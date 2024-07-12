"Эмоции колоссальные". Министр сельского хозяйства РФ оценила "День сибирского поля"
Агрофорум проходит в Алтайском крае с 10 по 12 июля
12 июля 2024, 14:42, ИА Амител
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут выступила на "Дне сибирского поля", который проходит с 10 по 12 июля на 37-м километре Павловского тракта. Со сцены форума она поделилась своими впечатлениями от мероприятия, на который приехала впервые, а также рассказала о развитии сельского хозяйства в Алтайском крае и в Сибири.
"В Алтайский край я ездила много раз, но именно на "Дне сибирского поля" я в первый раз. И хочу сказать, что эмоции у меня колоссальные. "День сибирского поля" – настоящий праздник сельского хозяйства. Здесь представлены не только лучшие технологии по сельскому машиностроению, растениеводству и животноводству, но и одни из самых вкусных алтайских продуктов питания, которые знают не только в Сибири, но и по всей стране и даже за ее пределами. Еще вчера, когда мы с губернатором Томенко смотрели наши сельские территории, эмоции переполняли", – отметила Оксана Лут.
Министр сельского хозяйства напомнила известную цитату ученого Михаила Ломоносова, который сказал, что могущество России будет прирастать Сибирью. По ее мнению, это на 100% относится именно к агропромышленному комплексу, ведь "сибирский регион вносит ощутимый вклад в достижение показателей продовольственной безопасности России". Министр отметила, что каждый год в Сибири, и в Алтайском крае в частности, происходит увеличение объемов производства по всем направлениям.
"Алтайский край – это такая жемчужина, житница сибирского региона. Здесь сегодня реализуются технологичные инвестиционные проекты, идет системная модернизация агропредприятий, создаются новые рабочие места. Вчера с Виктором Петровичем мы были на ряде предприятий, которые сейчас строят новые мощности, и как раз обсуждали, какое количество людей должно работать на этих предприятиях, как их готовить и как заниматься этими кадрами", – отметила Оксана Лут.
По словам министра, жители России могут гордиться агропромышленным комплексом страны. И Минсельхоз РФ продолжит реализовывать программы по развитию сельского хозяйства и сельских территорий, заверила Оксана Лут. Алтайским аграриям она пожелала "хорошей погоды и больших урожаев".
Напомним, что Оксана Лут приехала на "День сибирского поля" 11 июля. Вместе с Виктором Томенко она посетила Федеральный алтайский центр агробиотехнологий, а также побывала на полях. 12 июля Лут поехала на агрофорум "День сибирского поля".
15:01:47 12-07-2024
в новом миллениуме над выращивать экономически выгодные культуры - мак, коноплю.
а на освободившихся пложадях строить парковки, торговые центры и террариумы.
15:42:22 12-07-2024
" Понты не жалеть -денег не давать "
Вот из девиз
18:22:33 12-07-2024
"Алтайский край – это такая жемчужина, житница сибирского региона. . " - по средней зарплате (пенсии) можно было определить..
19:04:43 12-07-2024
"В Алтайский край я ездила много раз, но именно на "Дне сибирского поля" я в первый раз.
Класс.
19:15:48 12-07-2024
А ведь реально мероприятие было отменное