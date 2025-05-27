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Вслед за снегом. Под Барнаулом град плотно усыпал землю

Мелкая ледяная крупа обрушилась на пригород краевой столицы

27 мая 2025, 11:32, ИА Амител

Град / Фото: amic.ru

На смену снегу, припорошившему Алтайский край утром 27 мая, пришел град. Засыпавшие землю ледяные осадки запечатлел корреспондент amic.ru в поселке Центральном.

Судя по кадрам, размер льдинок небольшой. Садовые растения они не повредили.

Напомним, ранее алтайские синоптики спрогнозировали заморозки 27 мая. Ночью температура воздуха в Алтайском крае упала до -1 градуса. Утром этого же дня снег прошел не только на Алтае, но и в Новосибирской области. Осадки настигли Барнаул, поселок Тальменка и село Мамонтово. Также припорошило поселки Ябоган и Усть-Кан Республики Алтай. Видимость на трассах в Новосибирской области была практически нулевой. 

Алтайский край

Комментарии 6

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Гость

11:39:43 27-05-2025

Шарики пенопласта.
Этому Южному лишь бы хайповать

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Гость

11:46:11 27-05-2025

Это и не град. Град при перепадах температуры бывает.

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Гость

14:11:45 27-05-2025

Гость (11:46:11 27-05-2025) Это и не град. Град при перепадах температуры бывает.... пороша

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Гость

14:23:25 27-05-2025

Гость (11:46:11 27-05-2025) Это и не град. Град при перепадах температуры бывает.... Это скорее граупель (снежная крупа).

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Гость

14:31:21 27-05-2025

это КРУПА называется !!!! какой град, совсем уже.... но один итог - люди без ягоды остались, жалко

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707

15:07:18 27-05-2025

походу два додика никогда не видели града а ничего что град не всегда крупный выпадает

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