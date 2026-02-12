WhatsApp* рассказал о действиях из-за мер против мессенджера в России

Приложение исключили из Национальной системы доменных имен 11 февраля

12 февраля 2026, 17:03, ИА Амител

WhatsApp* / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

11 февраля домен мессенджера WhatsApp* перестал отображаться в DNS‑серверах Роскомнадзора — это означает, что сервис исключен из Национальной системы доменных имен, отвечающей за доступ к сайтам на территории России. Создатели мессенджера отреагировали на полноценную блокировку WhatsApp* в России.

Они подтвердили факт ограничений со стороны РКН и заявили о намерении продолжать работу над тем, чтобы WhatsApp* оставался доступным для российских пользователей.

Соответствующее сообщение появилось в аккаунте мессенджера в соцсети Х. В официальном сообщении команда WhatsApp* подчеркнула:

«Сегодня российские власти попытались полностью заблокировать WhatsApp* в попытке заставить людей перейти на государственное, не защищенное от слежки приложение. Старания изолировать более 100 миллионов пользователей без права на частное и безопасное общение — это шаг назад, который может привести только к снижению безопасности людей в России. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы пользователи оставались на связи».

Блокировка мессенджера в России началась еще в августе 2025 года, когда в стране перестали работать звонки внутри приложения. Затем сервис подвергся существенному замедлению, а теперь — полной блокировке на территории РФ.

Аналогичная ситуация сегодня происходит с другим мессенджером. Ранее депутат Сергей Миронов предложил отправить на СВО тех, кто замедляет Telegram. Говоря о возможных альтернативах, народный избранник упомянул мессенджер Max.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ