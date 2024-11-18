Можно ли как-то решить проблему, если в доме завелись буйные соседи. Печальная история одного дома

18 ноября 2024, 11:00, Антон Дегтярев

Сломанное окно в доме / Фото предоставлено жителями

В Барнауле жители дома на ул. Антона Петрова, 156, уже более десяти лет "воюют" с соседями, которые, по их словам, мешают всему подъезду. Из квартиры на первом этаже часто исходит шум, а вода топит подвал и коммуникации, рассказывают люди. Неоднократно они жаловались в различные инстанции и в управляющую компанию, но все бесполезно. Чиновники ссылаются на то, что квартира – частная собственность и повлиять на ее владельцев невозможно. Подробнее – в материале amic.ru.

"Проживание невозможно"

Четырехкомнатная квартира на первом этаже, которой владеют два брата, стала источником проблем для всего подъезда около десяти лет назад, рассказывает amic.ru председатель домового комитета Любовь Сухенко. Жильцы "нехорошей квартиры" постоянно шумят, "устраивают беспорядки", а самое опасное – вымораживают подъезд и топят подвал.

"В подвале вся коммуникация, электрика. А у них какие-то проблемы с трубами. Как кто-то начинает мыться, все течет в подвал. Мы боимся, что у нас все обесточится. В квартиру никого не пускают, чтобы мастера посмотрели, в чем проблема. Им и днем, и вечером стучали. Сами открыть дверь мы не можем – квартира приватизирована. Там пьянствуют, ведут себя безобразно", – рассказала Любовь Сухенко.

Специалисты несколько раз хотели провести обследование в квартире, но попасть туда не удалось. Жители дома четырежды обращались в администрацию Ленинского района, но чиновники только разводят руками. Отключить квартиру от коммуникаций тоже нельзя – от этого пострадают добропорядочные соседи, отметила Сухенко.

"В администрации Ленинского района отвечали, что примут меры, будут ходатайствовать, чтобы открыли эту квартиру по суду. Это уже длится полгода. В полицию обращались, но без толку. Просто отчаяние берет. Окна в этой квартире выбиты, холода начались, наш подъезд просто вымораживается", – переживает Сухенко.

Вода в подвале / Фото предоставлено amic.ru жителями

"По закону – нельзя"

Повлиять на безалаберных владельцев жилья невозможно, таких мер просто не предусмотрено законом, говорит генеральный директор ЖЭУ-12 Людмила Копытина.

"Мы неоднократно проводили рейды с полицией, но без толку. Что можно предпринять, если закона для таких аморальных людей нет? Мы полагаем, что инженерные коммуникации в квартире уже пришли в негодность и требуют замены или ремонта, но собственники даже доступ туда нам не предоставляют. Отправляли письма по почте, приходили лично, нам никто не открывает. Это уже длится два года. Нет закона, чтобы их выселить, на торгах продать имущество или что-то еще", – отметила Людмила Копытина.

Вероятно, единственный способ решить проблему – обратиться в суд, допускает директор ЖЭУ-12. Но до сих пор не обратились.

"Там два собственника, и между ними согласия нет. Если подвал будет топить серьезно, то мы, конечно, в суд обратимся. Только эта процедура очень длительная – минимум месяц, два или три. А с учетом вступления решения в законную силу и возможной апелляции – полгода. Пока нет затопления, то есть вода не ручьем бежит, только капли идут. Причин мы не знаем. Без согласия собственников туда мы не попадем, потому что жилище неприкосновенно", – объясняет юрист управляющей компании "ДЕЗ-2" (к ней относится дом) Павел Алексеенко.

Одно из обращений жителей в Жилинспекцию / Фото предоставлено жителями

"В чем виноваты другие?"

У собственников той самой квартиры накопился и серьезный долг по квартплате – около 700 тысяч рублей. И еще более 300 тысяч рублей – пени. В общей сложности они не платили по счетам уже более десяти лет.

"Задолженность там большая очень. Электричество там отключено – "Горсеть" опломбировала автомат. Может быть, электроэнергия воруется у соседей – мы не знаем. А вот от отопления их нельзя отключить по действующему законодательству. Там разбитые окна, которые ЖЭУ периодически забивает подручными материалами. Если их не забивать, то можно разморозить систему отопления, чего бы нам не хотелось. Над ними люди живут – в чем они виноваты? Квартира на первом вымораживается, и второй этаж по холодному полу ходит", – пояснил Алексеенко.

Квитанция с задолженностью / Фото предоставлено жителями

Брат против

Один из собственников квартиры – Дмитрий – уверяет, что в сложившейся ситуации виноват его брат.

"Нас двое собственников. И мы не можем разъехаться. Я бы продал квартиру, но не могу договориться с братом. Меня устроит, если жилье продадут на торгах и покроют сумму долгов. Я не понимаю, почему он отказывается", – рассказал amic.ru мужчина.

Дмитрий отметил, что оба они отбывали срок за некие преступления, только в разные годы. И, мол, в тот период, когда в колонию попал Дмитрий, квартира была на попечении брата, который за нее не платил.

"Когда я освободился, был долг 300 тысяч рублей. Я попытался его оплатить, отдавал деньги, но пени только росли. Это, по существу, яма, из которой не вылезти. Вы представляете, внести всю эту сумму разом? У нас она сейчас огромная, и долг будет только расти из-за пеней. Из-за этой ситуации я даже официально на работу устроиться не могу – работаю неофициально. Юристы разводят руками, говорят, что нужно продавать квартиру. Остается ждать, когда приставы ее выставят на торги", – пояснил он.

Дмитрий уверяет, что ситуацию с протекающим краном братья уже исправили. А вот окно стоит разбитое. И брат действительно периодически пользуется им вместо двери. Вероятно, такую ситуацию местным жителям придется терпеть еще долго.

Кадры обследования подвала / Фото предоставлено amic.ru жителями

Выселить человека из квартиры можно, но не всегда

По решению суда недобросовестных соседей можно выселить из квартиры, даже в случае, если она является их собственностью, объяснил один из барнаульских юристов. Если собственник нарушает права соседей, то формально его могут лишить квартиры и продать ее с торгов, деньги отдадут владельцу проданного жилья. Для этого нужно обратиться в суд. Задолженность по коммунальным платежам сама по себе является "самостоятельным основанием для лишения права собственности", уверяет специалист. Впрочем, есть очень важный нюанс.

"Это может оказаться единственное жилье гражданина, и тогда выселить его нельзя. Если есть долги, сначала поставят заглушку на свет, выключат воду и так далее. Я в своей практике слышала только об одном случае, когда собственника лишили квартиры. Думаю, что это будет долго, муторно и должна быть огромная доказательная база, веские доказательства, чтобы ни у одного суда не возникло сомнений в том, что нельзя такому человеку жить с соседями рядом. Без юристов этого не сделаешь", – объяснила юрист.

В разъяснении прокуратуры Ульяновской области тоже указано, что, согласно статье 293 Гражданского кодекса РФ, если собственник квартиры используют жилье не по назначению, систематически нарушает права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращается с жильем, то орган местного самоуправления может потребовать от него устранить нарушения или назначить срок для ремонта помещения.

Если же он продолжает нарушать права и интересы соседей, то суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже жилья с публичных торгов с выплатой собственнику полученных денег (за вычетом расходов на исполнение судебного решения).

Муниципалитет или физлицо может обратиться сначала к правоохранителям, а затем – в местную администрацию с заявлением. При наличии весомых оснований недобросовестных соседей могут выселить из квартиры по решению суда.

Однако если жилье у собственника является единственным, то его не могут оттуда выселить ни при каких обстоятельствах, отметили в прокуратуре (с квартирой на ул. Антона Петрова, 156, случай как раз такой). Исключение – только если жилье находится в ипотеке.