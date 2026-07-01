ВСУ могут задействовать новые истребители в атаках на Крым
При этом официальных подтверждений пока нет, а сами сведения носят характер предположений и оперативных сводок
01 июля 2026, 19:30, ИА Амител
Украина планирует приобрести шведские истребители Gripen E, которые могут быть использованы в различных операциях, включая Крым и Новороссию, заявил капитан I ранга запаса Василий Дандыкин, аналитик организации "Офицеры России", в разговоре с "Абзацем".
Дандыкин отметил, что Gripen E представляют собой легкие многофункциональные самолеты, аналогичные по характеристикам F-16, используемым НАТО. Эти истребители могут нести как ракеты, так и бомбы. Однако, по мнению эксперта, шведские самолеты уступают российским Су-35 и Су-57 в плане возможностей.
«Хотя Украина получит всего 16 истребителей, это полноценная авиационная эскадрилья. Вероятно, они будут не самыми новыми моделями, так как их приобретение финансируется Европой. Скорее всего, они будут задействованы на южном направлении — в Крыму, на территории Новороссии, а также в Харьковской и Запорожской областях», — сказал Дандыкин.
Также остается открытым вопрос подготовки пилотов. Освоение зарубежной техники требует времени, профессиональных навыков и знания языка. Поэтому, по словам эксперта, украинские летчики "будут подвергаться риску, управляя Gripen".
Ранее Путин поручил кабмину принять меры по минимизации последствий атак ВСУ.
22:17:14 01-07-2026
А с кем они собираются воевать?
06:22:46 02-07-2026
А могут подводные лодки в степях использовать. А могут не использовать. Эксперт и аналитик сейчас очень выгодные профессии
08:37:28 02-07-2026
Гость (06:22:46 02-07-2026) А могут подводные лодки в степях использовать. А могут не ис... Наши вчера новую баллистику ВСУ сбили. ТАСС сказали, где - светить не будем. Эти **** работают.
08:48:39 02-07-2026
Musik (08:37:28 02-07-2026) Наши вчера новую баллистику ВСУ сбили. ТАСС сказали, где - с... Мусик, ты обманываться рад?
09:59:49 02-07-2026
Musik (08:37:28 02-07-2026) Наши вчера новую баллистику ВСУ сбили. ТАСС сказали, где - с...
Вот точно сбили, подробности рассказывать не будем, но мамой клянусь, что сбили ХД
09:44:29 02-07-2026
Я хочу защитить свою АЗС от обломков укробандеровских дронов.
Где мне купить зенитный пулемёт и патроны к нему?
11:12:09 02-07-2026
и нахрена такие новости писать? кто-то где-то что-то ляпнул, белки-истерички понесли дальше...
14:52:26 02-07-2026
Гость (11:12:09 02-07-2026) и нахрена такие новости писать? кто-то где-то что-то ляпнул,... Так сейчас все новости такие