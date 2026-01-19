В Минздраве опровергли сообщения об угрозе пандемии нового неизлечимого вируса

В США фиксируется рост заболеваемости новым типом аденовирусной инфекции, которую считают более опасной, чем COVID-19

19 января 2026, 13:15, ИА Амител

Вакцинация от коронавируса / Фото: amic.ru

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов в беседе с РИА Новости заявил, что на текущий момент отсутствуют данные, свидетельствующие об угрозе пандемии аденовируса.

По его словам, в России доля аденовирусов в структуре возбудителей ОРВИ существенно ниже, чем у вирусов гриппа и риновирусов: на второй неделе 2026 года она составила всего 0,8 %.

Ранее сообщалось о росте заболеваемости новым типом аденовирусной инфекции в США, которую отдельные специалисты называли потенциально более опасной, чем COVID‑19, из‑за скорости распространения и тяжести возможных осложнений. Однако, как подчеркнул Чуланов, эти сведения не подтверждены Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

Эксперт пояснил, что приводимые некоторыми СМИ данные о числе госпитализированных и умерших на самом деле отражают ситуацию по гриппу – он диагностируется значительно чаще и действительно может приводить к летальным исходам, особенно у невакцинированных лиц и людей из групп риска. При этом распространение аденовируса не провоцирует роста заболеваемости гриппом.

Чуланов напомнил, что аденовирусы – распространенные возбудители ОРВИ, регистрируемые в течение всего года. В холодное время заболеваемость возрастает, чаще болеют дети и молодые люди. Инфекция передается преимущественно воздушно‑капельным путем, реже – пищевым и контактно‑бытовым.

Симптомы аденовирусной инфекции схожи с типичными проявлениями ОРВИ: температура, кашель, боль в горле, заложенность носа, слабость. Возможны осложнения в виде фарингита, конъюнктивита, гастроэнтерита, пневмонии и бронхита.

Аденовирус способен поражать дыхательные пути, глаза, кишечник, мочевой пузырь, а также лимфатическую и нервную системы.



