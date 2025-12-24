Взрыв прогремел у полицейского участка в Москве, погибли сотрудники ДПС
Неизвестные бросили взрывпакет в автомобиль
24 декабря 2025, 07:45, ИА Амител
В районе Орехово-Борисово на юге Москвы прогремел взрыв рядом с полицейским участком. По предварительной информации, неизвестные бросили взрывное устройство в окно припаркованного автомобиля. В результате инцидента два сотрудника ДПС скончались в машине скорой помощи.
Как сообщают очевидцы Shot, на улице Елецкой было слышно как минимум два громких хлопка. В районе 01:00 по Москве в автомобиле произошел взрыв, после чего было заметно задымление. На место происшествия незамедлительно прибыли не менее шести оперативных машин МВД, взрывотехники и бригады скорой помощи.
Взрывотехники начали проверку соседних автомобилей на предмет возможного минирования.
Очевидцы также сообщили, что видели двух людей, убегающих с места происшествия после взрыва. По одной из версий, неизвестные могли подкинуть СВУ к машине сотрудников ДПС.
В настоящее время оперативники изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей для установления личности и задержания нападавших. Точные мотивы и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в том же месте погиб генерал ВС РФ после взрыва автомобиля. Под днищем его машины установили взрывное устройство.
08:04:04 24-12-2025
Искренне надеюсь, что исполнителей теракта найдут и "в туалете замочат".
С беспредельщиками и террористами разговор короток.
09:59:20 24-12-2025
Конечно "замочат", как только все каналы перейдут из телеграма в мах, так всех террористов тут же и вычислят по айпи
08:04:44 24-12-2025
Вместо борьбы с Вотсапом и Ютубом лучше бы безопасностью силовиков занялись. Стали убивать военных и полицейских.
08:53:25 24-12-2025
Гость (08:04:44 24-12-2025) Вместо борьбы с Вотсапом и Ютубом лучше бы безопасностью си... Так эти террористы явно ведь в ватсап планировали и инструкции получали. Вот и нужно додавить рассадник. Вот и заживём
08:11:15 24-12-2025
Запретить нужно взрывные устройства
08:55:35 24-12-2025
Гость (08:11:15 24-12-2025) Запретить нужно взрывные устройства ... И террористов!
Вообще когда тонировку запрещали говорили, что это для борьбы с терроризмом. И всё было спокойно какое-то время. Сейчас количество тонированных автомобилей увеличилось и мы наглядно видим к чему это приводит
09:29:25 24-12-2025
Организаторы скорее всего хохлы. Неужели после этого того же главу ГУР Украины Буданова не уничтожат ракетой? Хватит играть в чистоплюйство, на территории т.н. Украины, в том числе в глубоком тылу должны действовать наши диверсионные отряды, которые должны заниматься ликвидацией ключевых фигур.
09:40:45 24-12-2025
ыть (09:29:25 24-12-2025) Организаторы скорее всего хохлы. Неужели после этого того же... Ты очень слабо представляешь себе суть происходящего. Отсюда вот эти диссонансы , не будет так как вы фантазируете, по целому ряду причин
09:55:26 24-12-2025
Гость (09:40:45 24-12-2025) Ты очень слабо представляешь себе суть происходящего. Отсюда...
Тсс, не мешай любителям телевизора мечтать...
10:14:09 24-12-2025
Гость (09:40:45 24-12-2025) Ты очень слабо представляешь себе суть происходящего. Отсюда... А ты очень сильно себе представляешь? Давай, выплевывай.
10:07:46 24-12-2025
Наглядные результаты превращения России в проходной двор для мигрантов...
10:19:58 24-12-2025
Враги среди нас...
11:49:55 24-12-2025
ППШариков (10:19:58 24-12-2025) Враги среди нас...... Да чего уж там, кругом враги, шарик😏
16:52:11 24-12-2025
Гость (11:49:55 24-12-2025) Да чего уж там, кругом враги, шарик😏... А мы на лыжах...
13:09:45 24-12-2025
ППШариков (10:19:58 24-12-2025) Враги среди нас...... Враги разбираются с врагами.
16:57:15 24-12-2025
Гость (13:09:45 24-12-2025) Враги разбираются с врагами.... И почему эти молодые ДПСники враги ?