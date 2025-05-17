Недетский штрих карандаша. Художница из Барнаула представила выставку о родном городе

Выставка "Барнаул каждый день" включает около 40 графических работ

17 мая 2025, 07:31, ИА Амител

Выставка "Барнаул каждый день" Анны Полторыхиной / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В честь 295-летия Барнаула в Художественном музее Алтайского края представлена первая персональная выставка молодой барнаульской художницы Анны Полторыхиной. Экспозиция под названием "Барнаул каждый день" включает около 40 графических работ, выполненных цветными карандашами, акварелью и гуашью.

Особенностью выставки стали живые городские пейзажи, запечатлевшие не парадные фасады, а повседневную жизнь города – спальные районы, уютные дворики, уличные мелочи, теплоходы на Оби и знаменитые трамваи "Татра". Это взгляд на Барнаул глазами горожанки, искренне влюбленной в свой город.

Анна Полторыхина родилась в Барнауле в 1995 году, окончила Новоалтайское художественное училище и Сибирский государственный институт искусств в Красноярске. Ее работы уже были представлены в крупных региональных проектах "Аз.Арт.Сибирь" и "Сибирь XIII".

"Я сознательно вернулась в Барнаул после учебы в Красноярске и стала смотреть на город по-новому, словно впервые. Мне хочется делиться тем, как я его вижу и чувствую, – для меня это путешествие по родному городу, – говорит Анна. – В моих работах я показываю разные уголки Барнаула – те места, которые близки и дороги, особенно спальные районы. Здесь всегда можно найти что-то новое и чудесное", – отметила художница.

Выставка продлится до 25 мая в Художественном музее Алтайского края (ул. Максима Горького, 16). Отметим, что уже сегодня в Барнауле пройдет "Ночь музеев", где все желающие смогут увидеть экспозицию.