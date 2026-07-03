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Выбежавшая на дорогу собака спровоцировала аварию с мотоциклом на Алтае

Мотоциклист получил переломы ребер и ключицы

03 июля 2026, 10:35, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай
Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай утром 1 июля мотоциклист получил серьезные травмы при столкновении с собакой. После наезда на животное мужчина потерял управление и опрокинулся. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, ДТП произошло около 07:30 в селе Усть-Кан.

По предварительным данным, 46-летний местный житель, управлявший мотоциклом Racer, не смог избежать наезда на собаку, которая внезапно выбежала на проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством. После столкновения водитель потерял контроль над мотоциклом, и транспортное средство опрокинулось.

В результате аварии мужчина получил переломы ребер и ключицы. Пострадавшего госпитализировали в Усть-Канскую районную больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ДТП Собаки мотоциклы Республика Алтай животные
       

Комментарии 4

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Гость

11:49:31 03-07-2026

Что с собакой? Как она? Звонили в "Ласку"? Они её вылечат?

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гость

16:56:28 03-07-2026

Гость (11:49:31 03-07-2026) Что с собакой? Как она? Звонили в "Ласку"? Они её вылечат?... сейчас еще деньги будут собирать, но не человеку, а собачке

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Гость

13:00:06 03-07-2026

Почему нет информации про собаку?

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Гость

13:06:14 03-07-2026

Очень волнует состояние собаки. Она осталась жива? Какие у неё травмы?

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