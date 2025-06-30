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Трое детей погибли при столкновении автомобилей в Алтайском крае

Общее число жертв пока устанавливают

30 июня 2025, 14:17, ИА Амител

ДТП в Шипуновском районе / Фото: прокуратура Алтайского края

Люди погибли при столкновении двух автомобилей в Шипуновском районе Алтайского края, сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП случилось 30 июня на 187 км трассы А-322.

Предварительно установили, что водитель Kia Forte выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda Odyssey.

Обстоятельства аварии и общее число жертв устанавливают. На момент публикации заметки известно о гибели трех детей.

На месте работают правоохранители. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа назначена проверка.

ДТП Алтайский край

Комментарии 1

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Гость

17:54:49 01-07-2025

Троих детей угробил, напихал народу в седан 8 человек!! кондиционер? ремни? а???? селяне, вы ПДД почему не считаете возможным соблюдать?! ну теперь похороны и ужас еще лет на 15 в селе

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