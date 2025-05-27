Майские заморозки ударили по Алтайскому краю

Минусовые отметки зафиксировали в семи районах региона, местами выпал снег

27 мая 2025, 10:06, ИА Амител

Снег выпал 27 мая / Фото: amic.ru

Заморозки отмечались сразу в нескольких районах Алтайского края ночью и ранним утром 27 мая. Столбики термометров опустились до -1 градуса в Славгороде, Ключах и Мамонтово. На метеостанциях в Волчихе и Баево зафиксировали отметки -0,2°C. А в ряде населенных пунктов выпал снег. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова.