Выгодно-подарочный период: "Пятёрочка" запустила акцию к предстоящим праздникам

Гости будут получать эксклюзивные открытки за покупки, а также смогут выиграть подарочные карты, сертификаты в SPA и салон красоты, новые смартфоны и отдых в загородном отеле

09 февраля 2023, 19:05, ИА Амител

Фото: ТС "Пятерочка"

Торговая сеть "Пятёрочка" ко Дню всех влюблённых, 23 февраля и 8 марта запустила акцию "Выгодно-подарочный период". Сеть разыграет среди своих гостей более 3 тыс. призов, среди которых – цифровая и бытовая техника, а также подарочные карты.

Акция проходит во всех магазинах "Пятёрочка" до 20 марта 2023 года. Гости, совершившие покупку на сумму от 450 рублей (в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 600 рублей) в одном чеке получат электронную открытку в стиле популярной серии Love is, отрисованную эксклюзивно для "Пятёрочки".

"Открытками можно будет делиться с друзьями через мессенджеры. За весь период акции можно собрать всю коллекцию из 10 эксклюзивных открыток Love is, ставших для многих поколений неизменными спутниками предстоящих праздников и символом настоящих и светлых чувств. Можно не только собрать всю коллекцию, но и принять участие в розыгрыше Smart телевизора", – отметили в пресс-службе "Пятёрочки".

Кроме того, каждый гость может получить шанс выиграть подарочные карты в магазины сети номиналом 4 тыс. рублей. А также приятные подарки для любимых – сертификаты в SPA и салоны красоты или отдых в загородном отеле.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо зарегистрировать свой чек на сумму от 450 (600) рублей на сайте акции. Статус розыгрыша можно отслеживать там же в личном кабинете.

"А среди пользователей сервиса экспресс-доставки в рамках акции еженедельно будут разыгрывать смартфон", – добавили организаторы.

В акции предусмотрены также призы от партнёров. Так, при наличии в чеке от 450 (600) рублей определённых товаров, покупатели смогут принять участие ещё и в еженедельном розыгрыше. Среди призов – планшеты, умные часы, наборы для укладки волос, сертификаты на покупки в магазинах цифровой техники и многое другое.

Также "Пятёрочка" даёт всем желающим возможность стать обладателями новых смартфонов. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции, по которой он должен зарегистрировать и загрузить чек в личном кабинете. В результате розыгрыша одна пара друзей получит новые смартфоны – каждый по одному гаджету.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдаче призов можно узнать на сайте .

ООО "Агроторг"

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