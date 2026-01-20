Уютно и по-семейному. В Барнауле заселяют новый многоквартирный дом с большим двором

ЖК "Широта" расположен в "квартале возможностей"

Выдача ключей в ЖК "Широта" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле сдали в эксплуатацию первый дом современного жилого комплекса. Это "Широта" на улице Просторной, 390, к. 1, рядом с торговым центром "Арена" и гипермаркетом "Лемана Про". Первые 20 семей получили ключи 16 января. В течение ближайших нескольких недель застройщик передаст квартиры и остальным владельцам. Новый дом с большим двором и парковкой, прогулочной зоной и продуманными планировками стал одним из наиболее востребованных проектов на рынке жилья комфорт-класса.

Высокие стандарты качества с первого проекта

Сдача дома – важный этап для застройщика ООО "СЗ СибКомИнвест". Это первый объект компании в Барнауле, задающий планку высокого качества строительства для всего микрорайона. Поэтому вручение ключей здесь провели в торжественной обстановке с угощениями и подарками. Праздник не испортил даже крепкий мороз.

Перерезая ленту перед новым домом, руководитель проекта Андрей Коршунов отметил, что "Широта" – квартал возможностей. Здесь формируется полноценная городская среда – с социальной инфраструктурой, удобными выездами и возможностями для дальнейшего развития.

«Главная задача – строить дома высокого качества, выше привычных стандартов. Это видно во всем: в детально продуманных планировках и эргономичности общественных пространств, высококачественной инженерии, благоустройстве территории. В проекте есть решения, которые для Барнаула пока редкость, например, большой двор площадью почти 16 тысяч квадратных метров», – подчеркнул Андрей Коршунов.

Застройщик делает ставку на доступное по цене жилье, при этом не экономя на материалах, технологиях и удобстве для будущих жителей. В проекте сочетаются стильная архитектура, функциональные планировки и продуманная среда для жизни.

ЖК "Широта" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первые новоселы

Одной из первых ключи получила Ульяна. И пригласила журналиста amic.ru посмотреть ее новую квартиру. Здесь еще предстоит сделать ремонт, но главное уже есть – качественное жилье в предчистовой отделке.

«Мне все нравится. И дом – он стильный, лаконичный и уютный. И район – с одной стороны, все недалеко, с другой – рядом частный сектор, из окна видно небо, а не ряды многоэтажек. Здесь тихо и сразу по-семейному. А еще рядом будут строить школу и садик, в планах, насколько я слышала, даже строительство отделения девятой поликлиники», – делится впечатлениями Ульяна.

Отдельно она отметила просторный двор и большую парковку – не придется искать место для машины по вечерам.

Ульяна и ее квартира в ЖК "Широта" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Еще одна счастливая обладательница новой квартиры – Ирина. Ее "евротрешка" на десятом этаже, где, кстати, более высокие потолки – три метра.

«Было очень волнительно. Я купила квартиру только в октябре, а уже сегодня могу начинать обустраивать ее. Боялась, что процесс оформления затянется. Но нет, все было быстро и профессионально», – добавила девушка.

Ирина тоже выбрала этот район, потому что здесь все есть для комфортной жизни.

«И еще мне понравился дом. В том числе и широкий выбор планировок, для себя я выбрала идеальную. Поскольку я работаю из дома, мне важно, чтобы здесь все было максимально удобно. Уже решила, что на лоджии обустрою себе кабинет и место отдыха. Тем более что соседей напротив нет, дальше идет частный сектор. Буду пить кофе и смотреть на закат», – пояснила Ирина.

Ирина и ее квартира в ЖК "Широта" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ее квартире две комнаты (одна – с гардеробной), кухня-гостиная, санузел и место под кладовку или постирочную. Очень удобная планировка, говорит Ирина. А еще она особо отметила уровень сервиса отдела продаж застройщика.

«Во всем чувствуется, что мне продают квартиру не просто в доме, а в месте, где все продумано для комфортной жизни. Такой подход компании и человеческое отношение сотрудников дорогого стоит», – добавила будущий новосел.

Дом, в котором удобно жить

В кирпичном десятиэтажном ЖК "Широта" представлены 66 вариантов планировок – классические и евроформаты от студий до четырехкомнатных. Здесь есть удобные решения для семей с детьми и для молодых людей, покупающих первое жилье.

Почти в каждом варианте планировки имеется гардеробная. В квартирах выполнена предчистовая отделка: на полу – стяжка, под ней проходит горизонтальная разводка от каждой батареи. Стены выровнены, внешние углы комнат усилены уголком, что очень удобно для последующей поклейки обоев. Окна большие, с широкими подоконниками, входные двери – качественные, а стены – толстые, что обеспечит комфортное соседство. И для каждой квартиры – счетчик на отопление, оплата будет начисляться по фактическому потреблению, а не от площади.

Входы в подъезды выполнены без ступеней, есть колясочные, установлены лифты премиального качества, входные группы и коридоры оформлены в современном стиле с ярким зеленым акцентом.

Внутренний двор довольно большой – почти 16 тыс. кв. м, что нечасто встретишь в типичной плотной застройке Барнаула. Здесь разместили детские и спортивные площадки с безопасным прорезиненным покрытием, зоны для спокойного отдыха и прогулок, а также велодорожку. Парковку вынесли за пределы двора, чтобы максимально обезопасить его.

А еще здесь будет редкий для Барнаула "Соседский центр". Это пространство для встреч, мероприятий и общения жильцов.

ЖК "Широта" задуман как место, где детям комфортно расти, а взрослым – спокойно и удобно жить.

ЖК "Широта" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Район с будущим

Рядом с кварталом "Широта" в ближайшее время начнется строительство образовательного кластера "Мир". В проект войдут школа на 1600 мест и два детских сада по 330 мест каждый. Территорию кластера сделают продолжением жилой среды – с зелеными зонами, пешеходными маршрутами и безопасными дворами. Все задумано так, чтобы дети могли ходить в школу пешком, а родители не тратили время на долгие поездки.

В пешей доступности от жилого квартала находятся ТРЦ "Арена" и строительный гипермаркет "Лемана Про", в нескольких минутах езды – гипермаркет "Лента" и другие торгово-развлекательные центры. При этом сам дом выходит окнами на частный сектор (район Солнечной Поляны) и незастроенные территории, что делает жизнь в нем спокойной и даже уединенной.

В этом доме еще есть свободные квартиры. Звоните по телефону 8 (3852) 555-705, менеджеры помогут выбрать подходящий вариант и предложат выгодные условия покупки.

Сейчас компания достраивает второй корпус комплекса "Широта", расположенный по соседству. Скоро стартует следующий проект застройщика – "Широта на Павловском", где сохранят тот же подход: ответственный выбор строительных и отделочных материалов, продуманные планировки, большой двор – для тех, кто выбирает качество на долгие годы вперед.

«"Широта на Просторной" стала для нас важной планкой качества, и мы намерены ее сохранять. Уже скоро стартуют продажи нового проекта – "Широта на Павловском". Он продолжит те же принципы – надежное строительство, продуманная архитектура и внимание к будущим жителям», – подчеркнул Андрей Коршунов.

Застройщик ООО "СЗ СибКомИнвест". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

