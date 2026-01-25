Вспышка вируса, вызывающего кому и не имеющего лечения, зафиксирована в Индии

Его распространяют летучие мыши

25 января 2026, 08:35, ИА Амител

Летучая мышь / Фото: Tine Ivanič / unsplash.com

Вспышка вируса Нипах, обладающего "эпидемическим потенциалом", от которого нет вакцины и лечения, зафиксирована в Индии, сообщает издание The Metro.

Выявлено пять подтвержденных случаев заражения, в числе инфицированных – врач, медсестра и сотрудник медучреждения. Медсестра, которая сейчас находится в коме, предположительно, заразилась во время лечения пациента. Власти проверяют 180 контактов, 20 человек уже помещены на карантин.

Нипах может передаваться от животного к человеку и от человека к человеку. В Индии его часто распространяют летучие мыши.

Инфекция может проявляться как бессимптомно, так и в виде острых респираторных заболеваний, лихорадки, рвоты и головных болей. В тяжелых случаях она вызывает воспаление головного мозга, способное менее чем за двое суток привести к коме.

Всемирная организация здравоохранения классифицирует Нипах как патоген с эпидемическим потенциалом. Ранее китайские ученые обнаруживали у летучих мышей новые вирусы, один из которых генетически близок к вирусу Нипах.

Ранее сообщалось о росте заболеваемости новым типом аденовирусной инфекции в США, которую отдельные специалисты называли потенциально более опасной, чем COVID‑19. Однако в Минздраве РФ успокоили, сообщив, что угрозы пандемии нет.