WhatsАpp не запустит каналы в России из-за угрозы блокировки
В других странах функция уже доступна
26 сентября 2023, 10:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Мессенджер WhatsApp решил не запускать каналы в России из-за риска блокировки, пишет The Moscow Times.
Сейчас каналы, которые были запущены ранее в сентябре, доступны уже более чем в 180 странах. Однако для российских пользователей функция не заработает "в ближайшее время".
Ранее депутат Антон Горелкин, комментируя новость о запуске каналов в WhatsApp, сообщил, что российские власти могут пересмотреть решение по работе мессенджера, если одной из его функций станет массовое распространение информации.
13:21:22 26-09-2023
проживем поди как-нить
19:20:13 26-09-2023
Ну и чего испугались, они точно не заблокируют