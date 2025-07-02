Уникальную выставку о казачестве из Исторического музея Москвы впервые привезут в Барнаул
За транспортировку выставки в Барнаул и обратно заплатят около 2 млн рублей
02 июля 2025, 11:00, ИА Амител
В Барнаул в 2025 году впервые привезут выставку "Казачество на государевой службе" из Государственного исторического музея Москвы. Она пройдёт в Алтайском краеведческом музее осенью 2025 года. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Лот разместили на портале 2 июля 2025 года. За перевозку выставки в Барнаул и обратно Краеведческий музей потратит 1,9 млн рублей. Деньги музей возьмет с гранта, выделенного на организацию данного события.
Как сообщили amic.ru в музее, на выставке будет представлено около 200 экспонатов. Это более 40 единиц оружия конца 17-начала 20 века, 108 медалей и знаков, а также предметы одежды казаков.
"Даже планируем привезти подлинный серебряный дарственный ковш, который император Алексанр I подарил казачьему атаману", - сообщили в музее и подчеркнули, что в Барнаул прибудут уникальный экспонаты.
В работы выставки будут задействованы три зала. Надеемся, что эта выставка понравится нашим посетителям.
Привезти выставку в Барнаул должны с 27 августа по 5 сентября 2025 года, а увезти — с 10 ноября по 21 ноября 2025 года. На первый этап планируется потратить чуть больше миллиона рублей, а на второй — 860 тысяч рублей.
Отметим, что в 2021 году в Барнаула проходила выставка с подобным названием. Но тогда она была планшетной - то есть, публике в Краеведческом музее Барнаула были представлены просто фотографии экспонатов, которые рассказывали о казачестве в стародавние времена, в эпоху 1812 года, в период XIX — начала XX века, а также во время Первой мировой войны.
12:55:33 02-07-2025
Окупится? Сомневаюсь....
14:49:20 02-07-2025
Чего там этих ряженых смотреть...
17:01:18 02-07-2025
Уважаемые читатели! Хотим обратить внимание на то, что данная выставка приезжает в Барнаул впервые! От прошлой выставки осталось только название. В сентябре в музее откроется выставка из ГИМа, на которой будет представлено около 200 экспонатов. Среди них: более 40 ед. оружия XVII - XX веков, 108 медалей и знаков, 20 ед. одежды, подлинный серебряный дарственный ковш Александра I казачьему атаману. Повторимся, эти экспонаты впервые будут представлены в Барнауле и Алтайском крае. Мы надеемся, что уникальные экспонаты из ГИМа вызовут интерес у наших посетителей. Ждем вас!
17:14:49 02-07-2025
Краеведческий музей (17:01:18 02-07-2025) Уважаемые читатели! Хотим обратить внимание на то, что данна... Отметим, что выставку привезут в Барнаул уже во второй раз. В прошлый раз её размещали в Краеведческого музей Барнаула в 2021 году. --- А это как понимать?)))
19:34:45 02-07-2025
Гость (17:14:49 02-07-2025) Отметим, что выставку привезут в Барнаул уже во второй раз. ... В 2021 году в Барнаул приезжала выставка планшетная по казачеству. Она носила такое же название, но представляла не подлинные предметы, а информацию и фото размещенные на стендах. Сейчас же планируется привоз настоящих, подлинных экспонатов.