Все меньше шансов. Почему предприниматели стали реже выбирать маркетплейсы
Продавать товары в Сети становится сложнее, чем в офлайн-магазинах
06 июня 2025, 11:00, ИА Амител
Число селлеров почти перестало расти. За первый квартал 2025 года прирост составил лишь 0,45% год к году. Такие данные приводит сервис "Точка Маркетплейсы". При этом аналитики сообщают, что обороты товаров растут значительно. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, почему электронная площадка стала менее привлекательной для бизнеса и как предприниматели адаптируются к условиям, которые задает платформа.
Рост комиссий – регулярная практика на маркетплейсах. Уже анонсированы следующие повышения. С 9 июня Wildberries поднимает комиссию на 5% почти по всем категориям товара. 13 июня на 3–5% комиссии увеличивает Ozon. Как сообщает Евгения Кобелькова, основатель бизнес-клуба "Селлеры Сибири", сегодня многие продавцы отказываются от маркетплейсов в пользу других способов торговли.
"Два-три года назад можно было в категорию товары зайти, если у тебя оборот 100–300 тысяч, сейчас же он должен быть как минимум миллион. Для того чтобы изначально купить товар, протестировать его и потом сделать подсорт, дозакупить, чтобы товар всегда был в обороте. Плюс с каждым годом маркетплейсы повышают свою комиссию, а также логистику", – рассказала Евгения Кобелькова.
Исходя из слов спикера, успешно стартовать на маркетплейсе могут только те, кто уже не новичок на рынке и просто ищет пути для расширения бизнеса. А начинающим предпринимателям остается все меньше шансов выжить на крупной электронной площадке.
Менее популярные маркетплейсы, конечно, предлагают более выгодные условия по комиссиям, но и трафик покупателей там значительно ниже, чем на площадках-гигантах, говорит Ольга Гущина, эксперт по работе с маркетплейсами.
"Селлеры оценивают рынок и видят официальную статистику, по которой лишь 13% продавцов имеют оборот более миллиона. Поэтому для большинства новичков Wildberries и Ozon являются лишь одним из видов трафика, и селлеры выбирают другие площадки и другие виды продаж. Кроме того, в большинстве ниш присутствует демпинг цен у топов. Заработать можно только объемами. "Честный знак" на старте как дополнительная документальная нагрузка также отсеивает ряд желающих заниматься маркетплейсами", – пояснила она.
Действительно, не много тех, кто способен выдержать высокую финансовую нагрузку от комиссий и приспособиться к механизмам искусственной конкуренции, действующим на электронных платформах. Главное условие – большие вложения в настройку рекламы для повышения просмотров карточек. Одновременно с сокращением самих селлеров востребованность маркетплейсов у потребителей растет. Об этом высказался маркетолог агентства HICLICK Виталий Романов.
"Средний оборот вырос на 14,2% и составил 781 тысячу рублей в месяц на продавца. На Wildberries +4% по количеству продавцов и +22,5% по оборотам. На Ozon -7,5% по количеству, но +30% по выручке. То есть остались не случайные, а те, кто умеет продавать по стратегии, а не на удачу", – сказал он.
Евгения Кобелькова тоже считает, что у крупных продавцов есть преимущества, но дело не только в рекламной стратегии.
"Почему выживают крупные селлеры? Первое, они закупают большими объемами товар по более выгодной цене. Соответственно, у них меньше затраты уже на логистику, потому что они большими партиями везут. Второй момент, когда у крупного селлера есть финансы, для того чтобы больше товара тестировать. Сейчас формируются такие команды, где каждый ведет свое направление", – объяснила она.
Это ломает миф о том, что маркетплейсы – работа для мамочек в декрете. Продавать там может быть сложнее, чем в обычных офлайн-магазинах. Но вместе с тем спикеры прогнозируют рост объемов электронной розничной торговли до 50%. Выбирать красивое платьице по фигуре гораздо приятнее дома, листая карточки товаров в приложении, в удобном халате и без очередей на кассе. А пункты выдачи заказов уже добрались и до самых маленьких сел.
11:53:34 06-06-2025
Честный знак это ваще побирушническая шарага. Ни зачто стригут денюжку
12:00:50 06-06-2025
OZON в два этапа поднимает свою комиссию на примерно 10%.
У нас было 17,5%, станет 27%.
Добавьте сюда транспортные расходы, все этапы обработки, скидки за наш счет.
Все убытки продавцам. Все прибыли - маркетплейсу.
Мы поднимаем цены на 10% чтобы только остаться при своих.
Работаем на маркетплейсе примерно в ноль. Просто нарабатывая опыт, отзывы, набивая шишки и понимая что за МП будущее.
А еще товар теряют, подменяют.
А еще заказывают много и отказываются не распаковав. Иногда это один покупатель по несколько раз. Тысячи рублей на доставку к покупателю и обратно за наш счет.
Боль.
12:32:35 06-06-2025
Выбирать красивое платьице по фигуре гораздо приятнее дома, листая карточки товаров в приложении, в удобном халате и без очередей на кассе. (c)
Спорно. ТОлько если четко знаешь марку и размер (то есть уже примерил в офф-лайн магазине). Остальное - рулетка. Пункты выдачи - вообще дно, с очередями, грязью и крочешными примерочными
12:40:35 06-06-2025
Гость (12:32:35 06-06-2025) Выбирать красивое платьице по фигуре гораздо приятнее дома, ... Насмотрелись на мемы "ожидание-реальность".... Но кто то еще пытается сало с ******* поиметь. Сами виноваты.
18:28:13 06-06-2025
Гость (12:32:35 06-06-2025) Выбирать красивое платьице по фигуре гораздо приятнее дома, ... Если учесть кто то померил и оформил возврат. Эту же тряпку отправляют другому покупателю, не заморачиваясь о её состоянии. А в итоге она то пОтом воняет, то может вообще какой кто лишайный или экземный мерил. В оффлайн магазине одежды и обуви хоть какой-то фейсконтроль. А в ПВЗ всем плевать.
09:36:56 08-06-2025
Гость (18:28:13 06-06-2025) Если учесть кто то померил и оформил возврат. Эту же тряпку ... как оффлайн защищает от примерки вещей лишайными- непонятно. прошу подробностей. заранее благодарю.
13:05:54 06-06-2025
Делал творческие проекты, пример: выставил товар за 150р , одинаковая по цене конкурентов, из-за удаленности региона транспортная составляющая и комиссия выходила 160р, итог должен озону))). Больше удивила комиссия последний километр, если поднимаешь стоимость товара то и последний километр стоимость повышается))) наверное товар вырастает в объеме и становится тяжелее)))).
13:34:15 06-06-2025
Artur (13:05:54 06-06-2025) Делал творческие проекты, пример: выставил товар за 150р , о... В логистике всегда "последняя миля" самая дорогая. Недаром зарплаты у доставщиков такие большие по сравнению с обычными сотрудниками оптовых складов.
14:36:17 06-06-2025
Гость (13:34:15 06-06-2025) В логистике всегда "последняя миля" самая дорогая. Недаром з... Я б в доставщики пошёл, пусть меня научат.)))
14:50:43 06-06-2025
Замануха кончилась, готовьте деньги.
18:24:58 06-06-2025
Кхм... (14:50:43 06-06-2025) Замануха кончилась, готовьте деньги.... Маркетплейсы создали монополию низкими ценами, а теперь повышают цены. Я про это ещё в прошлом году писал.
06:04:04 07-06-2025
Озон совсем офигел с логистикой и рекламой, например, если на ВБ можно кампанию запустить даже 1000, то на озоне только от 7000. Также на озоне давно уже перекрыли аналитику и её можно вернуть только через премиум подписку, что ещё в 20К за месяц выйдет. Вот почему продавцы и уходят с этого маркетплейса
08:38:00 08-06-2025
Давно ушли с озона, условия не выносимые для работы не говоря уже о каком-то развитии.
09:19:47 08-06-2025
Плюс с каждым годом маркетплейсы повышают свою комиссию, а также логистику", – рассказала Евгения Кобелькова. ----- Женя Кобелькова, ты в каком мире живешь? Государство шкурит народ не по детски, скоро июль с астрономическим повышением ЖКХ, логистика - жуткий всплеск на проезд во всех видах транспорта и куда не кинь взор, выжимают из народа до последней нитки. Хорошо живется только крупным "слугам народа".
12:02:13 14-06-2025
Ага , ща натянут маркетплейсы за незаконное участие в уклонении от уплаты НДС, дробленку бизнеса, там все фото юр лиц в карточках магазинов ! Налоговые дела будут ох и громкие, там триллион НДС взыскать пора уже! Ну и самое любимое - свет вырубят и куда пойдут покупатели? Фигня эти маркетплейсы, даже в морду не дать, за продажу брака и подделок.