Взрыв прогремел у полицейского участка в Москве, погибли сотрудники ДПС

Неизвестные бросили взрывпакет в автомобиль

24 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Взрыв прогремел у полицейского участка в Москве / Фото: Shot

В районе Орехово-Борисово на юге Москвы прогремел взрыв рядом с полицейским участком. По предварительной информации, неизвестные бросили взрывное устройство в окно припаркованного автомобиля. В результате инцидента два сотрудника ДПС скончались в машине скорой помощи.

Как сообщают очевидцы Shot, на улице Елецкой было слышно как минимум два громких хлопка. В районе 01:00 по Москве в автомобиле произошел взрыв, после чего было заметно задымление. На место происшествия незамедлительно прибыли не менее шести оперативных машин МВД, взрывотехники и бригады скорой помощи.

Взрывотехники начали проверку соседних автомобилей на предмет возможного минирования.

Очевидцы также сообщили, что видели двух людей, убегающих с места происшествия после взрыва. По одной из версий, неизвестные могли подкинуть СВУ к машине сотрудников ДПС.

В настоящее время оперативники изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей для установления личности и задержания нападавших. Точные мотивы и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в том же месте погиб генерал ВС РФ после взрыва автомобиля. Под днищем его машины установили взрывное устройство.