Глава Барнаула провел совещание по функционированию "Безопасного города"

В краевой столице установлено 188 видеокамер, большая часть — за счет городского бюджета

12 февраля 2026, 09:27, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по функционированию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", сообщили в мэрии.

В совещании участвовали начальник УМВД России по Барнаулу Петр Бандурин, представители УФСБ по Алтайскому краю, заместители главы администрации города, руководители управления Алтайского края по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ККУ "УГОЧС и ПБ Алтайского края", профильных комитетов администрации города и подрядных организаций.

Замглавы администрации города по защите населения и информации Игорь Лисин напомнил, что в 2014 году кабмин утвердил концепцию построения и развития АПК "Безопасный город", целью которой является повышение безопасности за счет улучшения координации работы сил и служб.

Между краевыми МЧС и МВД подписано соглашение о развитии АПК "Безопасный город". Краевым бюджетом на эти цели предусмотрены ежегодные 2,5 млн рублей. В Барнауле также действует межведомственная рабочая группа по построению и внедрению АПК.

«В настоящее время на территории города установлено 188 видеокамер — 65 находятся на балансе краевого казенного учреждения "УГОЧС и ПБ в Алтайском крае", 123 камеры установлены за счет средств городского бюджета (на балансе комитетов по благоустройству города, по дорожному хозяйству и транспорту, комитета по культуре, администрации Центрального района). Вся информация с камер видеонаблюдения выводится на пульт УМВД России по городу Барнаулу», — сообщил Игорь Лисин.

О построении и развитии системы видеонаблюдения и видеоаналитики в городе рассказал директор ООО "НТЦ Галэкс" Владимир Графеев. Он заявил о современных возможностях системы и о решении стоящих перед ней задач, напомнив об опыте внедрения такой инфраструктуры в Новосибирске.

«Обеспечение общественной безопасности возможно путем объединения разрозненных систем видеонаблюдения в городе в единую систему, ее масштабирования, расширения и включения в региональный комплекс», — сказал Владимир Графеев.

Говоря о перспективах развития систем, спикер указал на возможность создания сервиса поиска пропавших детей на базе системы видеоаналитики по лицам, а также использования детекторов для контроля вывоза ТБО и уборки улиц.

Подводя итоги совещания, Вячеслав Франк отметил важность использования "Безопасного города", а также необходимость взаимодействия с краевым правительством по более широкому внедрению автоматизированной системы на территории Барнаула, интегрированию в АПК систем транспортного, экологического и другого мониторинга для решения общей задачи — обеспечения безопасности и предупреждения возникновения ЧС.