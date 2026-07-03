Выбежавшая на дорогу собака спровоцировала аварию с мотоциклом на Алтае

Мотоциклист получил переломы ребер и ключицы

03 июля 2026, 10:35, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай утром 1 июля мотоциклист получил серьезные травмы при столкновении с собакой. После наезда на животное мужчина потерял управление и опрокинулся. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, ДТП произошло около 07:30 в селе Усть-Кан.

По предварительным данным, 46-летний местный житель, управлявший мотоциклом Racer, не смог избежать наезда на собаку, которая внезапно выбежала на проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством. После столкновения водитель потерял контроль над мотоциклом, и транспортное средство опрокинулось.

В результате аварии мужчина получил переломы ребер и ключицы. Пострадавшего госпитализировали в Усть-Канскую районную больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.