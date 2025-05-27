Вслед за снегом. Под Барнаулом град плотно усыпал землю

Мелкая ледяная крупа обрушилась на пригород краевой столицы

27 мая 2025, 11:32, ИА Амител

Град / Фото: amic.ru

На смену снегу, припорошившему Алтайский край утром 27 мая, пришел град. Засыпавшие землю ледяные осадки запечатлел корреспондент amic.ru в поселке Центральном.

Судя по кадрам, размер льдинок небольшой. Садовые растения они не повредили.

Напомним, ранее алтайские синоптики спрогнозировали заморозки 27 мая. Ночью температура воздуха в Алтайском крае упала до -1 градуса. Утром этого же дня снег прошел не только на Алтае, но и в Новосибирской области. Осадки настигли Барнаул, поселок Тальменка и село Мамонтово. Также припорошило поселки Ябоган и Усть-Кан Республики Алтай. Видимость на трассах в Новосибирской области была практически нулевой.