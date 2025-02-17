Встреча Лаврова и Ушакова с представителями США состоится 18 февраля

Встреча будет посвящена восстановлению российско-американских отношений и пройдет в Эр-Рияде

17 февраля 2025, 17:15, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков 18 февраля проведут встречу с представителями США в Эр-Рияде – столице Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам Пескова, Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию уже 17 февраля по поручению Владимира Путина. Встреча с "американскими визави" будет посвящена восстановлению отношений между Россией и США.

"Во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", – сказал представитель Кремля.

Напомним, власти Саудовской Аравии не только предоставят площадку для переговоров России и США по урегулированию украинского конфликта, но и сами выступят посредником в переговорах.

Более того, президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится уже "очень скоро", но ее время пока не определено.