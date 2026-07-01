При этом официальных подтверждений пока нет, а сами сведения носят характер предположений и оперативных сводок

01 июля 2026, 19:30, ИА Амител

Истребители / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Украина планирует приобрести шведские истребители Gripen E, которые могут быть использованы в различных операциях, включая Крым и Новороссию, заявил капитан I ранга запаса Василий Дандыкин, аналитик организации "Офицеры России", в разговоре с "Абзацем".

Дандыкин отметил, что Gripen E представляют собой легкие многофункциональные самолеты, аналогичные по характеристикам F-16, используемым НАТО. Эти истребители могут нести как ракеты, так и бомбы. Однако, по мнению эксперта, шведские самолеты уступают российским Су-35 и Су-57 в плане возможностей.

«Хотя Украина получит всего 16 истребителей, это полноценная авиационная эскадрилья. Вероятно, они будут не самыми новыми моделями, так как их приобретение финансируется Европой. Скорее всего, они будут задействованы на южном направлении — в Крыму, на территории Новороссии, а также в Харьковской и Запорожской областях», — сказал Дандыкин.

Также остается открытым вопрос подготовки пилотов. Освоение зарубежной техники требует времени, профессиональных навыков и знания языка. Поэтому, по словам эксперта, украинские летчики "будут подвергаться риску, управляя Gripen".

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