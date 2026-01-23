Редкую летучую мышь нашли на зимовке в Алтайском крае впервые за 20 лет

Последний раз длиннохвостую ночницу в регионе находили в 2004 году в Барнаульской пещере на Салаирском кряже

23 января 2026, 09:30, ИА Амител

Летучая мышь / Фото: minprirody.alregn.ru

В Алтайском крае впервые за последние 20 лет на зимовке обнаружили редкую длиннохвостую ночницу – один из самых малоизученных видов летучих мышей северо-восточной Палеарктики. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

Редкую летучую мышь нашли в пещере Шангина, расположенной между селами Березовка и Майорка в Чарышском районе Алтайского края. Обследование проводили сотрудники Тигирекского заповедника совместно с директором ООПТ Павлом Голяковым в рамках учета зимующих рукокрылых.

Всего в пещере специалисты зафиксировали 57 особей шести видов. Наиболее многочисленными оказались восточные ночницы и ушаны Огнева. В меньшем количестве встречались прудовые и сибирские ночницы, а единично – сибирские трубконосы и длиннохвостые ночницы.

Последний раз длиннохвостую ночницу в регионе находили в 2004 году в Барнаульской пещере на Салаирском кряже – тогда была зафиксирована одна особь, самец. Еще две особи обнаружили в 2005 году в пещерах долины Ануй. С тех пор зимовок этого вида в Алтайском крае не отмечалось.

Как сообщают специалисты, длиннохвостая ночница остается крайне редким и малоизученным видом. В юго-восточной части Западной Сибири ее чаще фиксируют в летний период, при этом большинство найденных особей – самцы, а места размножения до сих пор неизвестны. В пределах Тигирекского заповедника этот вид ранее встречали исключительно летом, что делает нынешнюю находку особенно значимой для науки и мониторинга биоразнообразия региона.