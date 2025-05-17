Недетский штрих карандаша. Художница из Барнаула представила выставку о родном городе
Выставка "Барнаул каждый день" включает около 40 графических работ
17 мая 2025, 07:31, ИА Амител
В честь 295-летия Барнаула в Художественном музее Алтайского края представлена первая персональная выставка молодой барнаульской художницы Анны Полторыхиной. Экспозиция под названием "Барнаул каждый день" включает около 40 графических работ, выполненных цветными карандашами, акварелью и гуашью.
Особенностью выставки стали живые городские пейзажи, запечатлевшие не парадные фасады, а повседневную жизнь города – спальные районы, уютные дворики, уличные мелочи, теплоходы на Оби и знаменитые трамваи "Татра". Это взгляд на Барнаул глазами горожанки, искренне влюбленной в свой город.
Анна Полторыхина родилась в Барнауле в 1995 году, окончила Новоалтайское художественное училище и Сибирский государственный институт искусств в Красноярске. Ее работы уже были представлены в крупных региональных проектах "Аз.Арт.Сибирь" и "Сибирь XIII".
"Я сознательно вернулась в Барнаул после учебы в Красноярске и стала смотреть на город по-новому, словно впервые. Мне хочется делиться тем, как я его вижу и чувствую, – для меня это путешествие по родному городу, – говорит Анна. – В моих работах я показываю разные уголки Барнаула – те места, которые близки и дороги, особенно спальные районы. Здесь всегда можно найти что-то новое и чудесное", – отметила художница.
Выставка продлится до 25 мая в Художественном музее Алтайского края (ул. Максима Горького, 16). Отметим, что уже сегодня в Барнауле пройдет "Ночь музеев", где все желающие смогут увидеть экспозицию.
08:50:08 17-05-2025
Уходящий Барнаул. Работы выполнены с любовью к городу, но скоро его не будет. Привет, каменные джунгли!
09:11:39 17-05-2025
А сто - есть работы которые можно посмотреть. Достойно.
Не какой-нить там сантехнические ацтой.
10:20:51 17-05-2025
Отличные работы!
12:47:29 17-05-2025
... Город, которого нет...
15:33:56 17-05-2025
Очень красивые работы!! Впервые появилось желание посетить подобную выставку)