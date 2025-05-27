Майские заморозки ударили по Алтайскому краю
Минусовые отметки зафиксировали в семи районах региона, местами выпал снег
27 мая 2025, 10:06, ИА Амител
Заморозки отмечались сразу в нескольких районах Алтайского края ночью и ранним утром 27 мая. Столбики термометров опустились до -1 градуса в Славгороде, Ключах и Мамонтово. На метеостанциях в Волчихе и Баево зафиксировали отметки -0,2°C. А в ряде населенных пунктов выпал снег. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова.
"Ранним утром мокрый снег отмечался в Камне-на-Оби. В Тальменке прошел ливневый дождь с мокрым снегом, который привел к ухудшению видимости на дороге. Мокрый снег возможен местами по краю также в ночь и утром 28 мая. Также по северо-востоку и востоку сохраняется вероятность заморозков при прояснении", – рассказала синоптик.
10:09:18 27-05-2025
с/х - кабздец, медный таз прилетел.
10:31:36 27-05-2025
какая же мразь - эта погодЕнка.
все в цвету.
правильно ксеркс море кнутами хлестал.
11:21:33 27-05-2025
Как недавно писали, это всё пингвины из Антарктиды. Производят много гуано, меняют климат... Теперь становится понятен их хитрый план: готовят экспансию
15:15:29 27-05-2025
Гость (11:21:33 27-05-2025) Как недавно писали, это всё пингвины из Антарктиды. Производ... Улыбаемся и машем.