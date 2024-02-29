Високосная сессия. Как прошло собрание алтайских депутатов в последний день зимы

Февральская сессия АКЗС в фоторепортаже amic.ru

29 февраля 2024, 14:50, ИА Амител

28-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

29 февраля в Барнауле прошла очередная сессия Алтайского краевого Законодательного собрания. Примечательна она тем, что выпала на "лишний" день последнего месяца зимы. Кроме этого, сегодня президент Владимир Путин выступит в Гостином Дворе с посланием Федеральному собранию. В связи с чем ряды присутствующих на сессии поредели.

Сами депутаты успели обсудить требования к получению охотничьего билета, право учителей на уважение достоинства и защиту от оскорблений. Некоторые народные избранники предложили привлекать школьников-скандалистов к исправительным работам. Также депутаты приняли в окончательном чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя 9 мая и в дни города, района, округа, села и поселка.

Подробнее об инициативах читайте на amic.ru и смотрите наш високосный фоторепортаж с 28-й сессии АКЗС.