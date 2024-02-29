Високосная сессия. Как прошло собрание алтайских депутатов в последний день зимы
Февральская сессия АКЗС в фоторепортаже amic.ru
29 февраля 2024, 14:50, ИА Амител
29 февраля в Барнауле прошла очередная сессия Алтайского краевого Законодательного собрания. Примечательна она тем, что выпала на "лишний" день последнего месяца зимы. Кроме этого, сегодня президент Владимир Путин выступит в Гостином Дворе с посланием Федеральному собранию. В связи с чем ряды присутствующих на сессии поредели.
Сами депутаты успели обсудить требования к получению охотничьего билета, право учителей на уважение достоинства и защиту от оскорблений. Некоторые народные избранники предложили привлекать школьников-скандалистов к исправительным работам. Также депутаты приняли в окончательном чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя 9 мая и в дни города, района, округа, села и поселка.
Подробнее об инициативах читайте на amic.ru и смотрите наш високосный фоторепортаж с 28-й сессии АКЗС.
15:18:29 29-02-2024
уработались за лишний день
15:23:43 29-02-2024
Народные избранники заработались. Все друг друга одобряют. А по сути ничего не делают с не малыми между прочим зарплатами.Даже в соседнем регионе Кемеровской области совершенно по другому проходят такие собрания. Там всё в доступе интернета . Там целый график стратегических наказов трудящихся,а именно транспорт,школа-питание,медицина,коммунальное хозяйство,цены и продовольствие, и ряд других важных задач и решений. Просто ,чётко и ясно. У нас так и не закрыт вопрос по общественному транспорту,по коммунальным вопросам,по ценам и продуктам,по медицине,по зарплатам населения,и по ряду задач ,которые даже не обсуждаются. Всего один вопрос,а почему бы народным деятелям не проводить хотя бы диалоги с избирателями и осуществлять свою прямую обязанность решения народных,людских проблем наших алтайских масс.Очень жаль.
15:43:57 29-02-2024
По радостным лицам видно, что приехали не на общественном транспорте.
09:09:43 01-03-2024
Гость (15:43:57 29-02-2024) По радостным лицам видно, что приехали не на общественном тр... было бы странно, если б на общественном. в чем претензия?!)))) должен сидеть грязный несчастный мужик? или баба в рванной футболке?
18:24:23 04-03-2024
Гость (09:09:43 01-03-2024) было бы странно, если б на общественном. в чем претензия?!))... Чтобы знать проблемы народа надо жить среди народа.
16:16:14 29-02-2024
Все такие красивые, счастливые, улыбки не сходят с лица.
22:00:54 01-03-2024
Роман (16:16:14 29-02-2024) Все такие красивые, счастливые, улыбки не сходят с лица. ... Может они уже победили?
17:39:22 29-02-2024
Дедушка Лазарев так и не ответит за ?
22:02:54 01-03-2024
Какие избранники, такой и народ. Дружно хором - мы счастливы!