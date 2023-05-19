Вышли на прямую. Зачем горэлектросеть переводит дома в Барнауле на прямые договоры

Компания уводит из зоны риска принадлежащие ей по закону деньги за поставленные ресурсы

19 мая 2023, 07:40, ИА Амител

Оксана Пучкина / Фото предоставлено БГЭС

Барнаульская горэлектросеть переводит жителей многоквартирных домов на прямые договоры. Управляющие компании либо самоустраняются и передают в БГЭС расчёты жильцов за электроэнергию, либо их отстраняют принудительно. В чём выгода энергетиков и барнаульцев от такой конфигурации взаимоотношений, amic.ru рассказала руководитель группы по работе с дебиторами отдела продаж электроэнергии юрлицам АО "Барнаульская горэлектросеть" Оксана Пучкина.

– Оксана Николаевна, БГЭС с начала года стала активно переводить многоквартирные дома на прямые договоры. С чем связана инициатива?

– Это не новый бизнес-процесс для нашей компании. Мы переводим жителей многоквартирных домов на прямые договоры на протяжении последних нескольких лет. С начала 2023 года открыты лицевые счета для собственников 14 многоквартирных домов, это свыше полутора тысяч новых абонентов. Мы не агитируем, не уговариваем. Чаще всего жители сами выбирают такую форму отношений с нашей компанией. Для этого достаточно провести общее собрание жильцов и принять решение. В результате выигрывают все. Мы получаем напрямую свои денежные средства, наши абоненты – прозрачные расчёты, а управляющие компании избавляются от необходимости работать с должниками и нести за них ответственность.

– Что такое прямой договор с горэлектросетью. Объясните.

– Прямой договор подразумевает открытие лицевого счёта собственнику жилого помещения в Барнаульской горэлектросети. Абонент получает отдельную квитанцию, может зарегистрироваться в нашем Личном кабинете и задать все интересующие его вопросы по расчётам нашему сервисному центру. Другая схема (назовём её закрытой) предполагает, что в эти отношения вступает третья сторона – управляющая компания или ТСЖ. Они становятся исполнителем коммунальных услуг, а если проще – "перепродавцом" электроэнергии жильцам. Сами производят жильцам расчёты за потреблённую электроэнергию, а суммы к оплате включают в общую квитанцию на квартплату.

– То есть конечному потребителю неважно, кому платить – по прямому договору в Барнаульскую горэлектросеть или в управляющую компанию?

– Если управляющая компания или ТСЖ не собирает все платежи населения на свой расчётный счёт, не задерживает их, использует по назначению, работает открыто и честно – большой разницы нет. Противоречия начинаются там, где УК начинает злоупотреблять своими полномочиями. На практике такая схема выглядит следующим образом. У управляющей компании и БГЭС заключён договор энергоснабжения, управляющая компания не платит за потреблённую электроэнергию, БГЭС взыскивает долг в суде. В результате приставы арестуют денежные средства УК или ТСЖ. Чаще всего единственный источник дохода УК – это платежи собственников за текущее содержание жилья. Так или иначе, отсутствие прямого договора жильцов с Барнаульской горэлектросетью делает их солидарными ответчиками за долги управляющей компании, которые оплачиваются из "общего котла". Управляющая же компания, а вместе с ней собственники, терпят убытки за то, что УК недособрала, недовзыскала, недоплатила. Неприглядная перспектива.

– Как лицензирование управляющих компаний отразилось на их платёжной дисциплине?

– Закон о лицензировании был принят в 2014 году. У большинства компаний сроки подошли к концу в 2022-2023 годах. К нам стали поступать запросы от Жилищной инспекции с целью рассмотрения вопроса о продлении лицензий. Мы направляем информацию, в том числе о вступивших в законную силу решениях суда. Два месяца подтверждённой судом задолженности за коммунальные ресурсы – это грубое нарушение лицензионных требований. Специально мы не добиваемся у ГЖИ исключения из реестра лицензиатов управляющих компаний-должников, понимая, что если дом останется без управления, это не совсем правильно. Наша компания при таком сценарии переводит жильцов на прямые договоры. Мы уводим из зоны риска принадлежащие нам по закону денежные средства за поставленные ресурсы.

– Вспоминая "Родной Барнаул" с их двойными квитанциями, другие истории о злоупотреблении управляющих компаний, хочется спросить: сейчас проблема решена полностью? Или возникли новые схемы злоупотребления?

– Их число существенно сократилось, уже нет таких открытых форм мошенничества, как рассылка двойных квитанций. Однако есть управляющие компании, действия которых ещё предстоит оценить с точки зрения закона. Один из последних примеров – управляющая компания "Трест". Сейчас жители дома на улице Силикатной, 7а, переведены на прямые договоры, всего открыто 120 лицевых счетов. Барнаульская горэлектросеть самостоятельно займётся начислениями и сбором платежей. Договор с УК был расторгнут по нашей инициативе, в одностороннем порядке. За два года "Трест" заплатил за электроэнергию большого многоквартирного дома всего 1888 рублей, а потребил электроэнергию на сумму 1,442 млн рублей. Управляющая компания собирала деньги жильцов на собственный расчётный счёт. 1888 рублей – это в 764 раза меньше фактического потребления электроэнергии в доме.

– Где люди платят охотнее: на прямых расчётах с БГЭС или управляющим компаниям?

– Скажем так, у нас больше возможностей по взысканию и выше заинтересованность получить деньги за отпущенный ресурс. Мы стараемся работать так, чтобы наши абоненты вовремя реагировали на сложную ситуацию, не доводили её до разряда "неподъёмных долгов" и ни в коем случае не совершали противоправных действий, я говорю о хищениях электроэнергии.

– Как проверить свою УК или ТСЖ, добросовестно ли они платят по своим обязательствам перед ресурсовиками?

– Сайт Арбитражного суда и Службы судебных приставов – индикаторы работы управляющих компаний. Повторюсь, собственники должны понимать, что взысканные долги погашаются в том числе из средств, собранных на обслуживание жилья. Управляющие компании и ТСЖ не имеют иных доходов. По этой причине переход на прямые договоры можно расценивать как выгодный, прозрачный, справедливый вариант сотрудничества Барнаульской горэлектросети и барнаульцев.

ТОП-5 лидеров по неплатежам:

МУП "УК Смарт" – долг свыше 2 млн рублей за 7 месяцев ( и. о. руководителя Дмитрий Никифоров);

ООО "УК Трест" – долг свыше 1,3 млн рублей за 20 месяцев (генеральный директор Ольга Крупина);

ООО "УК "Наследие" – долг свыше 1 млн рублей за 15 месяцев (генеральный директор Андрей Суковатцин);

ООО "Мастер" – долг около 500 тысяч рублей за 10 месяцев (директор Ольга Пахина);

ООО "УК ЖЭУ-6 Октябрьского" – долг больше 1 млн рублей за 15 месяцев (директор Софья Нелюбова).

Топ-5 образцово-показательных компаний:

ООО "Центр жилищно-коммунального развития" (директор Дмитрий Ильиных);

ООО УК "Квартал" (директор Василий Шанин);

ТСЖ "Квартал 2001А" (председатель правления Игорь Кулаков);

ООО "Жилищная компания" (директор Николай Наздрачев);

ООО УК "Сибирский Альянс" (директор Алина Шиян).