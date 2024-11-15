В Госдуме считают, что россиянки перестали рожать из-за ожирения
По мнению Ирины Филатовой, это связано напрямую
15 ноября 2024, 07:31, ИА Амител
Фото: AllGo - An App For Plus Size People / unsplash.com
Ожирение у женщин – одна из причин низкой рождаемости в России, сказала депутат Госдумы Ирина Филатова.
Она отметила, что 30% женщин фертильного возраста имеют одну из степеней ожирения, а 25% находятся на стадии предожирения.
"Без пристального контроля за ними решить вопросы демографии невозможно, это связано напрямую", – цитирует ее слова "Парламентская газета".
Филатова призвала превентивно бороться с болезнью, поскольку расходы на лечение ожирения с 2021 по 2023 год возросли в 2,5 раза.
В июле стало известно, что в России выросла доля жителей с лишним весом. От избыточной массы тела страдают 62,6% граждан.
07:35:38 15-11-2024
Считаю что в Госдуме у кого-то ожирение мозга.
07:45:44 15-11-2024
Точно с жиру бесятся
12:02:24 15-11-2024
Гость (07:45:44 15-11-2024) Точно с жиру бесятся ... Да ладно вам, она всего лишь хотела сказать "а вот я не толстая!", а "перестали рожать" это так, лишь модный повод.
В вообще, молодых и толстых действительно много. Если уже в 18 как тумба, то что из этой плодожорки будет годам к 35-ти?
12:14:10 15-11-2024
Гость (12:02:24 15-11-2024) Да ладно вам, она всего лишь хотела сказать "а вот я не толс... а ты уважаемый не задумывался о том что некоторые люди страдают ожирением не от того что много кушают, а из-за болезни.
Как бы ты не пытался жир сгонять, ничего не выйдет.
А по теме, не рожают по разным причинам и главная из них это конские цены на всё.
12:21:24 15-11-2024
Дмитрий (12:14:10 15-11-2024) а ты уважаемый не задумывался о том что некоторые люди страд... Да-да, только болезнь называется - жрет как не в себя :-)
12:32:35 15-11-2024
Дмитрий (12:14:10 15-11-2024) а ты уважаемый не задумывался о том что некоторые люди страд... Некоторые - да, но это малая часть. А в основном именно "много кушать" и "мало шевелиться" являются причиной болезней, а не наоборот как они любят оправдывать.
13:20:45 15-11-2024
Дмитрий (12:14:10 15-11-2024) Как бы ты не пытался жир сгонять, ничего не выйдет.... Закон сохранения энергии никто не отменял. Жир это энергия из еды которую человек съел, больше ему неоткуда взяться.
08:08:59 15-11-2024
Экономика России - самый лучший контрацептив на сегодня!!!
Ожирение у депутатов! В головах!...
08:19:12 15-11-2024
Ещё и жирными обозвали. Ну теперь-то точно рожать побегут.
08:29:07 15-11-2024
Ожирение, в первую очередь от качество продуктов..
09:38:26 15-11-2024
dok_CФ (08:29:07 15-11-2024) Ожирение, в первую очередь от качество продуктов.. ... В первую очередь от обжорства и лени. Готовить надо , а не пиццы жрать. Наблюдаю в электричке - самые толстые и едят без конца. Еду час - они весь час едят. А худые не едят, а кроссворды отгадывают
08:34:38 15-11-2024
Как старательно они избегают слово бедность
13:14:51 15-11-2024
Гость (08:34:38 15-11-2024) Как старательно они избегают слово бедность ... Нищета, они этот МРОТ сжирают за один день на обед, а нас за месяц накормит хотят
08:40:10 15-11-2024
Достойные ответы тех, кто не получает по 450 тыс.руб. Пусть этот депутат сойдет с государственного авто. закрепленного за ним, пройдет в магазин, посмотрит цены и расскажет, как питаться, чтоб не толстеть.
12:22:46 15-11-2024
Гость. (08:40:10 15-11-2024) Достойные ответы тех, кто не получает по 450 тыс.руб. Пусть... Прикинь, а я питаюсь продуктами из наших же магазинов и с наших рынков и не толстею. Может просто кто-то слишком много жрет ?
14:37:42 15-11-2024
Гость. (08:40:10 15-11-2024) Достойные ответы тех, кто не получает по 450 тыс.руб. Пусть... овсяная каша на воде, манка на воде, фасоль, горох, разные кабачки овощи и чай. Конфет и сладостей можно только в праздник 7 ноября, 22 апреля и в свой день рождения. Мы все худые выросли потому что так питались в своей семье и еще работали на огороде
16:01:09 15-11-2024
барнаулец (14:37:42 15-11-2024) овсяная каша на воде, манка на воде, фасоль, горох, разные к... Вы цены на кабачки (не говоря уж про остальные овощи ) в сезон видели? в районе 100р, как бананы.
16:25:31 15-11-2024
барнаулец (14:37:42 15-11-2024) овсяная каша на воде, манка на воде, фасоль, горох, разные к... Если с самого детства есть только углеводы, и никакого мяса, рыбы и молочки - ладно если вы выросли только худыми. Но что-то мне подсказывает, что одной худобой при таком рационе там явно не обошлось.
20:13:44 15-11-2024
барнаулец (14:37:42 15-11-2024) овсяная каша на воде, манка на воде, фасоль, горох, разные к... сегодня кабачки 250 руб/кг. Не могу себе купить по такой цене. ((((((
09:15:26 15-11-2024
Какое ещё ожирение может при таком бедственном положении основной части населения?Безудержный рост цен на продукты,жильё,товары.Тарифы вообще зашкаливают,нет никакой уверенности в благополучии завтрашнего дня.Люди поставлены в условия выживания.Вот это главная причина отказа рожать детей.Всё остальное от лукавого.
09:38:17 15-11-2024
Повсекакий (09:15:26 15-11-2024) Какое ещё ожирение может при таком бедственном положении осн... со всем согласен с вами кроме еды. На дешевые пельмени с майонезом и коколой хватает всем. А вот разнообразное и правильное питание это уже дорого и недоступно большинству.
09:31:02 15-11-2024
Не ну а че не так? Желающих вступать в процесс созидания новых людей с плюс сайз дамами очевидно меньше. Так что связано напрямую.
09:38:54 15-11-2024
Гость (09:31:02 15-11-2024) Не ну а че не так? Желающих вступать в процесс созидания нов... А с мужиками с беременным брюхом, лежащим на коленях, мечтают все женщины. И таких мужчин не меньше, чем полных женщин. Так что извините, в этом ключе свалить все опять на "дам" не получится)
09:41:33 15-11-2024
Гость (09:31:02 15-11-2024) Не ну а че не так? Желающих вступать в процесс созидания нов... Под "желающими вступать в процесс с плюс сайз дамами меньше" кого имеешь в виду? Меньшинства? Таки да, всем известно, что им интересен тип мальчишеской фигуры.
10:17:13 15-11-2024
Гость (09:41:33 15-11-2024) Под "желающими вступать в процесс с плюс сайз дамами меньше"... Что не понятного? Трахаться с жирухами не классно, если не понятно с первого раза. Что с М, что с Ж. В статье про Ж речь идет.
11:49:10 15-11-2024
Гость (10:17:13 15-11-2024) Что не понятного? Трахаться с жирухами не классно, если не п... Да всем уже понятно с твоей ориентацией, радужный счастливец!
11:53:06 15-11-2024
Гость (11:49:10 15-11-2024) Да всем уже понятно с твоей ориентацией, радужный счастливец... Как ваши "дунайские" волны поживают? Между них не сильно тело потеет?
11:58:45 15-11-2024
Гость (11:53:06 15-11-2024) Как ваши "дунайские" волны поживают? Между них не сильно тел... Ты окончательно спалился! Грезишь про дунайские волны из " Це европы"?
12:24:14 15-11-2024
Гость (09:31:02 15-11-2024) Не ну а че не так? Желающих вступать в процесс созидания нов... Согласен, кому нужны эти .......... Никакого желания с ней заниматься сексом нет абсолютно
10:00:19 15-11-2024
а по моим скромным наблюдениям дамы полнеют после рождения ребенка, особенно после 2го, и вернуться к нормальному весу им сложнее, возможно гормональные изменения или что-то такое. многие из них еще в молодом/среднем возрасте.
12:00:19 15-11-2024
Гость (10:00:19 15-11-2024) а по моим скромным наблюдениям дамы полнеют после рождения р... а зачем вы за жирухами наблюдаете? смотрите на стройных женщин. Вернуть форму не проблема, особенно если ее не терять при беременности. А то сначала героини-роженицы едят "за двоих", а потом не могут сбросить свои нажранные 20-30кг. Прибавка в весе в норме -9 кг; 3,5кг ребенок, воды, плацента, что-там еще, и 1-2 кг вот этой вот требухи на животе (тут уж никак).
У меня двое детей, я знаю о чем пишу. Вес после выписки из роддома был +2кг к добеременному.
13:27:01 15-11-2024
Гость (12:00:19 15-11-2024) а зачем вы за жирухами наблюдаете? смотрите на стройных женщ... Щас вас заклюют свои же ) У них же "организм требует" (жрать), а мозг атрофируется, увы
14:38:55 15-11-2024
Гость (12:00:19 15-11-2024) а зачем вы за жирухами наблюдаете? смотрите на стройных женщ... "У меня такая же нога, и она не болит". Вам не приходит в голову, что организмы у всех разные, гормональный сдвиг тоже у всех не то чтобы одинаковый. Кто-то рожает и не полнеет, а кто-то изо всех сил пытается потом вернуться к нормальному весу, но не у каждой получается. Если вам повезло, и ваш организм не пошел вразнос, это не значит, что надо кричать на весь и-нет - посмотрите на меня, я хорошая, погладьте меня по головке. И гнобить тех, кто не уложился в "норму прибавки". Которая, кстати, ни о чем не говорит. Будет многоводие - и прибавка будет ой какая. А потом, вполне вероятно, женщина без проблем вернется к весу до родов. Слезайте с броневичка, мужики ваше подлизывание не оценят.
15:49:23 15-11-2024
Гость (14:38:55 15-11-2024) "У меня такая же нога, и она не болит". Вам не приходит в го... Нет, не приходит, потому что я лежала с вами в одних роддомах, ела с вами в одних столовых, ходила с вами по одним коридорам в клиниках. Поэтому, про "гормональные сдвиги" расскажите своим несчастным мужьям, которые тут пишут про "невдувабельных жирух". По сих пор с содроганием вспоминаю этот фильм ужасов, когда по коридорам передвигаются пароходы с мешками печенья, бесконечно пихая еду в рот. И мешки с провизией, которую вам привозят в роддома я тоже прекрасно помню.
А мнение других мужчин мне не то чтобы не важно, а вообще не важно, ибо давно и счастливо замужем.
16:23:19 15-11-2024
Гость (15:49:23 15-11-2024) Нет, не приходит, потому что я лежала с вами в одних роддома... Если мнение мужчин вас не интересует, зачем вы выгуливаете здесь свое белое пальто?) Да еще и переходите на личности, ничего не зная об оппоненте - ни его веса ни, даже, о ужас, пола. И да, каким образом один роддом, внезапно, уравнивает всех в способности не набирать вес? И в каких столовых и с кем вы ели? И зачем в этих столовых вы вместо своей тарелки заглядывали в тарелки к другим людям? И каким образом вы в клинике увидели, кто, что и сколько ест?.. Столько вопросов... И про "бедных мужей с невдувабельными жирухами" - а у вас точно яйца не звенят? Что-то не очень похоже, чтобы это писала женщина. Ну либо у вас мизогиния головного мозга.
16:06:07 15-11-2024
Гость (12:00:19 15-11-2024) а зачем вы за жирухами наблюдаете? смотрите на стройных женщ... Зачем возвращать форму,если она не изменилась после родов в 20 лет? Сейчас рожают 30+, здесь уже другое.
11:14:25 15-11-2024
Говорят о народе, думают при этом о себе. Эх Роодина...
12:10:34 15-11-2024
Жирухи менее вдувабельны.
12:25:38 15-11-2024
Гость (12:10:34 15-11-2024) Жирухи менее вдувабельны.... Вообще не вдувабельны
14:22:10 15-11-2024
Гость (12:25:38 15-11-2024) Вообще не вдувабельны... О, сколько импотентов на сайте! Все отписались?
14:30:58 15-11-2024
А что она, собственно, предлагает? Заставить рожать, при этом запретив есть, или что? Ввести продуктовые карточки для женщин, посадить их под замок и кормить по часам? И да, питаться нормально, чтобы не жиреть, таки достаточно дорого. Это примерно так же, как вегетарианцу или там вегану в принципе можно составить диету, которая будет закрывать все потребности организма, но денег на это уйдет немало. Так и тут - если человек не ест нормального количества мяса, рыбы, фруктов, молочки, ибо это банально дорого, а набивает брюхо так любимыми нашими властями "макарошками" - ну извините, стройнеть при этом не получится.
17:32:07 15-11-2024
У нас была одноклассница, с первого класса звали Ленка-хомячка. Толстая-толстая. Папа у неё тоже был толстым, мама – более-менее нормальная. Папа работал водителем в милиции, там же нашёл Ленке жениха. После 2х родов Ленка вдруг похудела, сама собой. Мне другая одноклассница рассказывает, что теперь встретишь хомячку, не узнаешь. Правда не узнала! Ленка худая!