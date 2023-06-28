ВС РФ признал отмыванием перевод полученных за наркоторговлю биткоинов в рубли

Житель Рязанской области Валерий Челышкен занимался производством мефедрона в составе группировки. В особо крупном размере. Получаемые деньги в биткоинах он переводил на счет дочери своей сожительницы

28 июня 2023, 20:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Верховный суд РФ признал, что перевод биткоинов, заработанных на наркоторговле, является отмыванием денег. Как сообщает ТАСС, такое постановление вынесли судьи по рассмотрению дела.

Житель Рязанской области Валерий Челышкен занимался производством мефедрона в составе группировки. В особо крупном размере. Получаемые деньги в биткоинах он переводил на счет дочери своей сожительницы. Доход составил 8 млн рублей.

Прокуратура требовала признать его виновным не только в производстве наркотика, но и в легализации средств. Суды низших инстанций оправдали его в этом, однако назначили десять с половиной лет лишения свободы.

Но Верховный суд решил иначе. Там напомнили, что еще в 2019 году суд отнес криптовалюту к предметам преступлений, предусмотренных статьями об отмывании денег. Кроме того, в постановлении говорится, что для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта таких деяний.