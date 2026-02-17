Вячеслав Франк посетил предприятие "Тонар плюс", выпускающее более 3000 изделий

17 февраля 2026, 21:24, ИА Амител

Глава города посетил предприятие / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил предприятие "Тонар плюс", где ознакомился с производственными мощностями компании, объемами выпуска продукции и использованием современного высокотехнологичного оборудования. В ходе визита также были затронуты вопросы развития предприятия и его роли в промышленном комплексе города.

Вместе с главой города предприятие посетили председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместитель главы администрации по экономической политике Сергей Рябчун, заместитель главы администрации по защите населения и информации Игорь Лисин, депутат городской думы Иван Огнев, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова, а также глава администрации Ленинского района Евгений Авраменко.

Экскурсию по производственной площадке провели директор ООО "Тонар плюс" Вячеслав Крымов и заместитель директора по производству Иван Аксенчик.

Компания работает с 1988 года и является одним из крупных российских производителей товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Ассортимент предприятия превышает 3000 наименований и включает ледобуры, шнеки, ножи для ледобуров, капканы, надувные лодки из ПВХ-ткани, драйбеги и термосумки, якоря, мангалы, оружейные шкафы и другое оборудование.

В настоящее время на предприятии занято около 500 человек. Производственные и складские площади превышают 20 тысяч квадратных метров. По итогам 2025 года объем выпуска продукции составил 663,1 млн рублей.

С 2022 года предприятие оказывает поддержку мобилизованным сотрудникам и членам их семей.

В ходе визита Вячеслав Франк осмотрел производственные цеха и пообщался с сотрудниками предприятия. Компания располагает современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе установками для лазерной резки и гибки металла, автоматизированной линией полимерной покраски, а также высокопроизводственными штамповочными и сварочными комплексами.

В 2025 году при поддержке государства на предприятии было введено в эксплуатацию новое оборудование: роботизированный комплекс для оптимизации процессов на сверлильном участке, лазерный треккер для обеспечения точной сварки с применением промышленных роботов, лазерный гравер и два термопластавтомата. Обновление производственной базы позволяет выпускать значительные объемы высококачественной продукции и снижать себестоимость товаров.

В ходе осмотра главе города также продемонстрировали автоматический настилочно-раскройный комплекс для работы с тканями. На этом оборудовании осуществляется раскрой материалов, используемых при пошиве спальных мешков и теплой одежды.

Отгрузка выпускаемой продукции осуществляется по всей территории России, а также в ряд стран СНГ, включая Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан и Грузию.

«Такие предприятия — это основа промышленного комплекса города», — отметил Вячеслав Франк, подчеркнув одновременно их социальную значимость.

Предприятие также активно работает с молодежью: для школьников Барнаула здесь проводят экскурсии, налажено сотрудничество с колледжами, техникумами и вузами города. Помимо этого, компания поддерживает различные спортивные инициативы, включая соревнования по рыбной ловле и детские спортивные турниры, а также участвует в благотворительных проектах.

Продукция предприятия получила признание на профессиональном уровне. В 2025 году изделия компании были удостоены наград "Лучший товар года — Алтай 2025", "100 лучших товаров России — 2025", а также стали победителями в номинации "Народный выбор" национальной премии "Лучший промышленный дизайн России — 2025".