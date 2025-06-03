"Не понимаю, зачем работаю". Алтайские бизнесмены пожаловались на обязательную маркировку

Товары без маркировок свободно продаются в интернете, что ставит "правильных" предпринимателей в неравные условия

03 июня 2025, 08:15, ИА Амител

Мужчины в костюмах / Фото: pxhere.com

Нестабильный интернет в отдаленных селах, качество полиграфии и санкционные ограничения на ввоз в страну импортного клея – сложности, с которыми сталкивается бизнес, производящий и продающий продукцию, подлежащую обязательной маркировке. Проблемы озвучили на дискуссионной площадке в рамках 11-го конгресса предпринимателей Алтайского края, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Для общения с местным бизнесом в Барнаул приехали руководители компании ЦРПТ, отвечающей за функционирование государственной системы "Честный знак". И услышали от руководителей предприятий шквал жалоб.

Миллион рублей в месяц тратит на систему маркировки небольшой молочный завод "Рикон" из села Зимари, специализирующийся на производстве сыра и сливочного масла. К "Честному знаку" предприятие подключилось одним из первых – в 2021 году. И за эти годы в компании набили немало шишек, рассказал руководитель Олег Махнаков.

Сначала, чтобы печатать те самые коды маркировки, купили специальный принтер, установили программное обеспечение и обучили работе с ним сотрудников. Принтер сломался – производство встало. Выпускать в продажу немаркированные сыры и масло нельзя. Тогда решили покупать коды впрок и печатать их в типографии. Но столкнулись с другой проблемой – из-за влаги наклейки либо размокали и коды становились нечитаемыми, либо отклеивались и терялись. Магазины стали массово возвращать продукцию. И чтобы не нарушать закон, пришлось на ходу изобретать другие способы, тратя деньги, время и ресурсы. Но спустя годы мытарств не дает покоя один вопрос, признается Олег Махнаков:

"Я захожу в магазин, а масло по 80–90 рублей как лежало, так и лежит. Когда нам говорили: "Честный знак" – мы будем бороться с фальсификатом. Вы не боретесь с фальсификатом. Вы просто генерируете код и нам его продаете. Мы воду в ступе толкли-толкли. Сил столько, энергии потратили, а целей не достигли. А зачем это все было? Усилий очень много – результата нет. Не понимаю, зачем я работаю".

Расходы на внедрение системы и на изготовление кодов маркировки – не самая большая проблема, с которой столкнулся бизнес. Например, пивовары из-за нелепых и абсолютно незначительных ошибок розничных продавцов и отсутствия технической возможности эти ошибки исправить вынуждены списывать качественную продукцию порой сотнями литров в месяц, говорит директор компании "Алтайский пивовар" Татьяна Ворог. Даже обычная опечатка в адресе магазина – получателя пива или техническая накладка оборачиваются возвратом и утилизацией, генерируя убытки.

"Пиво хорошее. Что-то там с фитингом – пиво не идет, продавец возвращает нам этот продукт. Продукт хороший, все нормально. Но мы его перепродать, перевыставить не можем. Потому что по постановлению мы не можем перемаркировать продукцию. Это запрещено. Пятнадцать кег наши затраты. А в чем недоверие к перемаркировке пива? Ведь все через ЕГАИС, тот же объем, та же дата розлива. Почему нельзя?" – недоумевает она.

Но главный вопрос – теневой рынок. Немаркированные товары до сих пор свободно продаются в интернете и на маркетплейсах. И это ставит предпринимателей, ведущих бизнес по правилам, в неравные условия. "Серые" продавцы не тратят сотни тысяч рублей на специальное оборудование и оформление марок, а потому привлекают покупателей ценой в ущерб качеству.

Предложения и замечания, которые озвучил алтайский бизнес на этой встрече, организаторы пообещали обобщить и передать всем сторонам процесса для дальнейшей отработки. Но ждать мгновенного решения проблем не стоит, предупредили участников дискуссионной площадки. Значит, бизнесу придется и дальше самостоятельно решать возникающие проблемы. По крайней мере, в ближайшие месяцы.