Трое детей погибли при столкновении автомобилей в Алтайском крае
Общее число жертв пока устанавливают
30 июня 2025, 14:17, ИА Амител
ДТП в Шипуновском районе / Фото: прокуратура Алтайского края
Люди погибли при столкновении двух автомобилей в Шипуновском районе Алтайского края, сообщили в Госавтоинспекции региона.
ДТП случилось 30 июня на 187 км трассы А-322.
Предварительно установили, что водитель Kia Forte выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda Odyssey.
Обстоятельства аварии и общее число жертв устанавливают. На момент публикации заметки известно о гибели трех детей.
На месте работают правоохранители. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа назначена проверка.
17:54:49 01-07-2025
Троих детей угробил, напихал народу в седан 8 человек!! кондиционер? ремни? а???? селяне, вы ПДД почему не считаете возможным соблюдать?! ну теперь похороны и ужас еще лет на 15 в селе