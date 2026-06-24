Путин поручил кабмину принять меры по минимизации последствий атак ВСУ
Он подчеркнул, что ответственность за нейтрализацию угроз возложена на Министерство обороны и другие силовые структуры
24 июня 2026, 07:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин на совещании с кабинетом министров отметил необходимость усиления мер по защите гражданских и инфраструктурных объектов, сообщает РБК.
«В ответ на обострение конфликта на фронте украинские вооруженные силы усилили удары по гражданским объектам. Такие действия направлены на создание проблем с энергоснабжением и нарушение работы различных отраслей экономики, включая туризм», — подчеркнул президент.
Он призвал правительство быстро реагировать на эти угрозы, предпринимая дополнительные шаги для защиты инфраструктуры и поддержания нормального функционирования ключевых объектов.
Путин также обратил внимание на важность минимизации ущерба для граждан и экономики и подчеркнул необходимость сохранения стабильной работы регионов в условиях продолжающихся рисков.
Ранее военный эксперт оценил призыв думца воевать "по-настоящему". Нужно покончить с расслабленностью элиты и снять ограничения на боевые действия, заявил специалист amic.ru.
08:00:37 24-06-2026
Но если те же самые западные ракеты,убивающие мирное население на территории России, запустят с европейской территории(не украинской,а с территории цветущего сада) то их будет ожидать ответный удар......(Из последнего заявления)
08:23:30 24-06-2026
Гость (08:00:37 24-06-2026) Но если те же самые западные ракеты,убивающие мирное населен... Замочим и в цветущим саду...
08:38:16 24-06-2026
Гость (08:23:30 24-06-2026) Замочим и в цветущим саду...... Чё то уже не верится...
09:34:17 24-06-2026
Гость (08:23:30 24-06-2026) Замочим и в цветущим саду......
А детей и внуков депутаты оттуда уже вывезли, чтобы кого-то "мочить"? А то пока все как в анекдоте про Воронеж
09:44:16 24-06-2026
Гость (09:34:17 24-06-2026) А детей и внуков депутаты оттуда уже вывезли, чтобы кого...
Военные вопросы решают военные.Без депутатоа.
10:30:02 24-06-2026
Гость (09:44:16 24-06-2026) Военные вопросы решают военные.Без депутатоа....
Ахахах. Очень наивно предполагать подобное
12:16:50 24-06-2026
Гость (09:44:16 24-06-2026) Военные вопросы решают военные.Без депутатоа.... эти как раз ничего не решают,а берут под козырек
10:04:43 24-06-2026
Гость (09:34:17 24-06-2026) А детей и внуков депутаты оттуда уже вывезли, чтобы кого... про Воронеж уже не анекдот.
09:42:57 24-06-2026
Гость (08:23:30 24-06-2026) Замочим и в цветущим саду...... Мы не такие ...
08:35:37 24-06-2026
А почему госдума до сих пор не запретила эти атаки?
08:40:36 24-06-2026
Может совсем интернет отключить нужно, раз просто блокировки не помогают
08:41:40 24-06-2026
Гость (08:40:36 24-06-2026) Может совсем интернет отключить нужно, раз просто блокировки... Подожди, дойдет и до этого...
09:20:51 24-06-2026
А где массированные удары возмездия за обесточивание Севаса? А за Московский НПЗ?
12:18:12 24-06-2026
Гость (09:20:51 24-06-2026) А где массированные удары возмездия за обесточивание Севаса?... А можно без возмездий,а самим инициативой владеть?
09:45:17 24-06-2026
Гость (08:40:36 24-06-2026) Может совсем интернет отключить нужно, раз просто блокировки...
Предлагаю запретить жару выше 30 градусов на улице. Это ведь как-то так работает, да?
09:19:40 24-06-2026
А что там по созданию буферной зону в Курской и Белгородской области? Сколько создали километров? А это между прочим было поручение президента. Кто ответственный?
12:15:49 24-06-2026
Гость (09:19:40 24-06-2026) А что там по созданию буферной зону в Курской и Белгородской... А никто. По ушам в телеке проехали и забыли
15:14:01 24-06-2026
Гость (09:19:40 24-06-2026) А что там по созданию буферной зону в Курской и Белгородской...
Так пусть президент и проверит как выполнен его приказ.
09:48:32 24-06-2026
Иранцы сбили вчера 2 самолета ввс сша. Пилоты на допросе у себя в америке показали
первый показал что самолет погиб из за обьемного минного поля из управляемой стаи небольших дронов мин. Самолет вошел в это облако и просто подорвался
Второй пилот показал что увидел рядом с самолетом огромную медузу из дронов. И эта медуза захлестнула самолет. Она очень четко и синхронно двигалась
Вот ведь персы! Как говорится дали стране угля!!!! Вот где решение проблемы летящих вражеских дронов - обьемные воздушные минные поля как у Иранцев
10:07:35 24-06-2026
майор (09:48:32 24-06-2026) Иранцы сбили вчера 2 самолета ввс сша. Пилоты на допросе у с... за Грибоедова персы отдали один алмаз.
10:11:11 24-06-2026
майор (09:48:32 24-06-2026) Иранцы сбили вчера 2 самолета ввс сша. Пилоты на допросе у с... разглашаете?
13:14:43 24-06-2026
Мусик (10:11:11 24-06-2026) разглашаете?... КСИР в комментах. Если лётчика пытать - он и летающую тарелку с арабской вязью на борту подтвердит.
15:36:21 24-06-2026
Гость (13:14:43 24-06-2026) КСИР в комментах. Если лётчика пытать - он и летающую тарелк... да кто там их пытал. отчеты писали в пентагоне особистам своим почему самолеты потеряли и пришлось их вытаскивать потом из территорий персов. Пендосы парням не особо поверили но возбудились. Жургалистам они обьяснили - при падении мол летчик головой долбанулся хорошо и медуза ему показалась
13:04:44 24-06-2026
майор (09:48:32 24-06-2026) Иранцы сбили вчера 2 самолета ввс сша. Пилоты на допросе у с... майор, это персы, что с низ взять они могут, а у нас ПВО собственную крышу сносит.
15:44:26 24-06-2026
майор (09:48:32 24-06-2026) Иранцы сбили вчера 2 самолета ввс сша. Пилоты на допросе у с... Чудо, скажи лечащему врачу, чтоб он тебе таблетки другие прописал. Самолеты в клочья в "воздушном минном поле", а летчик на допросе оказался... Тебя с текущих "колес" накрывает не по детски....
15:04:22 24-06-2026
персы прокакали войну, все руководство в аду жарится, новое не хочет такой участи себе, договорятся.
15:39:56 24-06-2026
Гость (15:04:22 24-06-2026) персы прокакали войну, все руководство в аду жарится, новое ... эх чувак какой ты наивный
там Китай с пендосами воюет
и война это будет там вечной, пролив будет закрыт еще 80 лет
и это прямо нам помогает - пендосы не могут когда пролив закрыт воевать на украине
17:26:35 24-06-2026
майор (15:39:56 24-06-2026) эх чувак какой ты наивныйтам Китай с пендосами воюет... майор ты устаревшую академию закончил, сейчас ИИ рулит.