"Выбирая экологию, человек выбирает себя". Ученый АлтГУ — о будущем природы и роли бизнеса

Эколог Алена Стребкова рассказала, почему предприятиям нужны "зеленые" технологии и какие экологические проблемы остаются актуальными для Алтайского края

25 сентября 2026, 10:41, ИА Амител

Алена Стребкова / Фото: Ольга Андрюхина

Экология сегодня — это не только сохранение природы, но и качество жизни людей, развитие территорий и ответственность бизнеса. О современных экологических вызовах, новых технологиях и подготовке специалистов в программе "Так сказал ученый" на радио Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала старший преподаватель кафедры природопользования и геоэкологии Алтайского государственного университета Алена Стребкова.

Алена Стребкова в программе "Так сказал ученый"

Эколог как специалист по устойчивому развитию

По словам ученого, роль эколога изменилась: сегодня это не специалист по защите природы, а эксперт, который помогает выстраивать баланс между деятельностью человека и окружающей средой.

"Раньше эколог воспринимался как защитник природы. Сейчас его роль — управляющий отношениями человека и окружающей среды. Наша цель — понять, где предел, предсказать последствия и предложить работающую альтернативу", — рассказала Алена Стребкова.

Она отметила, что предприятия все чаще внедряют современные природоохранные технологии: системы очистки, переработку отходов и экологический менеджмент. При этом абсолютно безопасного производства не бывает, однако разные отрасли могут снижать воздействие на окружающую среду.

"Безопасного полностью производства не существует, есть производство корректирующееся и очень хорошо этому подверженное. Например, легкая промышленность. Сложнее дела обстоят с металлургией, добывающей и химической промышленностью", — пояснила специалист.

Экологические задачи Алтайского края

Одной из проблем региона ученый назвала сохранение плодородия почв. Интенсивная сельскохозяйственная нагрузка и эрозия постепенно снижают качество земель, поэтому их восстановление требует системной работы.

Еще одно направление — обращение с отходами. По словам эксперта, важно выстроить всю цепочку: от сбора мусора до сортировки и переработки.

Отдельной темой остается качество воздуха в Барнауле. Алена Стребкова объяснила, что режим неблагоприятных метеорологических условий связан с особенностями расположения города: из-за низины загрязняющие вещества хуже рассеиваются и накапливаются у поверхности.

Наука и бизнес работают вместе

В АлтГУ экологические направления развиваются совместно с предприятиями. Студенты участвуют в проектах, проходят практику на производствах и изучают способы снижения нагрузки на природу.

Университет занимается исследованиями в сфере устойчивого развития территорий, экотуризма и биотехнологий. Студенты также создают проекты, связанные с "зелеными" технологиями, например, разработкой экологичных материалов.

По словам Алены Стребковой, важную роль в решении экологических задач играют специалисты нового поколения.

"Выбирая экологию, человек прежде всего выбирает себя, то, что будет его окружать, что достанется его детям, что перейдет его внукам", — подчеркнула ученый.

Она добавила, что подготовка кадров остается одним из ключевых направлений работы университета, поскольку именно эти специалисты будут заниматься экологическими вопросами в будущем.