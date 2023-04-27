Размер отпускных зависит от того, в какой месяц человек решил отдохнуть от работы

27 апреля 2023, 16:31, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

В мае россиян ждёт неделя выходных, связанных с Днём труда и Днём Победы, и часть из них выпадает на субботы и воскресенья. Но не всегда этого времени хватает, чтобы отдохнуть от работы, и может понадобиться отпуск.

С одной стороны, май – удачное время для отпуска, потому что становится тепло, можно поехать на дачу и т.д. Но так ли он выгоден с финансовой точки зрения?

1 Выгодно ли брать отпуск в мае? Нет, май – не самый выгодный месяц для отпуска с финансовой точки зрения. Это связано с тем, что рабочих дней меньше, а выходных – больше. В этом году нерабочие дни выпадают на 29-30 апреля (суббота и воскресенье), 1 мая (понедельник), а также 6-9 мая (суббота-вторник). Директор юридической практики SuperJob Александр Южалин отметил "Известиям", что из-за праздников в мае 20 рабочих дней (160 рабочих часов). В связи с дополнительными выходными в мае стоимость одного рабочего дня будет немного выше по сравнению с остальными месяцами года, где рабочих дней больше, объяснил эксперт. Кроме того, она в таком случае больше, чем оплата отпуска по среднему заработку.

2 Когда же выгоднее брать отпуск в 2023 году? Выгоднее всего брать отпуск в 2023 году в марте, августе и октябре. Правда, первый вариант уже отпал, но это не беда – другие два-то остались. "[В этом году] с точки зрения денег наиболее выгодной брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня)", – уточнила РИА Новости юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.