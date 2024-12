В Госдуме считают, что россиянки перестали рожать из-за ожирения

По мнению Ирины Филатовой, это связано напрямую

15 ноября 2024, 07:31, ИА Амител

Фото: AllGo - An App For Plus Size People / unsplash.com

Ожирение у женщин – одна из причин низкой рождаемости в России, сказала депутат Госдумы Ирина Филатова. Она отметила, что 30% женщин фертильного возраста имеют одну из степеней ожирения, а 25% находятся на стадии предожирения. "Без пристального контроля за ними решить вопросы демографии невозможно, это связано напрямую", – цитирует ее слова "Парламентская газета". Филатова призвала превентивно бороться с болезнью, поскольку расходы на лечение ожирения с 2021 по 2023 год возросли в 2,5 раза. В июле стало известно, что в России выросла доля жителей с лишним весом. От избыточной массы тела страдают 62,6% граждан.