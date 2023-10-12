Такой сценарий нам не нужен. Эксперт Центробанка о росте ключевой ставки и инфляции

В странах, где инфляционные ожидания заякорены, люди перестают покупать товары, если цены сильно выросли, указывает эксперт

12 октября 2023, 08:01, ИА Амител

Первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева

В сентябре 2023 года Банк России поднял ключевую ставку до 13% годовых и дал понять, что мягких денежно-кредитных условий в ближайшие месяцы ждать не стоит. В чем причины такого решения, как оно отразится на людях и бизнесе, amic.ru рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

О ключевой ставке

– Объясните, почему Банк России все-таки решил вновь поднять ключевую ставку?

– Для комфортной жизни людей и экономического развития страны Банк России считает оптимальной инфляцию в целом по стране вблизи 4% в год. С помощью мер денежно-кредитной политики мы стремимся поддерживать ее на таком уровне и возвращать к этому уровню, когда она отклоняется в ту или иную сторону.

Годовая инфляция постепенно ускоряется. Темпы роста цен увеличиваются и это заметно по все более широкому кругу товаров и услуг. Причем за счет устойчивых, а не волатильных компонентов потребительской корзины. Главная причина – активный рост спроса по сравнению с возможностями предложения. Одним из последствий этого стала потребность в дополнительном импорте. В свою очередь это потянуло за собой спрос на иностранную валюту для его оплаты. В то же время наш экспорт снизился, и валюты в страну поступало меньше. Это привело к ослаблению рубля. А курс, как известно, отражается в ценах импортных товаров и товаров с импортными составляющими внутри страны.

Чтобы снизить инфляцию, нужно охладить перегретый спрос. Этому поможет повышение процентных ставок, которое сделает депозиты более привлекательными и снизит интенсивность покупок. Особенно это касается покупок в кредит.

Для этого Банк России в сентябре повысил ключевую ставку – до 13% годовых. Постепенно и банки повышают ставки по депозитам и кредитам. Для того чтобы сбить инфляцию до оптимального значения вблизи 4%, высокие ставки в экономике должны сохраняться продолжительный период.

Об инфляции

– Но мы же видим, что инфляция в каждом регионе может быть разная. И в Алтайском крае она часто не совпадает ни с российской, ни даже с сибирской. У каждого региона своя специфика экономики. Уместна ли цифра 4% для всех?

– Денежно-кредитная политика влияет на совокупный спрос, решение по ключевой ставке направлено на возвращение инфляции к цели в целом по стране. Да, сейчас разброс инфляции по регионам увеличился, в том числе из-за неравномерности процессов структурной перестройки экономики. Поскольку у каждого региона есть свои особенности в ценообразовании различных товаров и услуг, этот разброс есть всегда, Главное, что он будет постепенно сглаживаться по мере того, как инфляция будет возвращаться к установленной цели в целом по стране.

Когда цены растут умеренно и предсказуемо, компании охотнее инвестируют в производство, появляются новые рабочие места, растут зарплаты, банки открывают долгосрочные кредитные линии – всем хорошо. Для людей такая ситуация также выгодна, есть возможность планировать на более длительный срок, сбережения и доходы не обесцениваются, кредитование становится более доступным.

– Какие специфические факторы, влияющие на инфляцию, есть в Алтайском крае?

– Инфляция в Алтайском крае часто отклоняется от общероссийского уровня, причем как в меньшую, так и в большую сторону. При этом динамика в основном одинаковая – если инфляция замедляется во всей стране, то и в регионе тоже.

А специфика Алтайского края в том, что он один из лидеров России по посевной площади зерновых и зернобобовых культур, развита и пищевая промышленность – местные молочные продукты, особенно сыры. К тому же Алтайский край – еще и один из крупнейших туристических центров страны, сюда едут гости из других регионов. Все эти особенности могут "двигать" региональную инфляцию как вниз, так и вверх от общероссийских значений. Там, где предложений на рынке много, высокая конкуренция производителей и продавцов – рост цен на этих рынках сдерживается, а там, где спрос большой, напротив, цены растут быстрее.

– Обычные люди считают, что все дорожает более серьезными темпами, чем это показывает официальная статистика...

– Люди действительно ощущают инфляцию выше, чем она есть на самом деле. И это нормально. У каждого человека есть своя личная инфляция. Она складывается из изменения цен на те продукты, которые он покупает чаще и больше всего. Когда их цена растет, человек это ощущает на своем кошельке, ему кажется, что дороже стало абсолютно все. При этом на снижение цен люди реагируют не так эмоционально. Например, в апреле в Алтайском крае подешевели в годовом выражении макароны, подсолнечное и сливочное масло, многие крупы. Как вы думаете, люди это запомнили? Скорее всего, нет. А в августе цены на мясо в крае выросли по сравнению с ценами в августе прошлого года чуть больше, чем на 7%. Но поскольку на мясо, по данным Алтайкрайстата, жители тратятся заметнее (почти треть от всех расходов на продукты питания), на этот рост они обратили внимание.

О вкладах, ценах и людях

– Как именно курс рубля влияет на инфляцию? Какая здесь связь?

– Ослабление рубля – проинфляционный фактор, то есть тянет инфляцию вверх. Курс влияет как напрямую – через стоимость импорта, так и опосредованно – через рост издержек производителей и поставщиков, у которых дорожают импортные составляющие, обслуживание оборудования и т.д.

Влияет курс и на спрос: когда рубль слабеет, люди стараются купить товар, пока он не подорожал еще сильнее. Спрос в итоге растет, а вслед за ним – и цены. Это касается в основном дорогостоящих товаров, например, автомобилей. Здесь продолжительное ослабление рубля формирует у людей все более высокие инфляционные ожидания – им кажется, что все подорожает еще сильнее. В итоге эти ожидания раскручивают спрос и вместе с ним – инфляцию.

– Сейчас, с одной стороны ставки по вкладам поднялись, а с другой – товары дорожают. Как ведут себя клиенты банков? Стараются снять деньги с вкладов и потратить на что-то или, наоборот, сберегают?

– Когда Банк России повышает ключевую ставку, коммерческие банки начинают предлагать людям вклады под более высокие проценты. В основном это краткосрочные или среднесрочные продукты. Так было весной 2022 года, когда после оттока денег с банковских депозитов в конце февраля мы наблюдали их возврат в банки в марте – апреле.

После последних повышений ключевой ставки банки постепенно увеличили ставки по депозитам, одновременно выросли ставки и по кредитам. У людей появилось больше стимулов, чтобы сберегать доходы. Сейчас в целом по стране продолжается постепенный переток сбережений с текущих счетов в срочные вклады. По оперативной информации банков, в Алтайском крае ситуация схожа с общероссийской.

Но нужно принимать во внимание и инфляционные ожидания. Сейчас они высокие и продолжают расти. Из-за этого текущий спрос пока остается высоким. Люди даже готовы брать кредиты по высоким ставкам в расчете на то, что инфляция обесценит их долг. Мы ожидаем, что с учетом роста ставок в экономике и ужесточения Банком России регуляторных требований в оставшиеся месяцы года рост кредитования в целом замедлится. Это, в свою очередь, постепенно охладит потребительскую активность. А сохранение высоких ставок на депозитном рынке будет стимулировать сберегательную активность.

– По вашим прогнозам, каким будет уровень инфляции в России к концу этого года?

– С учетом принимаемых Банком России мер, к концу года она составит 6-7%. К целевым 4% инфляция вернется в 2024 году и стабилизуется вблизи 4% в дальнейшем.

– До конца года остается не так много времени. Так, может, нам пора уже закупаться к новогоднему столу, пока цены еще больше не выросли?

– У многих людей в нашей стране первая, рефлекторная реакция на повышение цен – закупиться впрок. Но это не самый лучший вариант. Во-первых, если все бегут за условной гречкой, она начинает дорожать под воздействием ажиотажного спроса. Во-вторых, этими деньгами, которые человек потратит сейчас, можно распорядиться рациональнее – положить на вклад, например. Тем более ставки по ним растут. В странах, где инфляционные ожидания заякорены, люди ведут себя противоположно: перестают покупать, если цены сильно выросли. В результате спрос снижается, а за ним – и цены.

К Новому году можно купить то, что пригодится за праздничным столом, но только если на этот товар привлекательная цена и он не испортится. Набивать полки до отказа точно не стоит. Практика показала, что многие "ковидные" запасы люди в итоге выбросили из-за истечения срока годности.

О бизнесе

– Что в условиях повышения ключевой ставки делать бизнесу? Ставки по кредитам растут, бизнес отказывается от новых инвестиций. Тогда как он сможет развиваться?

– Сейчас задача – сдержать спрос, который растет слишком быстро. Предложение за ним не успевает. Основная причина не в том, что бизнесу дорого брать кредиты и инвестировать в расширение производства. Предприятиям не хватает рабочих рук. Некоторые компании уже сейчас вынуждены поднимать зарплаты – а это тоже проинфляционный фактор – и нанимать людей из других городов, регионов и даже стран.

Представим, что Банк России в текущих условиях снижает ключевую ставку. Люди начинают брать дешевые кредиты – спрос растет. Бизнес тоже берет дешевые кредиты, открывает новые производственные линии, на которых некому работать. Чтобы привлекать сотрудников, предприниматели вынуждены еще поднимать зарплаты. Это еще сильнее подогревает спрос. Но товаров при этом больше не становится – по мановению волшебной палочки не запустить новые линии, не построить новые заводы. В итоге цены взлетают. Такой сценарий нам точно не нужен. В условиях, когда спрос опережает возможности предложения, единственное верное решение – поднять ключевую ставку и охладить спрос.

Более того, пока инфляция устойчиво растет, банки даже при снижении ключевой ставки не готовы уменьшать стоимость "длинных" займов, потому что в ставки по кредитам они также закладывают свои инфляционные ожидания. Зато стабильно низкая инфляция создает благоприятные условия для доступных, в том числе долгосрочных, кредитов и инвестирования, для расширения производства.

Так что, в первую очередь, не низкая ключевая ставка, а устойчивая низкая инфляция создает комфортные условия для инвестиций и роста экономики

– На днях вы встречались с предпринимателями, чтобы обсудить последнее решение по ставке. И это уже не первая подобная встреча: летом 2021 года руководство ЦБ уже приезжало пообщаться с бизнес-сообществом. Есть какой-то результат от таких мероприятий? И какова обратная связь от бизнеса?

– В Алтайском крае это уже третья коммуникационная сессия, мы проводили аналогичные мероприятия в 2019 и 2021 годах, привлекали участников из Барнаула и Бийска, а также делали онлайн-трансляцию для других населенных пунктов.

Коммуникационные сессии – это всегда диалог напрямую. Предприниматели и представители Банка России сидят за одним столом и общаются без посредников. Для бизнеса – это возможность обсудить проблемы и высказать предложения. Для регулятора – понять, как те или иные решения по денежно-кредитной политике воспринимаются через призму региональной или отраслевой специфики.

Не всегда мы начинаем коммуникационные сессии с взаимопонимания, особенно если речь идет о повышении ставки – такие встречи обычно проходят в активных дискуссиях. Банк России мыслит макрокатегориями, тогда как бизнес часто за повышением ставки видит только более дорогие кредиты и сложности получить заемные деньги. Я рада, что по итогу мы обычно приходим если не к консенсусу, то хотя бы к пониманию того, что цель по инфляции вблизи 4% – наша общая. От ее достижения будет хорошо всем, даже если на каком-то этапе нужны жесткие решения. Если по итогам коммуникационной сессии мы смогли услышать другу друга – это самый лучший результат.