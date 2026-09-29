Второй корпус ЖК "Широта на Просторной" в Барнауле готовят к сдаче

Опыт реализации первого проекта застройщик также использует при создании нового жилого комплекса "Широта на Павловском"

29 сентября 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFJeYLCH

ЖК "Широта на Просторной" / Фото предоставлено застройщиком

Строительные работы во втором корпусе жилого комплекса "Широта на Просторной" в Барнауле завершены. Сейчас дом готовят к вводу в эксплуатацию. Первый корпус уже заселен: жители получили ключи в начале 2026 года. Теперь дом проходит главный этап оценки — ежедневную эксплуатацию собственниками. Их опыт и обратную связь учитывают при дальнейшем развитии проектов компании, главный из которых — "Широта на Павловском".

Качество строительства закладывают на этапе проекта

"Широта на Просторной" — современный жилой комплекс, включающий два кирпичных дома. Квартиры — от студий до четырехкомнатных с 66 вариантами планировок, в каждой выполнена предчистовая отделка. В доме современные входные группы и лифты премиального качества, есть колясочные.

На территории комплекса — большой двор площадью около 16 тысяч кв. метров с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, прогулочными маршрутами и велодорожкой. Парковку вынесли за пределы двора.

Эти же решения, но в более современном исполнении, застройщик использует и в новом проекте — ЖК "Широта на Павловском" на Павловском тракте, 198а. Здесь будет два кирпичных дома переменной этажности. Толщина стен увеличена, что помогает сохранять тепло в квартирах и повышает уровень шумоизоляции между помещениями. В домах предусмотрены квартиры площадью от 30 до 130 кв. метров, а высота потолков достигает 3,3 метра.

Застройщик также уделил внимание планировкам. В проекте представлены варианты с мастер-спальнями, гардеробными, двухуровневые квартиры со вторым светом и редкие форматы с собственной террасой на крыше.

ЖК "Широта на Просторной" / Фото предоставлено застройщиком

Квартиры подготовлены к финальному ремонту

Одним из решений, которое используют в "Широте на Просторной" и "Широте на Павловском", стала предчистовая отделка высокого уровня. Такой подход позволяет будущим владельцам начинать финишный ремонт без дополнительных затрат на основные подготовительные работы.

В квартирах выполняют внутриквартирные перегородки из кирпича, стены выравнивают гипсовой штукатуркой по маякам, а пол готовят с помощью стяжки под дальнейшую укладку отделочных материалов. Электричество уже заведено в квартиры, установлена горизонтальная разводка отопления с индивидуальными приборами учета тепла.

Также в квартирах устанавливают качественные входные двери и окна из профилей Veka ("Века"). Увеличенные оконные проемы, расположенные на небольшой высоте от пола, обеспечивают больше естественного света в помещениях.

Жилой комплекс расположен в развивающемся районе комплексной застройки. В проекте предусмотрены закрытый подземный паркинг с доступом из дома на лифте, гостевые парковочные места, благоустроенная территория площадью более 17 тысяч кв. метров, детские и спортивные площадки.

ЖК "Широта на Павловском", как и "Широта на Просторной", становится очередным этапом развития концепции жилых комплексов, где внимание уделяется не только квадратным метрам, но и условиям для повседневной жизни.

Подробнее о покупке квартиры в ЖК "Широта на Павловском" можно узнать по телефону 8 (3852) 555-705.

Застройщик — ООО "СЗ Широта-2". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ИП Андреева Е.А.

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