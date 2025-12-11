Врачи советуют поставить прививки пациентам из группы риска

В России растет число заболевших гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, самым распространенным штаммом гриппа в эпидсезоне стал A(H3N2), или гонконгский. Известно, что он стремительно развивается и может вызывать серьезные осложнения. Больше всех рискуют заразиться беременные, дети и пациенты с хроническими заболеваниями.

Все, что известно о гонконгском гриппе и как им не заболеть, – в материале amic.ru.

1 Что известно о вспышке гонконгского гриппа в России? С 1 по 7 декабря 2025 года число заболевших гриппом в России выросло в 1,7 раза по сравнению с прошлой неделей, сообщает Роспотребнадзор . В стране зарегистрировали 23,4 тысячи случаев гриппа, 80% из них – штамм A(H3N2), который называют гонконгским. «Превышение пороговых уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечено в 8 из 89 субъектов Российской Федерации. Наибольший рост заболеваемости респираторными инфекциями зарегистрирован в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала», – уточнили в надзорной службе. Как пишет mk.ru со ссылкой главного эпидемиолога Минздрава Александра Харитонова, общий уровень заболеваемости гриппом в новом эпидсезоне стал выше, чем обычно. Специалисты называют одним из способствующих факторов аномально теплую и влажную погоду, которая установилась в ряде регионов. С их слов, она создала идеальные условия для быстрой передачи вирусов.

2 Что вообще известно о гонконгском гриппе? Впервые штамм гриппа А(H3N2) появился в 1968 году в Гонконге. Из-за этого он и получил название гонконгский. Штамм спровоцировал пандемию, которая унесла более десяти миллионов жизней. Считается, что он перешел к человеку из популяции птиц. Особенность гонконгского гриппа – его стремительное развитие. Как правило, от момента заражения до появления первых симптомов проходит всего один-два дня.

3 Какие симптомы у гонконгского гриппа? Штамм А(H3N2) протекает с классическими симптомами гриппа, среди которых: ломота в теле;

слабость и сонливость;

боли в мышцах;

головные боли и головокружение;

высокая температура (нередко выше 39 градусов);

тошнота и диарея;

слезоточивость и резь в глазах;

першение в горле и сухой кашель. Однако врачи предупреждают, что гонконгский грипп развивается стремительно: температура тела резко повышается, также внезапно появляется ломота в теле и кашель. Об этом изданию "Сиб.фм" рассказал кандидат медицинских наук, инфекционист клиники "Инвитро" Андрей Поздняков: «Гонконгский грипп начинается очень резко – температура взлетает до 39°C и выше, появляется сильная слабость, головная боль, ломота в мышцах и суставах. Уже на второй день появляется мучительный сухой кашель. Это классическая картина гриппа A (H3N2)», – подчеркнул врач. Как уточняет РБК, обычно больной находится в таком состоянии три-четыре дня. После этого симптоматика постепенно затихает. Но если не лечить гонконгский грипп, могут возникнуть осложнения. Среди них расстройства нервной, эндокринной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

4 Насколько опасен гонконгский грипп? Вообще гонконгский грипп – сезонный. Этот штамм вызывает подъемы заболеваемости уже не одно десятилетие. Об этом РИА Новости рассказал Дмитрий Лизонов, директор НИИ гриппа имени Смородинцева. Однако болезнь может протекать в тяжелой форме у любого пациента, а на ее фоне могут обостриться хронические заболевания. Из-за этого медики выделяют следующие группы риска: беременные;

дети младшего возраста;

лица 65 лет и старше;

пациенты с иммунодефицитом;

пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

пациенты с хроническими респираторными заболеваниями.