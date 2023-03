Глава Минобороны Украины ответил на обвинение в диверсии на "Северных потоках"

Алексей Резников заявил, что Киев к этому не причастен

08 марта 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: gazprom.ru

Диверсии на трубопроводах "Северные потоки" не являются "работой" Киева, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Это не наша работа", – приводит его слова "Франс Пресс".

Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорится о причастности "проукраинской группировки" к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море. А британское издание The Times утверждает, что западная разведка даже знает "украинского спонсора" взрывов.

Напомним, инцидент на "Северных потоках" в Балтийском море произошёл в конце сентября 2022 года. Позже в Швеции подтвердили, что причиной ЧП была диверсия.