WP: Зеленский пытается восстановить связи с США

Украинский президент переживает один из сложнейших этапов своей карьеры, отмечает издание

09 марта 2025, 17:10, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский пытается наладить отношения с США после недавней перепалки с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Washington Post.

"Президент Украины пытается восстановить связи с Вашингтоном, поскольку Белый дом усиливает давление, требуя скорейшего прекращения конфликта с Россией", – говорится в материале.

По данным WP, украинский лидер переживает один из самых сложных периодов своего президентства. Помимо напряженности в отношениях с США и заморозки военной помощи, он также сталкивается с противостоянием со стороны внутренних политических оппонентов.

"Эти шаги только помогают России на поле боя", – отмечает издание.

Ранее сообщалось, что США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках и прекратили передачу данных для нацеливания HIMARS. Телеканал Sky News, ссылаясь на украинские источники, заявил, что США полностью прекратили передачу разведывательной информации Киеву. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Вашингтон приостановил обмен разведданными с Украиной.

До этого телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостановили военную помощь Украине. Причем это продлится до тех пор, пока Дональд Трамп не увидит приверженности Киева мирным переговорам.

Напомним, 28 февраля в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что лидеры подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако переговоры переросли в конфликт. По данным СМИ, Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, и сделка сорвалась.