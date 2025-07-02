Уникальную выставку о казачестве из Исторического музея Москвы впервые привезут в Барнаул

За транспортировку выставки в Барнаул и обратно заплатят около 2 млн рублей

02 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Выставка «Казачество на государевой службе» в Барнауле/ Фото: vk.com/agkm1823

В Барнаул в 2025 году впервые привезут выставку "Казачество на государевой службе" из Государственного исторического музея Москвы. Она пройдёт в Алтайском краеведческом музее осенью 2025 года. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Лот разместили на портале 2 июля 2025 года. За перевозку выставки в Барнаул и обратно Краеведческий музей потратит 1,9 млн рублей. Деньги музей возьмет с гранта, выделенного на организацию данного события.



Как сообщили amic.ru в музее, на выставке будет представлено около 200 экспонатов. Это более 40 единиц оружия конца 17-начала 20 века, 108 медалей и знаков, а также предметы одежды казаков.

"Даже планируем привезти подлинный серебряный дарственный ковш, который император Алексанр I подарил казачьему атаману", - сообщили в музее и подчеркнули, что в Барнаул прибудут уникальный экспонаты.

В работы выставки будут задействованы три зала. Надеемся, что эта выставка понравится нашим посетителям.

Привезти выставку в Барнаул должны с 27 августа по 5 сентября 2025 года, а увезти — с 10 ноября по 21 ноября 2025 года. На первый этап планируется потратить чуть больше миллиона рублей, а на второй — 860 тысяч рублей.

Отметим, что в 2021 году в Барнаула проходила выставка с подобным названием. Но тогда она была планшетной - то есть, публике в Краеведческом музее Барнаула были представлены просто фотографии экспонатов, которые рассказывали о казачестве в стародавние времена, в эпоху 1812 года, в период XIX — начала XX века, а также во время Первой мировой войны.