Трое детей погибли при столкновении автомобилей в Алтайском крае

Общее число жертв пока устанавливают

30 июня 2025, 14:17, ИА Амител

ДТП в Шипуновском районе / Фото: прокуратура Алтайского края

Люди погибли при столкновении двух автомобилей в Шипуновском районе Алтайского края, сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП случилось 30 июня на 187 км трассы А-322.

Предварительно установили, что водитель Kia Forte выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda Odyssey.

Обстоятельства аварии и общее число жертв устанавливают. На момент публикации заметки известно о гибели трех детей.

На месте работают правоохранители. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа назначена проверка.