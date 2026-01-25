НОВОСТИЗдоровье

Вспышка вируса, вызывающего кому и не имеющего лечения, зафиксирована в Индии

Его распространяют летучие мыши

25 января 2026, 08:35, ИА Амител

Летучая мышь / Фото: Tine Ivanič / unsplash.com
Летучая мышь / Фото: Tine Ivanič / unsplash.com

Вспышка вируса Нипах, обладающего "эпидемическим потенциалом", от которого нет вакцины и лечения, зафиксирована в Индии, сообщает издание The Metro.

Выявлено пять подтвержденных случаев заражения, в числе инфицированных – врач, медсестра и сотрудник медучреждения. Медсестра, которая сейчас находится в коме, предположительно, заразилась во время лечения пациента. Власти проверяют 180 контактов, 20 человек уже помещены на карантин.

Нипах может передаваться от животного к человеку и от человека к человеку. В Индии его часто распространяют летучие мыши.

Инфекция может проявляться как бессимптомно, так и в виде острых респираторных заболеваний, лихорадки, рвоты и головных болей. В тяжелых случаях она вызывает воспаление головного мозга, способное менее чем за двое суток привести к коме.

Всемирная организация здравоохранения классифицирует Нипах как патоген с эпидемическим потенциалом. Ранее китайские ученые обнаруживали у летучих мышей новые вирусы, один из которых генетически близок к вирусу Нипах.

Ранее сообщалось о росте заболеваемости новым типом аденовирусной инфекции в США, которую отдельные специалисты называли потенциально более опасной, чем COVID‑19. Однако в Минздраве РФ успокоили, сообщив, что угрозы пандемии нет.

Здоровье Вирус

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:13:11 25-01-2026

Теперича индийские гастарбайтеры в России. Притащщут этот Нипах сюда как пить дать притащут.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:41 25-01-2026

Гость (09:13:11 25-01-2026) Теперича индийские гастарбайтеры в России. Притащщут этот Ни...
Маску быстрее надевай!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:46 25-01-2026

Гость (10:23:41 25-01-2026) Маску быстрее надевай! ... Подхватишь эту заразу-посмотрим что оденешь маску или деревянный макинтош...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:43 25-01-2026

Нам этих цыганей из Индии специально в РФ везут ?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гостья

11:35:08 26-01-2026

Гость (11:24:43 25-01-2026) Нам этих цыганей из Индии специально в РФ везут ?... да уже ,вероятно,на чемоданах сидят...

  -2 Нравится
Ответить
