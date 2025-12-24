НОВОСТИПроисшествия

Взрыв прогремел у полицейского участка в Москве, погибли сотрудники ДПС

Неизвестные бросили взрывпакет в автомобиль

24 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Взрыв прогремел у полицейского участка в Москве / Фото: Shot
Взрыв прогремел у полицейского участка в Москве / Фото: Shot

В районе Орехово-Борисово на юге Москвы прогремел взрыв рядом с полицейским участком. По предварительной информации, неизвестные бросили взрывное устройство в окно припаркованного автомобиля. В результате инцидента два сотрудника ДПС скончались в машине скорой помощи.

Как сообщают очевидцы Shot, на улице Елецкой было слышно как минимум два громких хлопка. В районе 01:00 по Москве в автомобиле произошел взрыв, после чего было заметно задымление. На место происшествия незамедлительно прибыли не менее шести оперативных машин МВД, взрывотехники и бригады скорой помощи.

Взрывотехники начали проверку соседних автомобилей на предмет возможного минирования.

Очевидцы также сообщили, что видели двух людей, убегающих с места происшествия после взрыва. По одной из версий, неизвестные могли подкинуть СВУ к машине сотрудников ДПС.

В настоящее время оперативники изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей для установления личности и задержания нападавших. Точные мотивы и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в том же месте погиб генерал ВС РФ после взрыва автомобиля. Под днищем его машины установили взрывное устройство.

Москва Происшествия

Комментарии 16

Avatar Picture
Стас Пле

08:04:04 24-12-2025

Искренне надеюсь, что исполнителей теракта найдут и "в туалете замочат".
С беспредельщиками и террористами разговор короток.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:59:20 24-12-2025

Стас Пле (08:04:04 24-12-2025) Искренне надеюсь, что исполнителей теракта найдут и "в туале...
Конечно "замочат", как только все каналы перейдут из телеграма в мах, так всех террористов тут же и вычислят по айпи

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:04:44 24-12-2025

Вместо борьбы с Вотсапом и Ютубом лучше бы безопасностью силовиков занялись. Стали убивать военных и полицейских.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:53:25 24-12-2025

Гость (08:04:44 24-12-2025) Вместо борьбы с Вотсапом и Ютубом лучше бы безопасностью си... Так эти террористы явно ведь в ватсап планировали и инструкции получали. Вот и нужно додавить рассадник. Вот и заживём

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:11:15 24-12-2025

Запретить нужно взрывные устройства

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:55:35 24-12-2025

Гость (08:11:15 24-12-2025) Запретить нужно взрывные устройства ... И террористов!
Вообще когда тонировку запрещали говорили, что это для борьбы с терроризмом. И всё было спокойно какое-то время. Сейчас количество тонированных автомобилей увеличилось и мы наглядно видим к чему это приводит

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

09:29:25 24-12-2025

Организаторы скорее всего хохлы. Неужели после этого того же главу ГУР Украины Буданова не уничтожат ракетой? Хватит играть в чистоплюйство, на территории т.н. Украины, в том числе в глубоком тылу должны действовать наши диверсионные отряды, которые должны заниматься ликвидацией ключевых фигур.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:45 24-12-2025

ыть (09:29:25 24-12-2025) Организаторы скорее всего хохлы. Неужели после этого того же... Ты очень слабо представляешь себе суть происходящего. Отсюда вот эти диссонансы , не будет так как вы фантазируете, по целому ряду причин

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:26 24-12-2025

Гость (09:40:45 24-12-2025) Ты очень слабо представляешь себе суть происходящего. Отсюда...
Тсс, не мешай любителям телевизора мечтать...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:09 24-12-2025

Гость (09:40:45 24-12-2025) Ты очень слабо представляешь себе суть происходящего. Отсюда... А ты очень сильно себе представляешь? Давай, выплевывай.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:46 24-12-2025

Наглядные результаты превращения России в проходной двор для мигрантов...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

10:19:58 24-12-2025

Враги среди нас...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:55 24-12-2025

ППШариков (10:19:58 24-12-2025) Враги среди нас...... Да чего уж там, кругом враги, шарик😏

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

16:52:11 24-12-2025

Гость (11:49:55 24-12-2025) Да чего уж там, кругом враги, шарик😏... А мы на лыжах...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:45 24-12-2025

ППШариков (10:19:58 24-12-2025) Враги среди нас...... Враги разбираются с врагами.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

16:57:15 24-12-2025

Гость (13:09:45 24-12-2025) Враги разбираются с врагами.... И почему эти молодые ДПСники враги ?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров