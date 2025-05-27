Вслед за снегом. Под Барнаулом град плотно усыпал землю
Мелкая ледяная крупа обрушилась на пригород краевой столицы
27 мая 2025, 11:32, ИА Амител
На смену снегу, припорошившему Алтайский край утром 27 мая, пришел град. Засыпавшие землю ледяные осадки запечатлел корреспондент amic.ru в поселке Центральном.
Судя по кадрам, размер льдинок небольшой. Садовые растения они не повредили.
Напомним, ранее алтайские синоптики спрогнозировали заморозки 27 мая. Ночью температура воздуха в Алтайском крае упала до -1 градуса. Утром этого же дня снег прошел не только на Алтае, но и в Новосибирской области. Осадки настигли Барнаул, поселок Тальменка и село Мамонтово. Также припорошило поселки Ябоган и Усть-Кан Республики Алтай. Видимость на трассах в Новосибирской области была практически нулевой.
11:39:43 27-05-2025
Шарики пенопласта.
Этому Южному лишь бы хайповать
11:46:11 27-05-2025
Это и не град. Град при перепадах температуры бывает.
14:11:45 27-05-2025
Гость (11:46:11 27-05-2025) Это и не град. Град при перепадах температуры бывает.... пороша
14:23:25 27-05-2025
Гость (11:46:11 27-05-2025) Это и не град. Град при перепадах температуры бывает.... Это скорее граупель (снежная крупа).
14:31:21 27-05-2025
это КРУПА называется !!!! какой град, совсем уже.... но один итог - люди без ягоды остались, жалко
15:07:18 27-05-2025
походу два додика никогда не видели града а ничего что град не всегда крупный выпадает