Вспышка гонконгского гриппа в России. Что о ней известно и как не заразиться
Врачи советуют поставить прививки пациентам из группы риска
11 декабря 2025, 12:07, ИА Амител
В России растет число заболевших гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, самым распространенным штаммом гриппа в эпидсезоне стал A(H3N2), или гонконгский. Известно, что он стремительно развивается и может вызывать серьезные осложнения. Больше всех рискуют заразиться беременные, дети и пациенты с хроническими заболеваниями.
Все, что известно о гонконгском гриппе и как им не заболеть, – в материале amic.ru.
Что известно о вспышке гонконгского гриппа в России?
«Превышение пороговых уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечено в 8 из 89 субъектов Российской Федерации. Наибольший рост заболеваемости респираторными инфекциями зарегистрирован в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала», – уточнили в надзорной службе.
Что вообще известно о гонконгском гриппе?
Впервые штамм гриппа А(H3N2) появился в 1968 году в Гонконге. Из-за этого он и получил название гонконгский. Штамм спровоцировал пандемию, которая унесла более десяти миллионов жизней. Считается, что он перешел к человеку из популяции птиц.
Особенность гонконгского гриппа – его стремительное развитие. Как правило, от момента заражения до появления первых симптомов проходит всего один-два дня.
Какие симптомы у гонконгского гриппа?
Штамм А(H3N2) протекает с классическими симптомами гриппа, среди которых:
- ломота в теле;
- слабость и сонливость;
- боли в мышцах;
- головные боли и головокружение;
- высокая температура (нередко выше 39 градусов);
- тошнота и диарея;
- слезоточивость и резь в глазах;
- першение в горле и сухой кашель.
Однако врачи предупреждают, что гонконгский грипп развивается стремительно: температура тела резко повышается, также внезапно появляется ломота в теле и кашель. Об этом изданию "Сиб.фм" рассказал кандидат медицинских наук, инфекционист клиники "Инвитро" Андрей Поздняков:
«Гонконгский грипп начинается очень резко – температура взлетает до 39°C и выше, появляется сильная слабость, головная боль, ломота в мышцах и суставах. Уже на второй день появляется мучительный сухой кашель. Это классическая картина гриппа A (H3N2)», – подчеркнул врач.
Как уточняет РБК, обычно больной находится в таком состоянии три-четыре дня. После этого симптоматика постепенно затихает. Но если не лечить гонконгский грипп, могут возникнуть осложнения. Среди них расстройства нервной, эндокринной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Насколько опасен гонконгский грипп?
- беременные;
- дети младшего возраста;
- лица 65 лет и старше;
- пациенты с иммунодефицитом;
- пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- пациенты с хроническими респираторными заболеваниями.
Как не заразиться гонконгским гриппом?
Самой эффективной профилактикой гонконгского гриппа врачи по-прежнему называют вакцинацию. Прежде всего, поставить прививку рекомендуют людям из группы риска. Вакцина облегчит течение заболевания и снизит риск развития осложнений.
Дополнительной защитой от инфекции могут стать противовирусные препараты. Но принимать их можно только после консультации с врачом.
Кроме того, чтобы не заразиться, важно соблюдать общие профилактические меры. Во время подъема заболеваемости медики рекомендуют не посещать людные места, избегать переохлаждений и укреплять иммунную систему. В целом риск заразиться любым вирусом будет ниже, если вести здоровый образ жизни: заниматься спортом, правильно питаться, чаще бывать на свежем воздухе.
07:37:26 19-12-2025
