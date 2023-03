Украинский след во взрыве "Северных потоков" назвали вбросом для отвлечения внимания

По мнению представителя Кремля, ответственность за теракт хотят возложить на Украину

08 марта 2023

Фото: seymourhersh.substack.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал скоординированным вбросом публикацию якобы новых данных о подрыве трубопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", сообщает РИА Новости.

Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорится о причастности "проукраинской группировки" к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море. А британское издание The Times утверждает, что западная разведка даже знает "украинского спонсора" взрывов.

"Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно это скоординированный вброс в СМИ", – прокомментировал Песков статьи в газетах.

Он также указал, что российскую сторону до сих пор не допускают до следствия.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал, что взрывчатку заложили водолазы американских ВМС в ходе учений Североатлантического альянса Baltops 22. После этого объяснил, зачем США взорвали "Северные потоки": Штатам необходимо было заставить Европу вести политику по американскому сценарию.

Напомним, инцидент на "Северных потоках" в Балтийском море произошёл в конце сентября 2022 года. Позже в Швеции подтвердили, что причиной ЧП была диверсия.