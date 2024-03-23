Как усилили меры безопасности в России после теракта в "Крокусе"?

По всей России отменяют массовые мероприятия

23 марта 2024, 12:46, ИА Амител

Аэропорт / Фото: unsplash.com/Josh Sorenson

По меньшей мере 80 человек погибли и еще более 180 пострадали в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", который произошел вечером 22 марта. Москва и другие российские регионы отменяют развлекательные мероприятия и усиливают безопасность. Подробнее о том, какие меры применяются, рассказывает amic.ru.

Какие мероприятия отменили из-за теракта в "Крокус Сити Холле"?

Все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия, которые должны были состояться 23 и 24 марта в Москве, отменены. Не будут работать театры и музеи, а в торговых центрах усилят меры безопасности. Такое решение принял мэр российской столицы Сергей Собянин, об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

До особого распоряжения отменили развлекательные мероприятия в Московской и Ленинградской области.

Последовали примеру своих коллег и главы других российских регионов, в том числе сибирских. Дополнительные меры по обеспечению безопасности приняли в Новосибирской, Томской, Омской области, сообщает "Интерфакс". В Иркутской области в ближайшее время состоится заседание антитеррористической комиссии. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин потребовал руководителям правоохранительных структур региона "ввести исчерпывающие меры по обеспечению безопасности в общественных местах", написал глава республики во "ВКонтакте".

В связи с трагедией массовые и развлекательные мероприятия на ближайшие дни отменяются в федеральных учреждениях культуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры России.

Театры, включая Большой, сообщают об отмене спектаклей. Не будет работать в выходные и Третьяковская галерея.

"Все музеи Государственной Третьяковской галереи будут закрыты 23 и 24 марта. Приносим извинения за доставленные неудобства. Купленные билеты вы можете сдать или воспользоваться ими в течение семи дней", – сообщает пресс-служба Третьяковской галереи.

В Московской области замминистра физической культуры и спорта региона Алексей Кокурин рекомендовал фитнес-клубам отменить тренировочные занятия на выходные, пишет РБК.

Занятия в российских университетах сегодня по рекомендации Минобрнауки проведут в дистанционном формате. Также ведомство дало указание учреждениям отказаться от массовых мероприятий, отмечают "Известия".

А аэропорты и вокзалы работают?

Да, все столичные аэропорты на данный момент работают. Однако по всей России усилены меры безопасности, сообщает Росавиация. Особое внимание уделяется контролю входных групп и близлежащих территорий. В ведомстве обратились к пассажирам с просьбой прибывать в воздушные гавани заблаговременно, так как принятие усиленных мер безопасности прохождение досмотра при входе в здание аэровокзала может занять дополнительное время.

Дептранс Москвы сообщил об усиленных досмотрах пассажиров в метро. Железнодорожные вокзалы и станции также функционируют, но сотрудники транспортной безопасности приведены в режим повышенной готовности, сообщают в телеграм-канале РЖД. Усилена безопасность в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей. До 26 марта включительно все пассажиры РЖД, желающие отказаться от поездки, могут оформить возврат билетов, сообщили в компании.

Об усилении мер проинформировал и "Аэроэкспресс". Подчеркивается, что поезда курсируют по штатному расписанию.