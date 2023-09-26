WhatsАpp не запустит каналы в России из-за угрозы блокировки

В других странах функция уже доступна

26 сентября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мессенджер WhatsApp решил не запускать каналы в России из-за риска блокировки, пишет The Moscow Times.

Сейчас каналы, которые были запущены ранее в сентябре, доступны уже более чем в 180 странах. Однако для российских пользователей функция не заработает "в ближайшее время".

Ранее депутат Антон Горелкин, комментируя новость о запуске каналов в WhatsApp, сообщил, что российские власти могут пересмотреть решение по работе мессенджера, если одной из его функций станет массовое распространение информации.