WhatsApp* рассказал о действиях из-за мер против мессенджера в России
Приложение исключили из Национальной системы доменных имен 11 февраля
12 февраля 2026, 17:03, ИА Амител
11 февраля домен мессенджера WhatsApp* перестал отображаться в DNS‑серверах Роскомнадзора — это означает, что сервис исключен из Национальной системы доменных имен, отвечающей за доступ к сайтам на территории России. Создатели мессенджера отреагировали на полноценную блокировку WhatsApp* в России.
Они подтвердили факт ограничений со стороны РКН и заявили о намерении продолжать работу над тем, чтобы WhatsApp* оставался доступным для российских пользователей.
Соответствующее сообщение появилось в аккаунте мессенджера в соцсети Х. В официальном сообщении команда WhatsApp* подчеркнула:
«Сегодня российские власти попытались полностью заблокировать WhatsApp* в попытке заставить людей перейти на государственное, не защищенное от слежки приложение. Старания изолировать более 100 миллионов пользователей без права на частное и безопасное общение — это шаг назад, который может привести только к снижению безопасности людей в России. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы пользователи оставались на связи».
Блокировка мессенджера в России началась еще в августе 2025 года, когда в стране перестали работать звонки внутри приложения. Затем сервис подвергся существенному замедлению, а теперь — полной блокировке на территории РФ.
Аналогичная ситуация сегодня происходит с другим мессенджером. Ранее депутат Сергей Миронов предложил отправить на СВО тех, кто замедляет Telegram. Говоря о возможных альтернативах, народный избранник упомянул мессенджер Max.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ
17:12:10 12-02-2026
и даже в непроглядной тьме есть место свету.
17:20:26 12-02-2026
За пару дней успеют косяки исправить? А то надо ватьсяпу обновлять послезавтра. Ну и чтоб сегодня отправил, тут же доставлено. Фотка ушла, тут же прилетела. Про прочитано не спрашиваю. Это от контрагента (получателя) зависит. Будет как раньше или нифига?
18:26:28 12-02-2026
чего цепляется за ушедшее и рубить хвост постепенно, не хотите выполнять закон уходите.
20:38:40 12-02-2026
Гость (18:26:28 12-02-2026) чего цепляется за ушедшее и рубить хвост постепенно, не хоти...
Тебя не спросили. Под каждый дебильный закон прогибаться, так скоро заставят в ноги кланяться
09:45:03 13-02-2026
Гость (20:38:40 12-02-2026) Тебя не спросили. Под каждый дебильный закон прогибаться... уже
23:08:46 12-02-2026
Вот и задумаешься кто нам враг.
23:09:19 12-02-2026
А есть разница кто следит. Может есть разница кто на мнение влияет
08:06:40 13-02-2026
ркн наказывает не дурова или мету,он наказывает граждан РФ. ну и кто экстремисты и враги? за белгород кого наказали,где блокировки помешали ПВО?
09:44:42 13-02-2026
сейчас операторы зато в шоколаде
деньги гребут, а интернета мобильного нет , и типа они ни при чем
раньше бесплатно через вацап звонили друг другу, а сейчас з а связь уже за пять косарей перевалило(((
кому хуже сделали ? терористам и мошенникам ?