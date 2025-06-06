Все меньше шансов. Почему предприниматели стали реже выбирать маркетплейсы

Продавать товары в Сети становится сложнее, чем в офлайн-магазинах

06 июня 2025, 11:00, ИА Амител

Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Число селлеров почти перестало расти. За первый квартал 2025 года прирост составил лишь 0,45% год к году. Такие данные приводит сервис "Точка Маркетплейсы". При этом аналитики сообщают, что обороты товаров растут значительно. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, почему электронная площадка стала менее привлекательной для бизнеса и как предприниматели адаптируются к условиям, которые задает платформа.

Рост комиссий – регулярная практика на маркетплейсах. Уже анонсированы следующие повышения. С 9 июня Wildberries поднимает комиссию на 5% почти по всем категориям товара. 13 июня на 3–5% комиссии увеличивает Ozon. Как сообщает Евгения Кобелькова, основатель бизнес-клуба "Селлеры Сибири", сегодня многие продавцы отказываются от маркетплейсов в пользу других способов торговли.

"Два-три года назад можно было в категорию товары зайти, если у тебя оборот 100–300 тысяч, сейчас же он должен быть как минимум миллион. Для того чтобы изначально купить товар, протестировать его и потом сделать подсорт, дозакупить, чтобы товар всегда был в обороте. Плюс с каждым годом маркетплейсы повышают свою комиссию, а также логистику", – рассказала Евгения Кобелькова.

Исходя из слов спикера, успешно стартовать на маркетплейсе могут только те, кто уже не новичок на рынке и просто ищет пути для расширения бизнеса. А начинающим предпринимателям остается все меньше шансов выжить на крупной электронной площадке.

Менее популярные маркетплейсы, конечно, предлагают более выгодные условия по комиссиям, но и трафик покупателей там значительно ниже, чем на площадках-гигантах, говорит Ольга Гущина, эксперт по работе с маркетплейсами.

"Селлеры оценивают рынок и видят официальную статистику, по которой лишь 13% продавцов имеют оборот более миллиона. Поэтому для большинства новичков Wildberries и Ozon являются лишь одним из видов трафика, и селлеры выбирают другие площадки и другие виды продаж. Кроме того, в большинстве ниш присутствует демпинг цен у топов. Заработать можно только объемами. "Честный знак" на старте как дополнительная документальная нагрузка также отсеивает ряд желающих заниматься маркетплейсами", – пояснила она.

Действительно, не много тех, кто способен выдержать высокую финансовую нагрузку от комиссий и приспособиться к механизмам искусственной конкуренции, действующим на электронных платформах. Главное условие – большие вложения в настройку рекламы для повышения просмотров карточек. Одновременно с сокращением самих селлеров востребованность маркетплейсов у потребителей растет. Об этом высказался маркетолог агентства HICLICK Виталий Романов.

"Средний оборот вырос на 14,2% и составил 781 тысячу рублей в месяц на продавца. На Wildberries +4% по количеству продавцов и +22,5% по оборотам. На Ozon -7,5% по количеству, но +30% по выручке. То есть остались не случайные, а те, кто умеет продавать по стратегии, а не на удачу", – сказал он.

Евгения Кобелькова тоже считает, что у крупных продавцов есть преимущества, но дело не только в рекламной стратегии.

"Почему выживают крупные селлеры? Первое, они закупают большими объемами товар по более выгодной цене. Соответственно, у них меньше затраты уже на логистику, потому что они большими партиями везут. Второй момент, когда у крупного селлера есть финансы, для того чтобы больше товара тестировать. Сейчас формируются такие команды, где каждый ведет свое направление", – объяснила она.

Это ломает миф о том, что маркетплейсы – работа для мамочек в декрете. Продавать там может быть сложнее, чем в обычных офлайн-магазинах. Но вместе с тем спикеры прогнозируют рост объемов электронной розничной торговли до 50%. Выбирать красивое платьице по фигуре гораздо приятнее дома, листая карточки товаров в приложении, в удобном халате и без очередей на кассе. А пункты выдачи заказов уже добрались и до самых маленьких сел.