-20 и небольшой снег. Какой будет погода в Алтайском крае днём 4 декабря

В Алтайском крае в воскресенье днём, 4 декабря, температура воздуха составит -15...-20 градусов, местами потеплеет до -10, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В западных районах возможен небольшой снег. Ветер подует северо-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле термометры в светлое время суток покажут -15...-17 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость ветра — до 7 м/с.

При этом в ночь на 5 декабря в регионе снова сильно похолодает: местами будет до -35 градусов.