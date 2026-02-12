Глава SMM-отдела amic.ru Мария Петренко о том, куда идти бизнесу, если Telegram "штормит"

"Главное — быть там, где ваши люди", — уверена Мария Петренко

12 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Мария Петренко / Фото из личных архивов

В России продолжают фиксировать перебои в работе Telegram. С проблемами сталкиваются пользователи из разных регионов страны, в том числе жители Алтайского края. На этом фоне предприниматели в очередной раз в растерянности: привычные каналы связи "сыплются", аудитория расходится по разным платформам, а вкладываться наугад — дорого и рискованно. В студии Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул ведущая Ольга Андрюхина поговорила с Марией Петренко, руководителем SMM-редакции amic.ru, о том, какие площадки сегодня выглядят наиболее устойчивыми, как работать с "ВКонтакте" и что за "новенький" мессенджер Max и кому он вообще доступен.

"Ключевой вопрос: где ваши люди?"

— Мария, начнем с главного: какие площадки сегодня остаются для бизнеса стабильными и где точно стоит оставаться, чтобы вести сообщества?

— Ключевые стабильные площадки — те, к которым у пользователей есть постоянный доступ. Если у ваших пользователей возникают проблемы с потреблением контента, например в WhatsApp,* — отправлять туда какую-то информацию теперь бессмысленно: мало кто ее получит и воспримет. Нужно понять: где ваши люди? Ну или позвать людей на ту площадку, где нет проблем с доступом, со связью, где всем будет комфортно и удобно.

При этом, несмотря на то, что мы последние несколько лет живем с периодическими ограничениями разных площадок и есть большой отток пользователей, совсем к нулю все-таки эти показатели не скатились. Все равно есть адепты того или иного сервиса, которые продолжают пользоваться разными путями обхода и потреблять контент именно там. Поэтому если есть аудитория, читающая вас на площадке, которая сегодня в России может быть даже ограничена, лучше и вам присутствовать на ней тоже, если это, конечно, не запрещено законом. Не рекламироваться, не запускать таргет, но информировать, быть в поле зрения вашей аудитории.

"За "ВКонтакте" стоит государство"

— "ВКонтакте" — многолетняя классика. Клиенты до сих пор там? Читают, смотрят?

— Да, конечно, эта площадка последние несколько лет только растет. Да и сама соцсеть предлагает много новых решений. Для бизнес-пользователей ВК создает многоструктурную историю, где есть и совместные игры с друзьями, и можно фитнесом заниматься, и музыку слушать, и кино смотреть. В общем, большая экосистема с разными способами потребления контента.

Поэтому очень рекомендую обратить внимание на "ВКонтакте", если вас там еще нет. Это стабильная соцсеть, она точно никуда в ближайшее время не денется и поддерживается государством.

"Пишите людям инструкцию — это работает"

— Что можно сделать, чтобы контент в ВК получал больше охвата?

— В последнее время многие жалуются, что будто "ВКонтакте" дает очень мало просмотров постам. Это связано с работой новой умной ленты, она теперь иначе анализирует и воспринимает пост, который вы выкладываете. Например, у вас десять тысяч подписчиков, а просмотров у поста – всего 300 или 400.

Почему так? Потому что пост после публикации сначала тестируется на очень небольшой аудитории ваших читателей, буквально в полпроцента. Если они этот пост увидели, как-то отреагировали, лайкнули, поставили репост, сохранили… Система понимает: о, тут что-то интересное. Тогда она увеличивает процент охвата и будет показывать материал другим вашим подписчикам и друзьям людей, которые этот пост увидели… Поэтому если ваши посты не читают и не смотрят, нужно комплексно подойти к сообществу и поработать с содержанием в том числе. Помнить о том, что людям стоит писать "инструкцию": если это галерея фото, пишите "листайте галерею". Если вам нужно, чтобы поставили лайк — "пожалуйста, не забудьте поставить лайк". Очень круто, когда вы общаетесь с людьми в комментариях, система это воспринимает как интерес к посту, раз его комментируют. Отвечайте своим подписчикам, даже коротко.

Плюс важно понимать, что аудитория сторис, клипов, видео, постов, которые есть во "ВКонтакте", для умной ленты — это все разные аудитории. Поэтому посмотрите на свое сообщество глазами человека, который видит его в первый раз… Или дайте кому-то его посмотреть в первый раз. И вот таким свежим взглядом оцените: а близко ли контакт? Есть ли переход на сайт, есть ли товары, которые можно полистать, посмотреть? Кстати, "ВКонтакте" очень удобен в том плане, что можно создать каталог товаров с ценами, и человек просто, кликая на них, сразу попадет к вам в личные сообщения с предустановленным вопросом: "Вот меня заинтересовал такой-то товар, как я могу его получить?" Это очень классно.

— Простой контент с котиками?

— Да, конечно. Но это не говорит о том, что мы должны в своем бизнес-аккаунте постоянно хихикать. Тренды должны быть осознанными, адаптированными к бренду.

А насчет того, какая сфера будет хороша для "ВКонтакте"… Да любая сфера — если вы попадете в свою аудиторию, если ваши тексты понятны, если вы будете идти к людям с ясным посылом. Каждый сможет найти своих, главное — продолжать искать. На первых этапах может казаться, что это все бессмысленно и грустно, если не тестировать гипотезы. Сами ребята, работающие с "ВКонтакте", которые проводят обучающие вебинары, в том числе для сотрудников СМИ, говорят, что самый лучший способ понять, как работает лента, — это взять какую-то гипотезу. Например, мы знаем, что за внешние ссылки "ВКонтакте" обрезает охваты. Окей, мы неделю постим без внешних ссылок вообще. Ни на мессенджеры, ни на "пишите в WhatsApp*" — и сравниваем результат. Если зашло — все, мы придерживаемся этой тактики. Или есть еще такая информация: если пост после публикации был отредактирован, то "ВКонтакте" приостанавливает его показ. Давайте попробуем неделю не редактировать посты. Выписать себе предположения из разряда там слухов, сплетен: "Ага, я, кажется, слышал, что эмодзи "ВКонтакте" не любит" и постим без эмодзи, и так далее. И далее выбираем для себя план действий.

"В Max канал создать можно, но есть порог входа"

— Сложно ли создать канал для бизнеса в мессенджере Max? Какие там условия?

— Создать канал можно, но необходима регистрация в Роскомнадзоре. Для этого нужно иметь на одной из своих площадок — в "Телеграме", "ВКонтакте" или в "Одноклассниках", где вы уже представлены, — больше десяти тысяч подписчиков. То есть если вы эту аудиторию набрали, вы зарегистрировались, получили буковку "А" с плюсом на одной из своих сетей, то можете спокойно регистрироваться в Маx, получить канал, приглашать туда свою аудиторию и без проблем пользоваться этим сервисом и общаться.

— "Малышам", то есть каналам с аудиторией меньше дести тысяч пользователей, инструмент недоступен?

— Да.

— А есть ли вероятность, что он будет доступен?

— К сожалению, у меня нет никакой инсайдерской информации. Хотелось бы, конечно, чтобы несколько облегчился порог входа. Я понимаю, почему только верифицированные в Роскомнадзоре каналы имеют возможность зарегистрироваться в Маx — это для того, чтобы условно защитить пользователей. Мол, каждый владелец канала, конкретный человек, имеет подтверждение на "Госуслугах". И эта информация открыта для государства. Но не каждый бизнес может позволить себе быстро набрать десять тысяч подписчиков. Поэтому пока для них сложновато войти.

Обновлено: на момент публикации материала в мессенджере Max появилась возможность создавать закрытые каналы любым пользователям.

— Те, кто зарегистрировался, что они могут делать на этой площадке?

— Они могут размещать контент, видео, фото. Мы, кстати, тоже протестировали: быстро загружаются в хорошем качестве даже тяжелые видео. К сожалению, пока нет возможности общаться со своей аудиторией, то есть нет комментинга постов. Но я думаю, вскоре он появится. Мы как бы находимся в бета-версии, что ли, когда выкатили мессенджер для пользователей, но какие-то функции продолжают потихоньку добавляться. Эта история не нова. Мы же постоянно видим, что в Telegram выходят обновления, "ВКонтакте" предлагает какие-то новые опции. То же самое с Маx. Есть возможность зарегистрировать кабинет, бизнес-кабинет и начать создавать уже чат-боты для своей аудитории.

"Чат-боты — это способ не засорять ленту и закрывать задачи"

— К слову о чат-ботах. Многие задумались, насколько необходимо сейчас создавать для своего бизнеса некие экосистемы, в том числе чат-боты и мини-сайты в мессенджерах. Актуально ли это сегодня, если площадки нестабильны?

— Если речь идет о супернестабильной площадке, такой как WhatsApp*, то, конечно, я бы рекомендовала посмотреть в сторону "ВКонтакте" или Telegram, который худо-бедно еще работает. Особенно рядом со стабильным источником Wi-Fi, например. Что касается Telegram и его возможностей с точки зрения чат-ботов, я только "за". Мне кажется, это очень классно, когда есть возможность угодить и закрыть вопросы своих подписчиков разными форматами, в виде мини-приложений, в виде чат-ботов, не засорять основную ленту, условно, напоминанием об одном и том же, а упаковать продукт, предложение или решение одной задачи в отдельный чат-бот.

— Поговорим о функционале. Какие задачи бизнеса такие штуки могут закрывать?

— Рассылка полезного чек-листа, например, и ты собираешь для себя базу для следующих взаимодействий с ними. Не все увидят в ленте пост, не все зайдут в мессенджер прочитать от тебя новое сообщение, но в рассылку они с большей вероятностью могут "провалиться" и увидеть тебя вновь, снова с тобой повзаимодействовать.

— Хочется услышать конкретный совет. Вот есть предприниматель Иван Иванов. Он печет, продает тортики. Но у него все сломалось, потому что привычные каналы больше не работают, он в растерянности. Что ему делать в первую очередь? С чего начать выстраивать новую систему коммуникаций?

— Я знаю, что многие столкнулись со сложностями из-за блокировки WhatsApp*. Там часто были настроены какие-то напоминания: о визите в клинику, или чат-бот с записью, заказом в WhatsApp*, там же часто были базы клиентов. Ну во-первых, обязательно предупредите людей, что из-за временных сложностей вы ищете новый способ взаимодействия. Уточните, какая площадка им была бы удобней.

Да, скорее всего эта аудитория распадется на несколько разных веток. Кто-то пойдет в Мах, кто-то продолжит пользоваться WhatsApp*, кто-то любит Telegram, кто-то адепт "ВКонтакте". Поэтому придется поднапрячься и попробовать присутствовать везде. Это на самом деле новая сверхзадача, когда малый бизнес не может делегировать какому-то отдельному специалисту — маркетологу или эсэмэмщику. А ему, кроме того, что вкусные тортики надо сделать, нужно с этой аудиторией везде взаимодействовать. И не просто предупредить, что мы завели группу во "ВКонтакте", а еще и что-то выкладывать, причем делать это правильно, чтобы набирать новую аудиторию. С другой стороны, всегда люди сталкиваются с разными вызовами и не всегда это плохо. Мне кажется, настоящего предпринимателя отличает то, что он эти вызовы умеет преодолевать.

* WhatsApp принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России