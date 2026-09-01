Голос, который понимает человека. Как алтайские ученые развивают технологии защиты данных

Доцент АлтГУ Андрей Лепендин рассказал, как голосовые технологии помогают человеку и почему речь может стать инструментом для защиты информации

01 сентября 2026, 10:00, ИА Амител

Андрей Лепендин / Фото: Ольга Андрюхина

Голосовые помощники уже стали частью повседневной жизни: они помогают управлять устройствами, искать информацию и выполнять простые задачи. Но возможности таких технологий гораздо шире — ученые используют их для анализа речи, защиты данных и распознавания личности. Об этом в программе "Так сказал ученый" на радио Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал доцент кафедры информационной безопасности АлтГУ, кандидат физико-математических наук, эксперт в области защиты информации Андрей Лепендин.

Андрей Лепендин в программе "Так сказал ученый"

От команд устройствам до общения с ИИ

Сегодня одно из главных направлений развития голосовых технологий — объединение речи с большими языковыми моделями. Это позволяет сделать взаимодействие человека с компьютером более естественным.

"Идет интеграция с большими языковыми моделями, то есть с тем, что мы используем уже в виде чатов. Интеграция этих двух вещей — речи и текста — довольно сложная история, потому что необходимо их как-то привести к общему представлению", — рассказал Андрей Лепендин.

При обработке речи компьютер работает не так, как человек: сначала система анализирует небольшие звуковые фрагменты, затем собирает их в слова и учитывает контекст, чтобы определить смысл сказанного.

Голосовой помощник — не только ассистент

По словам ученого, голосовые технологии могут применяться не только в бытовых задачах. Например, они способны помогать детям и взрослым с нарушениями речи, анализируя произношение и подсказывая возможные ошибки.

При этом эксперт отмечает: несмотря на внешнее сходство общения с человеком, искусственный интеллект не обладает сознанием.

Не надо думать, что это реальный живой интеллект, подчеркнул Андрей Лепендин.

Как голос помогает защитить данные

Одно из направлений исследований — голосовая биометрия. С ее помощью можно определить человека по голосу или проверить, действительно ли пользователь является тем, за кого себя выдает.

Сегодня такие технологии могут использоваться вместе с другими способами подтверждения личности — например, паролями или распознаванием лица. Ученые работают над тем, чтобы системы были точнее и могли функционировать даже при наличии помех.

В АлтГУ специалисты исследуют речевую биометрию, выявление голосовых подделок и технологии обработки информации. Одна из задач — создавать компактные решения, которые смогут работать непосредственно на устройствах пользователя.

Андрей Лепендин также рассказал о проектах на стыке информационной безопасности и других наук, в том числе о взаимодействии с психологами и юристами, исследованиях речевых нарушений у детей и разработках в сфере защиты от компьютерных преступлений, а также о перспективах подобных технологий.