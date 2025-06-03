"Не понимаю, зачем работаю". Алтайские бизнесмены пожаловались на обязательную маркировку
Товары без маркировок свободно продаются в интернете, что ставит "правильных" предпринимателей в неравные условия
03 июня 2025, 08:15, ИА Амител
Нестабильный интернет в отдаленных селах, качество полиграфии и санкционные ограничения на ввоз в страну импортного клея – сложности, с которыми сталкивается бизнес, производящий и продающий продукцию, подлежащую обязательной маркировке. Проблемы озвучили на дискуссионной площадке в рамках 11-го конгресса предпринимателей Алтайского края, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Для общения с местным бизнесом в Барнаул приехали руководители компании ЦРПТ, отвечающей за функционирование государственной системы "Честный знак". И услышали от руководителей предприятий шквал жалоб.
Миллион рублей в месяц тратит на систему маркировки небольшой молочный завод "Рикон" из села Зимари, специализирующийся на производстве сыра и сливочного масла. К "Честному знаку" предприятие подключилось одним из первых – в 2021 году. И за эти годы в компании набили немало шишек, рассказал руководитель Олег Махнаков.
Сначала, чтобы печатать те самые коды маркировки, купили специальный принтер, установили программное обеспечение и обучили работе с ним сотрудников. Принтер сломался – производство встало. Выпускать в продажу немаркированные сыры и масло нельзя. Тогда решили покупать коды впрок и печатать их в типографии. Но столкнулись с другой проблемой – из-за влаги наклейки либо размокали и коды становились нечитаемыми, либо отклеивались и терялись. Магазины стали массово возвращать продукцию. И чтобы не нарушать закон, пришлось на ходу изобретать другие способы, тратя деньги, время и ресурсы. Но спустя годы мытарств не дает покоя один вопрос, признается Олег Махнаков:
"Я захожу в магазин, а масло по 80–90 рублей как лежало, так и лежит. Когда нам говорили: "Честный знак" – мы будем бороться с фальсификатом. Вы не боретесь с фальсификатом. Вы просто генерируете код и нам его продаете. Мы воду в ступе толкли-толкли. Сил столько, энергии потратили, а целей не достигли. А зачем это все было? Усилий очень много – результата нет. Не понимаю, зачем я работаю".
Расходы на внедрение системы и на изготовление кодов маркировки – не самая большая проблема, с которой столкнулся бизнес. Например, пивовары из-за нелепых и абсолютно незначительных ошибок розничных продавцов и отсутствия технической возможности эти ошибки исправить вынуждены списывать качественную продукцию порой сотнями литров в месяц, говорит директор компании "Алтайский пивовар" Татьяна Ворог. Даже обычная опечатка в адресе магазина – получателя пива или техническая накладка оборачиваются возвратом и утилизацией, генерируя убытки.
"Пиво хорошее. Что-то там с фитингом – пиво не идет, продавец возвращает нам этот продукт. Продукт хороший, все нормально. Но мы его перепродать, перевыставить не можем. Потому что по постановлению мы не можем перемаркировать продукцию. Это запрещено. Пятнадцать кег наши затраты. А в чем недоверие к перемаркировке пива? Ведь все через ЕГАИС, тот же объем, та же дата розлива. Почему нельзя?" – недоумевает она.
Но главный вопрос – теневой рынок. Немаркированные товары до сих пор свободно продаются в интернете и на маркетплейсах. И это ставит предпринимателей, ведущих бизнес по правилам, в неравные условия. "Серые" продавцы не тратят сотни тысяч рублей на специальное оборудование и оформление марок, а потому привлекают покупателей ценой в ущерб качеству.
Предложения и замечания, которые озвучил алтайский бизнес на этой встрече, организаторы пообещали обобщить и передать всем сторонам процесса для дальнейшей отработки. Но ждать мгновенного решения проблем не стоит, предупредили участников дискуссионной площадки. Значит, бизнесу придется и дальше самостоятельно решать возникающие проблемы. По крайней мере, в ближайшие месяцы.
08:57:57 03-06-2025
Где он масло по 90 видит ?
09:22:03 03-06-2025
Почему бизнесмены сравнивают свою качественную продукцию с контрофактом? Они тоже хотят производить низкокачественную продукцию? Или к примеру газировка стоит дороже молока и бензина. Почему? Жадность? Молоко, сыр, пиво обычно не покупают в инете или маркетплейсах.
09:42:57 03-06-2025
Гость (09:22:03 03-06-2025) Почему бизнесмены сравнивают свою качественную продукцию с к...
Если вы сами не понимаете, то бизнесмены вам объяснили, читайте внимательно "Вы не боретесь с фальсификатом. Вы просто генерируете код и нам его продаете". Поймите, маркировка никак не влияет на качество продукции, только увеличивает её стоимость.
09:25:25 03-06-2025
Враги не дают развиваться бизнесу. Это просто ещё один налог на содержание чиновников и их детей. Чем больше затраты тем менее успешен бизнес. Фальсификат к маркировке отношения не имеет вообще.
Весь вопрос, кто мог внедрить такую систему в России? Неужели эти люди заботятся о процветании России? Три раза ха. Это враги и они не скрываются
10:32:26 03-06-2025
Гость (09:25:25 03-06-2025) Враги не дают развиваться бизнесу. Это просто ещё один налог... Это Уважаемые люди, им можно
09:28:41 03-06-2025
Помню когда её вводили и рекламировали населению говорили, что теперь технически отсутствует возможность добавить пальмовое масло и т.д.
С тех пор как ввели, проверки качества показывают что количество продукции с не заявленными растительными жирами только растёт.
А результат конечно есть, это вполне конкретные цифры которые заработали конкретные люди , близкие к кому надо
09:38:42 03-06-2025
А самое главное что наживы этого "честного знака" пллачивает нищее население РФ, а не предприниматели
09:38:44 03-06-2025
Всякие усмановы галицкие просто хотят жить хорошо.
09:43:12 03-06-2025
Система усложнила обман покупателей, но не исключила его.
09:43:33 03-06-2025
Да самое то главное уважаемые коллеги за всю эту халабуду мы платим при покупке товаров рублем ,было же все просто ГОСТы или Осты все убрали ,а теперь огород городим
09:55:06 03-06-2025
по прошествии лет, можно будет подискутировать на тему кто больше зла сделал? чубайс с гайдаром. или мытарь с банковской крысой
10:04:33 03-06-2025
Вот мне по барабану, есть на товаре "маркировка" или нет, если купив какой либо продукт он мне не понравился, то больше его не покупаю, либо наоборот беру только его, если качество меня устроило.
10:46:06 03-06-2025
непонимание не освобождает.
11:37:52 03-06-2025
Нам не надо внешних врагов - сами себя сжираем))) В реальном производстве кадровый голод, а количество льготников, бюджетников и всяких спецов по маркировкам-шмайкировкам растет как снежный ком! В советское время спекуляцией было безопаснее заниматься, чем сейчас легальным бизнесом))) дожили...
11:47:31 03-06-2025
сама система маркировки предназначена для мелкого производителя и ИПшника
заводам это только вредит. Завод отгружает тоннами. По идее магазин куда отгрузил завод запечатанный и закрытый контейнер с продукцией должен иметь знак маркировки на этом контейнере а не на каждой пачке внутри. Один контейнер один знак маркировки. Поставляешь в магазин просто пачки - ставь на каждой пачке. Так долно это работать. И в меркурии завод должен не отправлять по каждой пачке а отправлять партию весом сразу на весь выпуск - по десять пятнадцать тонн и не морочиться с отдельными упаковками. Потому что для крупного производства получается это вредительство
12:59:32 03-06-2025
Эта маркировка -очередная нажива кучки людей (Усманов и компания). Проблемы у всех одинаковые и головная боль для тех кто с ней работает, это и аптеки и магазины и любой бизнес. Это все привело к удорожанию . а лучше не стало. Действительно, из за небольшого повреждения этого гадского кода нормальный товар невозможно продать.
14:57:32 03-06-2025
Гость (12:59:32 03-06-2025) Эта маркировка -очередная нажива кучки людей (Усманов и комп... Работаем с маркировкой. Сейчас на самом деле проблем с нечитаемыми кодами уже почти нет. Да и привыкли уже, работаем.
13:10:32 03-06-2025
с каждого кода маркировки государство получает 60 копеек. а теперь посчитаем сколько на этом зарабатывают? фактически из воздуха. вот и вся цель
13:32:29 03-06-2025
как зачем?? чтобы танки-300 покупать в полной комплектации! лично я для этого
09:38:16 05-06-2025
Пиво хорошее. Что-то там с фитингом – пиво не идет, продавец возвращает нам этот продукт. Продукт хороший, все нормально. Но мы его перепродать, перевыставить не можем
УМНИКИ, КЕГИ ПЭТ - это одноразоввя тара, а не оборотная, крутите их по десять раз, а железные КЕГИ надо обслуживать и фитинги менять уплотнения. Завыли ваше пойло из Родинского солода никто не пьет.
14:36:47 18-06-2025
Гость (13:10:32 03-06-2025) с каждого кода маркировки государство получает 60 копеек. а ...
Не государство, а господин Усманов
Честный знак негосударственная структура