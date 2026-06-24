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Путин поручил кабмину принять меры по минимизации последствий атак ВСУ

Он подчеркнул, что ответственность за нейтрализацию угроз возложена на Министерство обороны и другие силовые структуры

24 июня 2026, 07:30, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Владимир Путин / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с кабинетом министров отметил необходимость усиления мер по защите гражданских и инфраструктурных объектов, сообщает РБК.

«В ответ на обострение конфликта на фронте украинские вооруженные силы усилили удары по гражданским объектам. Такие действия направлены на создание проблем с энергоснабжением и нарушение работы различных отраслей экономики, включая туризм», — подчеркнул президент.

Он призвал правительство быстро реагировать на эти угрозы, предпринимая дополнительные шаги для защиты инфраструктуры и поддержания нормального функционирования ключевых объектов.

Путин также обратил внимание на важность минимизации ущерба для граждан и экономики и подчеркнул необходимость сохранения стабильной работы регионов в условиях продолжающихся рисков.

Ранее военный эксперт оценил призыв думца воевать "по-настоящему". Нужно покончить с расслабленностью элиты и снять ограничения на боевые действия, заявил специалист amic.ru.

Владимир Путин / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

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Владимир Путин СВО Политика украина
       

Комментарии 28

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Гость

08:00:37 24-06-2026

Но если те же самые западные ракеты,убивающие мирное население на территории России, запустят с европейской территории(не украинской,а с территории цветущего сада) то их будет ожидать ответный удар......(Из последнего заявления)

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Гость

08:23:30 24-06-2026

Гость (08:00:37 24-06-2026) Но если те же самые западные ракеты,убивающие мирное населен... Замочим и в цветущим саду...

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Гость

08:38:16 24-06-2026

Гость (08:23:30 24-06-2026) Замочим и в цветущим саду...... Чё то уже не верится...

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Гость

09:34:17 24-06-2026

Гость (08:23:30 24-06-2026) Замочим и в цветущим саду......
А детей и внуков депутаты оттуда уже вывезли, чтобы кого-то "мочить"? А то пока все как в анекдоте про Воронеж

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Гость

09:44:16 24-06-2026

Гость (09:34:17 24-06-2026) А детей и внуков депутаты оттуда уже вывезли, чтобы кого...
Военные вопросы решают военные.Без депутатоа.

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Гость

10:30:02 24-06-2026

Гость (09:44:16 24-06-2026) Военные вопросы решают военные.Без депутатоа....
Ахахах. Очень наивно предполагать подобное

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Гость

12:16:50 24-06-2026

Гость (09:44:16 24-06-2026) Военные вопросы решают военные.Без депутатоа.... эти как раз ничего не решают,а берут под козырек

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найди отличия.

10:04:43 24-06-2026

Гость (09:34:17 24-06-2026) А детей и внуков депутаты оттуда уже вывезли, чтобы кого... про Воронеж уже не анекдот.

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Гость

09:42:57 24-06-2026

Гость (08:23:30 24-06-2026) Замочим и в цветущим саду...... Мы не такие ...

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гость

08:35:37 24-06-2026

А почему госдума до сих пор не запретила эти атаки?

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Гость

08:40:36 24-06-2026

Может совсем интернет отключить нужно, раз просто блокировки не помогают

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Гость

08:41:40 24-06-2026

Гость (08:40:36 24-06-2026) Может совсем интернет отключить нужно, раз просто блокировки... Подожди, дойдет и до этого...

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Гость

09:20:51 24-06-2026

А где массированные удары возмездия за обесточивание Севаса? А за Московский НПЗ?

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Гость

12:18:12 24-06-2026

Гость (09:20:51 24-06-2026) А где массированные удары возмездия за обесточивание Севаса?... А можно без возмездий,а самим инициативой владеть?

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Гость

09:45:17 24-06-2026

Гость (08:40:36 24-06-2026) Может совсем интернет отключить нужно, раз просто блокировки...
Предлагаю запретить жару выше 30 градусов на улице. Это ведь как-то так работает, да?

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Гость

09:19:40 24-06-2026

А что там по созданию буферной зону в Курской и Белгородской области? Сколько создали километров? А это между прочим было поручение президента. Кто ответственный?

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Гость

12:15:49 24-06-2026

Гость (09:19:40 24-06-2026) А что там по созданию буферной зону в Курской и Белгородской... А никто. По ушам в телеке проехали и забыли

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гость

15:14:01 24-06-2026

Гость (09:19:40 24-06-2026) А что там по созданию буферной зону в Курской и Белгородской...
Так пусть президент и проверит как выполнен его приказ.

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майор

09:48:32 24-06-2026

Иранцы сбили вчера 2 самолета ввс сша. Пилоты на допросе у себя в америке показали
первый показал что самолет погиб из за обьемного минного поля из управляемой стаи небольших дронов мин. Самолет вошел в это облако и просто подорвался
Второй пилот показал что увидел рядом с самолетом огромную медузу из дронов. И эта медуза захлестнула самолет. Она очень четко и синхронно двигалась
Вот ведь персы! Как говорится дали стране угля!!!! Вот где решение проблемы летящих вражеских дронов - обьемные воздушные минные поля как у Иранцев

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найди отличия.

10:07:35 24-06-2026

майор (09:48:32 24-06-2026) Иранцы сбили вчера 2 самолета ввс сша. Пилоты на допросе у с... за Грибоедова персы отдали один алмаз.

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Мусик

10:11:11 24-06-2026

майор (09:48:32 24-06-2026) Иранцы сбили вчера 2 самолета ввс сша. Пилоты на допросе у с... разглашаете?

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Гость

13:14:43 24-06-2026

Мусик (10:11:11 24-06-2026) разглашаете?... КСИР в комментах. Если лётчика пытать - он и летающую тарелку с арабской вязью на борту подтвердит.

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майор

15:36:21 24-06-2026

Гость (13:14:43 24-06-2026) КСИР в комментах. Если лётчика пытать - он и летающую тарелк... да кто там их пытал. отчеты писали в пентагоне особистам своим почему самолеты потеряли и пришлось их вытаскивать потом из территорий персов. Пендосы парням не особо поверили но возбудились. Жургалистам они обьяснили - при падении мол летчик головой долбанулся хорошо и медуза ему показалась

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Гость

13:04:44 24-06-2026

майор (09:48:32 24-06-2026) Иранцы сбили вчера 2 самолета ввс сша. Пилоты на допросе у с... майор, это персы, что с низ взять они могут, а у нас ПВО собственную крышу сносит.

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Гость

15:44:26 24-06-2026

майор (09:48:32 24-06-2026) Иранцы сбили вчера 2 самолета ввс сша. Пилоты на допросе у с... Чудо, скажи лечащему врачу, чтоб он тебе таблетки другие прописал. Самолеты в клочья в "воздушном минном поле", а летчик на допросе оказался... Тебя с текущих "колес" накрывает не по детски....

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Гость

15:04:22 24-06-2026

персы прокакали войну, все руководство в аду жарится, новое не хочет такой участи себе, договорятся.

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майор

15:39:56 24-06-2026

Гость (15:04:22 24-06-2026) персы прокакали войну, все руководство в аду жарится, новое ... эх чувак какой ты наивный
там Китай с пендосами воюет
и война это будет там вечной, пролив будет закрыт еще 80 лет
и это прямо нам помогает - пендосы не могут когда пролив закрыт воевать на украине

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Гость

17:26:35 24-06-2026

майор (15:39:56 24-06-2026) эх чувак какой ты наивныйтам Китай с пендосами воюет... майор ты устаревшую академию закончил, сейчас ИИ рулит.

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