях неопределенности - только диверсификация активов. А недвижимость, это не только место, где можно жить или работать, но и актив (инвестиция на будущее). У кого уже несколько квартир или домов в портфеле, может стоит остановиться и рассмотреть другие объекты для инвестирования. Пока не продавать имеющиеся лоты, держать и наблюдать, но новые лоты не покупать (позицию в этом классе активов не увеличивать). У кого нет жилья или стесненные жилищные условия - конечно нужно брать по текущим ценам (жизнь то одна, аренда все равно дороже). Но все же лучше сейчас зафиксить льготную ставку 5-6%, купив новостройку. Правда ремонт сейчас в ней делать то еще удовольствие (стройматериалы сильно подорожали, услуги отделочников тоже подорожали и они еще и расписаны на полгода вперед). Если сам в состоянии сделать ремонт в квартире - будет большим плюсом.
12:19:01 09-11-2023
Гость (09:34:02 09-11-2023) Никто сейчас не знает, пойдут цены на квадрат вверх или вниз... да где же аренда дороже? покупая 2шку за 5млн с первоначальным 50% ты теряешь возможность получать доход с депозита 300тыс.руб. в год и банку по ипотеке переплачиваешь 425тыс.руб. в год. Это не считая гашение основного долга. За 725тыс. руб можно три квартиры арендовать.
09:36:43 09-11-2023
да щас, подешевеет... Барыги-перекупы и застройщики так любят сверх прибыли, шо скорее мать родную продадут, чем снизят цену...
09:44:40 09-11-2023
Риэлторы не видят продаж.... Или народ исключает из цепи их, т.к. и так всё дорого. Берут от 3% от стоимости продажи. Одну парочку семейную знаю. С отдыха с морей не вылазят, за ваши кровные деньги. Обращайтесь и дальше к риэлторам )
10:13:46 09-11-2023
Недвижимость толком н падала в цене лишь потому, что банки всегда держали цены и не сбрасывали залоги в рынок. Теперь может получится иначе. Политика нынче такая - чем хуже, тем лучше. Великая перезагрузка, как никак. А цена определяется маржинальной сделкой. Вот начнут банки продавать залоги по 50 тыс. за метр, пусть это будут даже разовые сделки, и все жилье автоматически перепишет ценник, и не важно, что будут думать собственники о стоимости своей недвижимости.
11:14:56 09-11-2023
Гость (10:13:46 09-11-2023) Недвижимость толком н падала в цене лишь потому, что банки в... В том то и проблема, что банки недостаточно эффективно работают с дефолтными залогами, держат их годами зачем-то (боятся обрушить рынок), чего-то выгадывают или просто всем пофиг. Живой пример - один из автосалонов популярного бренда в городе, который долгие годы был исключен из оборота, находясь в залоге (залогодатель обанкротился). Недавно его вроде таки продали, но е-мае, там уже деревья выросли на парковке и на крыше
10:17:38 09-11-2023
Деревня барнаул обречена превратиться в сплошной "элитарный" стекловатный спальник. Вторичка будет массово выкупаться "лучшими людьми" перед сносом по цене первого взноса на ипотеку на 30 лет в их доходных человейниках. На это обречены все сталинки и хрущёвки. Поэтому самое умное, что можно сделать уже сейчас - срочно бежать из этого коммунального концлагеря. И можете меня поздравить. Я таки сбежал! И до сих пор гуляю по зелёной траве, дыша сочным морским воздухом не думая о риске упасть и искалечиться на смертельно опасных ледяных тротуарах.
12:07:23 09-11-2023
Совет всем, кто может и хочет! (10:17:38 09-11-2023) Деревня барнаул обречена превратиться в сплошной "элитарный"... Куда уехали? Краснодарский край?
12:18:50 09-11-2023
Гость (12:07:23 09-11-2023) Куда уехали? Краснодарский край?... Нет. Там очень тяжело жить постоянно из-за изнуряющей жары летом. К тому же, это - хроническая и потенциальная горячая точка. Там практически всё контролируется территориальными и этническими ОПГ. И не надо забывать, что это - историческая территория хазарского каганата.
12:00:56 09-11-2023
Вы вообще с головой дружите?! О каком падении спроса речь?! Ажиотажный спрос на квартиры растёт как снежный ком! И с ростом процентной ставки по ипотеке новостройки будут расхватывать всё больше и больше. И с ипотекой под 40 и даже 50% годовых и стоимостью квадрата 300-400 тыс свободных квартир не будет никогда!
12:33:22 09-11-2023
Гость (12:00:56 09-11-2023) Вы вообще с головой дружите?! О каком падении спроса речь?! ... у паники глаза велики. Покупал квартиру (с ремонтом) в 2011 по 40т.р за квадрат, Затем в 2019ом по 39,2т.р за квадрат в долёвке. Растет цена не больше величины инфляции. Весь рост только на не рыночной ставки и держаться. Льготная ипотека сделала только более недоступной покупку квартиры, отменят ее и цени охладятся.
12:58:59 09-11-2023
Гость (12:33:22 09-11-2023) у паники глаза велики. Покупал квартиру (с ремонтом) в 2011 ... Здесь вы правы, почти. Проблема в покупной способности населения. Динамика среднедушевого дохода выросла за последние 10-12 лет почти в 2 раза, а покупательская способность благодаря падению рубля и жулью у власти совсем не успевает за изменениями.
13:13:11 09-11-2023
Гость (12:33:22 09-11-2023) у паники глаза велики. Покупал квартиру (с ремонтом) в 2011 ... Цены на квартиры даже на одном месте стоять не будут! Они будут расти гарантированно и всегда! При любых условиях!
14:50:44 09-11-2023
Гость (12:00:56 09-11-2023) Вы вообще с головой дружите?! О каком падении спроса речь?! ... Толсто троллите)
12:54:23 09-11-2023
Гость (12:00:56 09-11-2023) Вы вообще с головой дружите?! О каком падении спроса речь?! ... Ага! В Москве , Питере , Сочи вросли , но что-то нет ажиотажа уже пару лет и цены нен растут!)
12:57:36 09-11-2023
Не подешевеет, максимум подешевеет символично. Никогда не было никаких "подешевеет" при капитализме и не будет.
14:44:25 09-11-2023
Гость (12:57:36 09-11-2023) Не подешевеет, максимум подешевеет символично. Никогда не бы... 2009-2011 годы вспомните. Без поддержки ипотеки через новостройки, как сделали в кризис 2014 года, рынок просел. Без ипотеки не было практически покупателей на рынке, спрос упал, следом цены. Пока рынок не раскачали субсидией Молодая семья в 2012 году. Вторичка, как надутый мыльный пузырь накануне кризиса, просела особенно сильно.
14:12:35 09-11-2023
Тарифное регулирование как в электроэнергетике застройщикам нужно, чтобы цену за квадрат управление по тарифам определяло исходя из себестоимости и нормы прибыли. И на стройматериалы. И все наладится. Думаю окажется, что квартиры могут на треть ниже стоить, как бы не на половину. И банки с их эскроу убрать - лишняя прокладка в итоге, которая деньги оттягивает. И землю под застройку МКД не за 100 млн в аренду отдавать, а бесплатно. А то все свои барыши поднимают, а народ в яме оказывается. Нехорошо получается как-то.
15:00:40 09-11-2023
1 (14:12:35 09-11-2023) Тарифное регулирование как в электроэнергетике застройщикам ... Застройщики в прошлом году получили рекордную прибыль. Для первой барнаульской пятерки это величины с девятью нулями у почти каждого. Далее, банкиры. Эти вообще купаются в деньгах. За этот год банковский сектор страны заработает по прогнозам рекордную чистую прибыль около трех триллионов рублей (это уже двенадцать нулей и троечка перед ними, калькулятора не хватит для таких цифр). А народу кредиты на 27 лет и квадрат по 120-150 тыс. руб. в бетоне, кушайте с булочкой
16:34:59 09-11-2023
Недвига золото доллар дешеветь не будут..
19:01:59 09-11-2023
Риэлторы такими статьями кипятят клиентов. Ну, типа: берите сейчас, дальше будет вообще копец. Возможно, дальше и правла будет копец. Потому что за два года квартиры на "вторичке" подорожали как минимум на 80 процентов. И к прежней цене они не вернутся. Сейчас то, что два года назад было неликвид (пятый этаж, угловая, без балкона, в панельке) стоит 3 млн 500 тысяч. И их же кто-то покупает. Думаю, как раз потому, что новостройки в готовом виде не по карману гражданам, а вкладываться на стадии котлована желающих все меньше. Ну и рост ипотеки дает себя знать. По новостройкам, думаю, может повлиять ипотека от застройщика. Если рынок совсем встанет, то застройщикам будет некуда деваться - они сделают свои ипотеки, рассрочки. Если рынок новостроек зашевелится, то и на вторичке цены могут подужаться. Хотя, конечно, не сильно.
13:22:48 11-11-2023
все вернется к себестоимости квадратного метра и рентабелбности в строительстве на уровне23-30 процентов. для строителей жирная сытая жизнь закончилась -привыкайте .наступает спокойная реальная производственная доходность . скоро по этому пути пройдет и торговля.