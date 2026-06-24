Он подчеркнул, что ответственность за нейтрализацию угроз возложена на Министерство обороны и другие силовые структуры

24 июня 2026, 07:30, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с кабинетом министров отметил необходимость усиления мер по защите гражданских и инфраструктурных объектов, сообщает РБК.

«В ответ на обострение конфликта на фронте украинские вооруженные силы усилили удары по гражданским объектам. Такие действия направлены на создание проблем с энергоснабжением и нарушение работы различных отраслей экономики, включая туризм», — подчеркнул президент.

Он призвал правительство быстро реагировать на эти угрозы, предпринимая дополнительные шаги для защиты инфраструктуры и поддержания нормального функционирования ключевых объектов.

Путин также обратил внимание на важность минимизации ущерба для граждан и экономики и подчеркнул необходимость сохранения стабильной работы регионов в условиях продолжающихся рисков.

Ранее военный эксперт оценил призыв думца воевать "по-настоящему". Нужно покончить с расслабленностью элиты и снять ограничения на боевые действия, заявил специалист amic.ru.