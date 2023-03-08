Глава Минобороны Украины ответил на обвинение в диверсии на "Северных потоках"
Алексей Резников заявил, что Киев к этому не причастен
08 марта 2023, 17:55, ИА Амител
Фото: gazprom.ru
Диверсии на трубопроводах "Северные потоки" не являются "работой" Киева, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Это не наша работа", – приводит его слова "Франс Пресс".
Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорится о причастности "проукраинской группировки" к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море. А британское издание The Times утверждает, что западная разведка даже знает "украинского спонсора" взрывов.
Напомним, инцидент на "Северных потоках" в Балтийском море произошёл в конце сентября 2022 года. Позже в Швеции подтвердили, что причиной ЧП была диверсия.
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