Редкую летучую мышь нашли на зимовке в Алтайском крае впервые за 20 лет
Последний раз длиннохвостую ночницу в регионе находили в 2004 году в Барнаульской пещере на Салаирском кряже
23 января 2026, 09:30, ИА Амител
В Алтайском крае впервые за последние 20 лет на зимовке обнаружили редкую длиннохвостую ночницу – один из самых малоизученных видов летучих мышей северо-восточной Палеарктики. Об этом сообщили в региональном Минприроды.
Редкую летучую мышь нашли в пещере Шангина, расположенной между селами Березовка и Майорка в Чарышском районе Алтайского края. Обследование проводили сотрудники Тигирекского заповедника совместно с директором ООПТ Павлом Голяковым в рамках учета зимующих рукокрылых.
Всего в пещере специалисты зафиксировали 57 особей шести видов. Наиболее многочисленными оказались восточные ночницы и ушаны Огнева. В меньшем количестве встречались прудовые и сибирские ночницы, а единично – сибирские трубконосы и длиннохвостые ночницы.
Последний раз длиннохвостую ночницу в регионе находили в 2004 году в Барнаульской пещере на Салаирском кряже – тогда была зафиксирована одна особь, самец. Еще две особи обнаружили в 2005 году в пещерах долины Ануй. С тех пор зимовок этого вида в Алтайском крае не отмечалось.
Как сообщают специалисты, длиннохвостая ночница остается крайне редким и малоизученным видом. В юго-восточной части Западной Сибири ее чаще фиксируют в летний период, при этом большинство найденных особей – самцы, а места размножения до сих пор неизвестны. В пределах Тигирекского заповедника этот вид ранее встречали исключительно летом, что делает нынешнюю находку особенно значимой для науки и мониторинга биоразнообразия региона.Ранее в Челябинске спасатели помогли девушке избавиться от непрошеной гостьи – в ее квартире застряла летучая мышь.
11:01:05 23-01-2026
Вы там с ней поаккуратнее! Нам еще новой пандемии не хватало. Еще нюх не восстановился после старой.
11:15:50 23-01-2026
Я люблю природу.
Так же я, когда вижу летучую мышь: "Ганс! Скорее тащи сюда огнемёт!"