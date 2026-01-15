Взрыв произошел в здании центра подготовки МВД в Сыктывкаре

По предварительным данным, в актовом зале сработала светошумовая граната

15 января 2026, 18:37, ИА Амител

Здание, где произошел взрыв / Фото: Shot

В Сыктывкаре произошел взрыв в здании центра профессиональной подготовки МВД. Инцидент случился днем 15 января в актовом зале, где на момент происшествия велись строительные работы. По предварительной информации источника Shot, причиной стала светошумовая граната.

Сразу после взрыва в здании возникло сильное задымление, некоторые люди были вынуждены спасаться через окна. По последним данным, пострадали не менее десяти человек, трое из них в тяжелом состоянии госпитализированы с отравлением продуктами горения, травмами и ожогами. Общее число эвакуированных оценивается в 200 человек.

На месте происшествия работают пожарные расчеты, спасатели и следователи. Очаг возгорания пока не локализован. Причины инцидента и обстоятельства, при которых в помещении оказалось взрывное устройство, устанавливаются.