Вспышка гонконгского гриппа в России. Что о ней известно и как не заразиться

Врачи советуют поставить прививки пациентам из группы риска

11 декабря 2025, 12:07, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

В России растет число заболевших гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, самым распространенным штаммом гриппа в эпидсезоне стал A(H3N2), или гонконгский. Известно, что он стремительно развивается и может вызывать серьезные осложнения. Больше всех рискуют заразиться беременные, дети и пациенты с хроническими заболеваниями.

Все, что известно о гонконгском гриппе и как им не заболеть, – в материале amic.ru.

1

Что известно о вспышке гонконгского гриппа в России?

С 1 по 7 декабря 2025 года число заболевших гриппом в России выросло в 1,7 раза по сравнению с прошлой неделей, сообщает Роспотребнадзор. В стране зарегистрировали 23,4 тысячи случаев гриппа, 80% из них – штамм A(H3N2), который называют гонконгским.
«Превышение пороговых уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечено в 8 из 89 субъектов Российской Федерации. Наибольший рост заболеваемости респираторными инфекциями зарегистрирован в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала», – уточнили в надзорной службе.
Как пишет mk.ru со ссылкой главного эпидемиолога Минздрава Александра Харитонова, общий уровень заболеваемости гриппом в новом эпидсезоне стал выше, чем обычно. Специалисты называют одним из способствующих факторов аномально теплую и влажную погоду, которая установилась в ряде регионов. С их слов, она создала идеальные условия для быстрой передачи вирусов.
2

Что вообще известно о гонконгском гриппе?

Впервые штамм гриппа А(H3N2) появился в 1968 году в Гонконге. Из-за этого он и получил название гонконгский. Штамм спровоцировал пандемию, которая унесла более десяти миллионов жизней. Считается, что он перешел к человеку из популяции птиц.

Особенность гонконгского гриппа – его стремительное развитие. Как правило, от момента заражения до появления первых симптомов проходит всего один-два дня.

3

Какие симптомы у гонконгского гриппа?

Штамм А(H3N2) протекает с классическими симптомами гриппа, среди которых:

  • ломота в теле;
  • слабость и сонливость;
  • боли в мышцах;
  • головные боли и головокружение;
  • высокая температура (нередко выше 39 градусов);
  • тошнота и диарея;
  • слезоточивость и резь в глазах;
  • першение в горле и сухой кашель.

Однако врачи предупреждают, что гонконгский грипп развивается стремительно: температура тела резко повышается, также внезапно появляется ломота в теле и кашель. Об этом изданию "Сиб.фм" рассказал кандидат медицинских наук, инфекционист клиники "Инвитро" Андрей Поздняков:

«Гонконгский грипп начинается очень резко – температура взлетает до 39°C и выше, появляется сильная слабость, головная боль, ломота в мышцах и суставах. Уже на второй день появляется мучительный сухой кашель. Это классическая картина гриппа A (H3N2)», – подчеркнул врач.

Как уточняет РБК, обычно больной находится в таком состоянии три-четыре дня. После этого симптоматика постепенно затихает. Но если не лечить гонконгский грипп, могут возникнуть осложнения. Среди них расстройства нервной, эндокринной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

4

Насколько опасен гонконгский грипп?

Вообще гонконгский грипп – сезонный. Этот штамм вызывает подъемы заболеваемости уже не одно десятилетие. Об этом РИА Новости рассказал Дмитрий Лизонов, директор НИИ гриппа имени Смородинцева. Однако болезнь может протекать в тяжелой форме у любого пациента, а на ее фоне могут обостриться хронические заболевания. Из-за этого медики выделяют следующие группы риска:
  • беременные;
  • дети младшего возраста;
  • лица 65 лет и старше;
  • пациенты с иммунодефицитом;
  • пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • пациенты с хроническими респираторными заболеваниями.
5

Как не заразиться гонконгским гриппом?

Самой эффективной профилактикой гонконгского гриппа врачи по-прежнему называют вакцинацию. Прежде всего, поставить прививку рекомендуют людям из группы риска. Вакцина облегчит течение заболевания и снизит риск развития осложнений.

Дополнительной защитой от инфекции могут стать противовирусные препараты. Но принимать их можно только после консультации с врачом.

Кроме того, чтобы не заразиться, важно соблюдать общие профилактические меры. Во время подъема заболеваемости медики рекомендуют не посещать людные места, избегать переохлаждений и укреплять иммунную систему. В целом риск заразиться любым вирусом будет ниже, если вести здоровый образ жизни: заниматься спортом, правильно питаться, чаще бывать на свежем воздухе. 

Инесса

07:37:26 19-12-2025

На этой карусели мы уже катались.🦠💉⚰️

