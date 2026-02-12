Глава Барнаула провел совещание по функционированию "Безопасного города"
В краевой столице установлено 188 видеокамер, большая часть — за счет городского бюджета
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по функционированию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", сообщили в мэрии.
В совещании участвовали начальник УМВД России по Барнаулу Петр Бандурин, представители УФСБ по Алтайскому краю, заместители главы администрации города, руководители управления Алтайского края по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ККУ "УГОЧС и ПБ Алтайского края", профильных комитетов администрации города и подрядных организаций.
Замглавы администрации города по защите населения и информации Игорь Лисин напомнил, что в 2014 году кабмин утвердил концепцию построения и развития АПК "Безопасный город", целью которой является повышение безопасности за счет улучшения координации работы сил и служб.
Между краевыми МЧС и МВД подписано соглашение о развитии АПК "Безопасный город". Краевым бюджетом на эти цели предусмотрены ежегодные 2,5 млн рублей. В Барнауле также действует межведомственная рабочая группа по построению и внедрению АПК.
«В настоящее время на территории города установлено 188 видеокамер — 65 находятся на балансе краевого казенного учреждения "УГОЧС и ПБ в Алтайском крае", 123 камеры установлены за счет средств городского бюджета (на балансе комитетов по благоустройству города, по дорожному хозяйству и транспорту, комитета по культуре, администрации Центрального района). Вся информация с камер видеонаблюдения выводится на пульт УМВД России по городу Барнаулу», — сообщил Игорь Лисин.
О построении и развитии системы видеонаблюдения и видеоаналитики в городе рассказал директор ООО "НТЦ Галэкс" Владимир Графеев. Он заявил о современных возможностях системы и о решении стоящих перед ней задач, напомнив об опыте внедрения такой инфраструктуры в Новосибирске.
«Обеспечение общественной безопасности возможно путем объединения разрозненных систем видеонаблюдения в городе в единую систему, ее масштабирования, расширения и включения в региональный комплекс», — сказал Владимир Графеев.
Говоря о перспективах развития систем, спикер указал на возможность создания сервиса поиска пропавших детей на базе системы видеоаналитики по лицам, а также использования детекторов для контроля вывоза ТБО и уборки улиц.
Подводя итоги совещания, Вячеслав Франк отметил важность использования "Безопасного города", а также необходимость взаимодействия с краевым правительством по более широкому внедрению автоматизированной системы на территории Барнаула, интегрированию в АПК систем транспортного, экологического и другого мониторинга для решения общей задачи — обеспечения безопасности и предупреждения возникновения ЧС.
10:14:00 12-02-2026
В центре согласен что есть камеры, а дальше :поток-сулима-южный можно долго продолжать
19:53:20 12-02-2026
Безопасный город-это просто возможность БЕЗОПАСНО ДОЙТИ ДО АПТЕКИ ИЛИ ОСТАНОВКИ.
Посыпали возле школ ,садиков антигололедной смесью? Или из машины плохо видно, как старушки ,дети добираются до школы, ближайшего магазина?
10:30:26 12-02-2026
На время ремонта путепровода на пр.Ленина, были для общественного транспорта выделены полосы по пр.Ленина, пр.Строителей, пр.Калинина. Были установлены камеры фиксирующие движение по этим полосам транспорта не относящегося к общественному. Водителям приходили штрафы. Ремонт закончили. Даже как обычно ответственного за работы посадили. Какова необходимость на сегодня в выделенных полосах и тем более камерах? Ставшие уже традиционными пробки на основных улицах города разве не беспокоят тех кто должен город развивать? Газели снуют из ряда в ряд. На пр.Строителей движутся по тротуарам. Это разве ни как не влияет на безопасность? Какова целесообразность этих камер? Не лучше ли их демонтировать на этих участках и тем самым увеличить транспортный поток и установить камеры на тех, которые на сегодняшний день являются "очагами аварийности" ? Может профилактика должна быть эффективной безопасной и умной?
11:29:18 12-02-2026
Гость (10:30:26 12-02-2026) На время ремонта путепровода на пр.Ленина, были для обществе... когда едешь в автомобиле - никакой, когда едешь в общественном транспорте или такси - огромная.
плюс наличие выделенных полос для ОТ одно из условий для участия в целевых программах по обновлению парка ОТ.
10:46:39 12-02-2026
На практике:
Угнали автомобиль и ни кто ни какие камеры не смотрел
12:53:15 12-02-2026
Как тотальная слежка за законопослушными горожанами делает город безопасным? Следить надо за преступниками. Ежедневно тысячи машин мчатся по Строителей по выделенной полосе для общественного транспорта и никто никак их не наказал!!! Во дворе дома 50 лет СССР, д.22 натянуты тросы с замками и вкопаны столбы для хранения кредитопомоек - администрация Индуски десятилетиями этого не замечает!!! Но стоит только оставить неудобный комментарий или почитать инсту в автобусе...
13:01:55 12-02-2026
Нужно поставить камеры с микрофонами в залах совещаний чиновников и в городской думе, я хочу видеть и слышать как они беспокоятся о населении и какие законы обсуждают