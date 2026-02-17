Вячеслав Франк посетил предприятие "Тонар плюс", выпускающее более 3000 изделий
В 2025 году при поддержке государства на предприятии было введено в эксплуатацию новое оборудование
17 февраля 2026, 21:24, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил предприятие "Тонар плюс", где ознакомился с производственными мощностями компании, объемами выпуска продукции и использованием современного высокотехнологичного оборудования. В ходе визита также были затронуты вопросы развития предприятия и его роли в промышленном комплексе города.
Вместе с главой города предприятие посетили председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместитель главы администрации по экономической политике Сергей Рябчун, заместитель главы администрации по защите населения и информации Игорь Лисин, депутат городской думы Иван Огнев, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова, а также глава администрации Ленинского района Евгений Авраменко.
Экскурсию по производственной площадке провели директор ООО "Тонар плюс" Вячеслав Крымов и заместитель директора по производству Иван Аксенчик.
Компания работает с 1988 года и является одним из крупных российских производителей товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Ассортимент предприятия превышает 3000 наименований и включает ледобуры, шнеки, ножи для ледобуров, капканы, надувные лодки из ПВХ-ткани, драйбеги и термосумки, якоря, мангалы, оружейные шкафы и другое оборудование.
В настоящее время на предприятии занято около 500 человек. Производственные и складские площади превышают 20 тысяч квадратных метров. По итогам 2025 года объем выпуска продукции составил 663,1 млн рублей.
С 2022 года предприятие оказывает поддержку мобилизованным сотрудникам и членам их семей.
В ходе визита Вячеслав Франк осмотрел производственные цеха и пообщался с сотрудниками предприятия. Компания располагает современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе установками для лазерной резки и гибки металла, автоматизированной линией полимерной покраски, а также высокопроизводственными штамповочными и сварочными комплексами.
В 2025 году при поддержке государства на предприятии было введено в эксплуатацию новое оборудование: роботизированный комплекс для оптимизации процессов на сверлильном участке, лазерный треккер для обеспечения точной сварки с применением промышленных роботов, лазерный гравер и два термопластавтомата. Обновление производственной базы позволяет выпускать значительные объемы высококачественной продукции и снижать себестоимость товаров.
В ходе осмотра главе города также продемонстрировали автоматический настилочно-раскройный комплекс для работы с тканями. На этом оборудовании осуществляется раскрой материалов, используемых при пошиве спальных мешков и теплой одежды.
Отгрузка выпускаемой продукции осуществляется по всей территории России, а также в ряд стран СНГ, включая Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан и Грузию.
«Такие предприятия — это основа промышленного комплекса города», — отметил Вячеслав Франк, подчеркнув одновременно их социальную значимость.
Предприятие также активно работает с молодежью: для школьников Барнаула здесь проводят экскурсии, налажено сотрудничество с колледжами, техникумами и вузами города. Помимо этого, компания поддерживает различные спортивные инициативы, включая соревнования по рыбной ловле и детские спортивные турниры, а также участвует в благотворительных проектах.
Продукция предприятия получила признание на профессиональном уровне. В 2025 году изделия компании были удостоены наград "Лучший товар года — Алтай 2025", "100 лучших товаров России — 2025", а также стали победителями в номинации "Народный выбор" национальной премии "Лучший промышленный дизайн России — 2025".
08:23:14 18-02-2026
мангалы и капканы - основа промышленного комплекса города.. так и запишем
11:11:15 18-02-2026
Гость (08:23:14 18-02-2026) мангалы и капканы - основа промышленного комплекса города.. ... тоже улыбнуло)))
08:37:36 18-02-2026
Запишите еще, что, например, один из крупнейших налогоплательщиков в Дании - предприятие по выпуску детских конструкторов.
09:16:42 18-02-2026
это все понятно, предприятие хорошее, а франк то тут причем?
09:20:02 18-02-2026
гость (09:16:42 18-02-2026) это все понятно, предприятие хорошее, а франк то тут причем?... вам станет легче если вместо Франка придет Турчак?
11:12:15 18-02-2026
Musik (09:20:02 18-02-2026) вам станет легче если вместо Франка придет Турчак?... Турчак к нам не придет! У нас аграрный край, им не интересно и это спасает!
13:20:12 18-02-2026
Гость (11:12:15 18-02-2026) Турчак к нам не придет! У нас аграрный край, им не интересно... согласен. Прокопьева пришлет.
14:51:10 18-02-2026
Musik (13:20:12 18-02-2026) согласен. Прокопьева пришлет.... Его мамка не отпустит.