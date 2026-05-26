В ЖК "Широта на Павловском" в Барнауле открыли продажи квартир по спеццене

Всего десять вариантов комфорт-класса доступны от 119 тысяч рублей за кв. м

26 мая 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFJyfMPf

Рендер ЖК "Широта на Павловском" предоставлен застройщиком

В Барнауле открыли продажи квартир в ЖК "Широта на Павловском" (Павловский тракт, 198а) — проекте комфорт-класса в одном из самых больших и активно развивающихся районов города. На старте продаж здесь действует специальное предложение — от 119 тысяч рублей за кв. м. Такая беспрецедентно низкая цена в комфорт-классе доступна лишь для ограниченного числа квартир, поэтому жители города могут уже сегодня зафиксировать выгодные условия, а через несколько лет получить качественное жилье в теплом кирпичном доме — с большими окнами, удобной планировкой и современными инженерными решениями.

Кирпичные дома и редкие форматы

"Широта на Павловском" — это два отдельно стоящих кирпичных дома переменной этажности от 9 до 16 этажей. Увеличенная толщина стен делает дома теплыми и долговечными, а разная высота корпусов добавляет двору больше света и воздуха.

В комплексе предусмотрели около 40 планировок — от компактных до более просторных. Среди них есть редкие для Барнаула двухуровневые квартиры со вторым светом и с собственной террасой на крыше. В вариантах от трех комнат появятся мастер-спальни с отдельным санузлом и гардеробной. Высота потолков достигает 3,3 метра.

Квартиры по специальной цене включают просторные кухни-гостиные более 20 кв. м, лоджии с панорамным остеклением для лучшей инсоляции, два санузла и большие спальни. Это не точечное предложение с компромиссами, а полноценное жилье комфорт-класса в кирпичном доме.

Рендеры ЖК "Широта на Павловском" предоставлены застройщиком

Комфорт в каждом квадратном метре

В ЖК "Широта на Павловском" продумали инженерные решения для ежедневного комфорта. В квартирах предусмотрели горизонтальную разводку отопления, индивидуальные приборы учета, повышенную шумоизоляцию и клапаны для притока свежего воздуха. Вентиляцию проведут даже в гардеробных.

Также установят бесшумные высокоскоростные лифты, оборудуют закрытый подземный паркинг и кладовые для хранения сезонных вещей и спортинвентаря. Подъезды сделают сквозными – с выходом на улицу и во двор. Внутри разместят колясочные, зоны для велосипедов и лапомойки для домашних животных.

Придомовая территория займет более 17 тысяч кв. м. Во дворе появятся детские и спортивные площадки, окруженные зеленью.

Подробнее о квартирах по специальной цене можно узнать по телефону 8 (3852) 555-705.

Застройщик ООО "СЗ Широта-2". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф .

ИП Андреева Е.А.

Реклама