По Алтайскому краю распространяется свиной и гонконгский грипп

Заболеваемость ОРВИ за прошлую неделю заметно выросла

10 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Грипп и ОРВИ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В Алтайском крае выявлены случаи свиного и гонконгского гриппа, а заболеваемость ОРВИ выросла за прошлую неделю более чем на 20%, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В период с 1 по 7 декабря зарегистрировано 25,3 тыс. случаев ОРВИ, это больше предыдущей недели на 21,6%. Для сравнения: за последнюю неделю ноября было зафиксировано 20,8 тыс. случаев, а рост составил 14%.

«Отмечается циркуляция вирусов гриппа A(H3N2), A(H1N1)09, а также циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, риносинцитиальные вирусы)», – пишет ведомство.

Гонконгский (H3N2) – самый распространенный сейчас штамм гриппа в стране. Впервые он был обнаружен в Гонконге в 1968 году, отсюда и его название. Особенность H3N2 в стремительном развитии: от момента заражения до первых симптомов проходит всего один-два дня. Он особенно опасен для детей, беременных и людей с хроническими болезнями легких.

В ноябре сообщалось о масштабном распространении гонконгского гриппа в Казахстане. Из 590 зарегистрированных на 20 случаев гриппа, 587 – именно этого штамма.

A(H1N1)pdm09 – вирус гриппа, который вызвал пандемию в 2009 году, также известный как свиной грипп. Происхождение гриппа H1N1 вирусологи связывают с двойным инфицированием свиньи птичьим и человеческим вирусами гриппа в результате скрещивания их генетического материала. Развивается тоже быстро – за два-три дня. Максимальному риску подвержены дети до двух лет и взрослые старше 65, беременные, а также люди с избыточной массой тела.

Самым эффективным способом защиты от гриппа медики пока называют прививку. Вакцинация в крае за счет бюджета завершилась, но продолжается за счет личных средств и средств работодателей. За федеральные деньги иммунизацию прошли более 1,1 млн человек, за личные и средства работодателей – 3,7 тыс. человек. В целом привито 54% населения.

В сентябре коллектив алтайского Минздрава привился против гриппа, в том числе вакцинировался руководитель ведомства Дмитрий Попов. Он хотел подать пример всем жителям региона и написал об этом в своем Telegram-канале.