Без лишних расходов. Как предчистовая отделка упрощает ремонт в новостройке

Проверенные решения применяют во всех квартирах ЖК "Широта"

28 июля 2026, 09:50, ИА Амител erid: 2W5zFGVzKGD

ЖК "Широта на Просторной" в Барнауле / Иллюстрация предоставлена компанией

Качественная предчистовая отделка помогает заметно сократить расходы на ремонт и быстрее подготовить квартиру к переезду. Покупателям не приходится выравнивать стены или делать стяжку пола. Именно такой подход использует застройщик жилых комплексов "Широта на Павловском" и "Широта на Просторной" в Барнауле. Все квартиры здесь передают владельцам с качественной основой для дальнейшего ремонта.

Все готово для отделки

В квартирах устанавливают увеличенные оконные проемы, широкие подоконники и пластиковые окна из профиля Veka ("Века"). Они защищают помещения от ультрафиолетового и инфракрасного излучения и помогают сохранять комфортную температуру в любое время года.

Система отопления включает горизонтальную разводку и индивидуальные счетчики тепла. Жильцы смогут платить только за фактическое потребление.

Внутриквартирные перегородки выполняют из кирпича.

Застройщик также готовит пол под финишное покрытие. Стяжка толщиной восемь сантиметров имеет перепад под плитку в мокрых зонах. Стены покрывают гипсовой штукатуркой по маякам, а дверные проемы оформляют аккуратными уголками. Электрику заранее заводят в квартиру. На входе устанавливают дизайнерские двери, которые подходят к разным стилям интерьера.

Продуманные решения

При работе над "Широтой на Павловском" (расположен в большом новом микрорайоне на Павловском тракте, 198а) девелопер опирается на опыт уже сданного первого корпуса "Широты на Просторной" (на Просторной, 390, к. 1) и отзывы его жителей.

«Мне все нравится: дом стильный, лаконичный и уютный. Здесь тихо и сразу по-семейному», — рассказала Анастасия, которая в январе 2026 года получила ключи от новой квартиры.

Ее сосед Дмитрий отметил удобную планировку и продуманные решения для повседневной жизни. По словам новоселов, для них важны не только квадратные метры, но и общий подход застройщика.

ЖК "Широта на Просторной" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

«Чувствуется, что здесь продают не просто квадратные метры, а место для жизни», — отмечают жильцы.

В "Широте на Павловском" девелопер продолжит использовать проверенные решения, опираясь на обратную связь от собственников. В новом проекте сохранят акцент на качестве, уделяя внимание деталям для еще более комфортной жизни.

Подробнее о покупке квартиры в ЖК "Широта на Павловском" можно узнать по телефону 8 (3852) 555-705.

Застройщик — ООО "СЗ Широта-2". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ИП Андреева Е.А.

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