"Все думают, что я живу в горах". Как художница через картины исследует энергию Алтая

Евгения Гайдарова уже около двух лет пишет акварельные пейзажи

31 октября 2025, 07:30, Вячеслав Кондаков

Художница Евгения Гайдарова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Художница из Барнаула Евгения Гайдарова больше двух лет пишет акварельные пейзажи, вдохновленные природой Республики Алтай. В ее работах – горы, зеркальные озера, рассветы и легкий туман над долинами. Каждый штрих на ее картинах – это признание в любви Горному Алтаю и его природе. В интервью amic.ru Евгения Гайдарова рассказала, почему именно в горах она чувствует настоящее вдохновение, и делится этой энергией с другими людьми через свои работы. А еще художница объяснила, как она нашла свой стиль и почему верит, что творчество невозможно без внутреннего комфорта.

"Акварель именно "мой материал"

– Евгения, почему решили заниматься живописью?

– Рисовать начала еще в детстве. Сколько себя помню – всегда рисовала. Окончила художественную школу, но почти десять лет занималась информатикой и не думала о живописи. В профессию вернулась во время декрета: вновь взяла в руки кисти, писала акварелью портреты, выполняла частные заказы, осваивала векторную графику. Большое влияние оказала выставка Николая Рериха в Барнауле – его работы меня впечатлили, и я буквально "заболела" горами. Тогда и поняла, что хочу посвятить себя их изображению.

– Сложно ли начинающему художнику найти свой стиль?

– Да, было трудно, потому что мне нравятся разные направления. Не могла отказаться от масла и пастели, а знакомые советовали сосредоточиться на чем-то одном – больше шансов на успех. Я осознала, что именно акварель "мой материал".

– Вам не скучно рисовать одни только горы? Не хочется ли написать чей-то портрет, например?

– Совсем не скучно. Каждый год хожу в горы, которые наполняют меня энергией и вдохновением. У каждой вершины и у каждого озера свой характер. Вам же не скучно смотреть на воду или огонь? Алтайская природа не статична: за несколько часов может смениться погода, освещение, настроение. Поэтому и картины получаются разные – по времени года и состоянию души.

– Вы пишете картины во время похода? Как часто отправляетесь в творческие экспедиции?

– Все думают, что я живу в горах, но это не так. Любая экспедиция – испытание, длится по несколько дней и требует сил. Стараюсь ходить хотя бы раз в год. Отправляемся небольшой компанией: муж, друзья, иногда дети. Материалы всегда беру с собой, но в компактном походном варианте, чтобы сделать этюды. Уже дома переношу все на большой лист.

– У вас есть самое любимое и красивое место на Алтае?

– У меня два любимых места, которые планирую снова посетить в 2026 году. Прежде всего, высокогорное озеро Крепкое в районе Катунских белков, и озеро Куйгук рядом с Мультинскими бирюзовыми и изумрудными озерами. Там безумно красиво. Мои работы многие в первые секунды принимают за фото.

– Помимо Алтая, какие живописные места вы бы еще хотели нарисовать?

– Ликийская тропа в Турции – удивительное сочетание гор и моря, плюс древние памятники. И, конечно, Норвегия – ее северная природа меня завораживает.

Работы Евгении Гайдаровой

"Фотография ограничивает – не передает оттенков"

– Сложно ли художнику передать красоту природы при помощи красок?

– В этом и есть задача художника. Фотография ограничивает – не передает оттенков, которые видит глаз. В картине можно усилить эмоцию, выделить деталь, передать атмосферу. Главное – не копировать снимок, а показать то, что тебя по-настоящему тронуло.

– Если бы я был художником, то мне было бы интереснее создавать собственные миры, чем копировать какие-то существующие объекты на бумагу. Неужели вам не хочется выдумывать что-то свое, а не только рисовать горы?

– Думала, конечно, об этом. Я очень привязана к натуре. Возможно, все дело во влиянии классического образования в художественной школе. Мне нужна реальная опора. Пыталась придумывать, сочинять, но результат меня не порадовал. Предпочитаю сохранять сходство. Не случайно моя страница во "ВКонтакте" называется "Портреты гор". Лучший комплимент – когда зритель узнает на картине конкретное место, например, 630-й километр Чуйского тракта. Значит, мне удалось передать атмосферу природы.

– Помимо Николая Рериха, чьими работами вы еще вдохновлялись?

– Не скажу, что я фанатка Рериха. В его работах есть что-то впечатляющее, хотя они одновременно простые. В них нет сложных форм, а картины написаны не приглушенными, а, наоборот, красочными и яркими цветами. Из современных авторов мне нравятся Жанна Губина, Евгения Горбачева, Роб Пирси.

– Среда влияет на художника? Одно дело жить в Венеции или Женеве, другое – в Барнауле.

– Безусловно! Я пишу горы, потому что живу рядом с Алтаем. Не беру сюжеты из Швейцарии или Норвегии – я там не была. Хочу передать энергию родного места. Люди, покупающие мои картины, говорят, что чувствуют дыхание Алтая, словно побывали в горах. Значит, я смогла передать то, что чувствовала сама. Через картину они "питаются" энергией природы. Для них это не просто какая-то красивая картинка, а место, которое что-то значит.

Художница Евгения Гайдарова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"С чего все взяли, что ручная работа – это дорого?"

– Сложно ли начинающему художнику продвигать свои работы?

– Это большая проблема – найти свою аудиторию. Активно веду страницу в соцсети, участвую в ярмарках и онлайн-проектах. С лета мои картины можно увидеть в санаториях Белокурихи.

– Ваши работы дорого стоят?

– Совсем нет. Меня удивляет, когда люди жалуются на высокую стоимость картин. Вы в магазине сколько денег оставляете? С чего все взяли, что ручная работа – это дорого? Есть работы от 1,5 тысячи рублей, самые крупные – до 25 тысяч. Средняя цена – 5–6 тысяч. Люди часто тратят такие деньги на маникюр, а не на картину. Я не просто рисую для себя в стол, чтобы меня соседи похвалили, погладили по голове и сказали: "Женя, ты такая молодец!" Я хочу зарабатывать на своих картинах. Конечно, стараюсь балансировать между тем, что мне нравится, и тем, что будет лучше продаваться. Поэтому пробую новые форматы: делаю магниты, постеры, открытки и футболки с изображениями гор.

– Кто в основном покупает ваши работы?

– Прежде всего, туристы из Москвы, а также жители Томска и Кемерова – большие поклонники Алтая. Для них мои картины становятся памятью о путешествии.

– Существует устоявшееся мнение: художник всегда должен быть беден и голоден. Удается ли вам зарабатывать своим творчеством?

– Меня раздражает этот стереотип. Художники тоже люди. Нам нужны материалы, время, условия. Голоден художник должен быть до истины и красоты, а не до хлеба. Вдохновение приходит не из нищеты, а из внутреннего спокойствия. Когда есть минимальный комфорт, тогда рождается настоящая красота.

Работа Евгении Гайдаровой / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Есть ли у вас любимая работа, которую вы не продадите ни за какие деньги в мире?

– Самая значимая картина написана в большом формате – 50х65 сантиметров. Я отправилась в поход на Мультинские озера в Республике Алтай, сделала там несколько набросков и перенесла все это на картину. Для меня это главная работа, с которой фактически и начался мой творческий путь. Она не продается и навсегда останется у меня.