WP: Зеленский пытается восстановить связи с США
Украинский президент переживает один из сложнейших этапов своей карьеры, отмечает издание
09 марта 2025, 17:10, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский пытается наладить отношения с США после недавней перепалки с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Washington Post.
"Президент Украины пытается восстановить связи с Вашингтоном, поскольку Белый дом усиливает давление, требуя скорейшего прекращения конфликта с Россией", – говорится в материале.
По данным WP, украинский лидер переживает один из самых сложных периодов своего президентства. Помимо напряженности в отношениях с США и заморозки военной помощи, он также сталкивается с противостоянием со стороны внутренних политических оппонентов.
"Эти шаги только помогают России на поле боя", – отмечает издание.
Ранее сообщалось, что США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках и прекратили передачу данных для нацеливания HIMARS. Телеканал Sky News, ссылаясь на украинские источники, заявил, что США полностью прекратили передачу разведывательной информации Киеву. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Вашингтон приостановил обмен разведданными с Украиной.
До этого телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостановили военную помощь Украине. Причем это продлится до тех пор, пока Дональд Трамп не увидит приверженности Киева мирным переговорам.
Напомним, 28 февраля в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что лидеры подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако переговоры переросли в конфликт. По данным СМИ, Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, и сделка сорвалась.
23:42:51 09-03-2025
Связь и не терялась.
ГЕНИЧЕСК, 9 марта. /ТАСС/. США ударили двумя ракетами HIMARS по рынку в населенном пункте Великие Копани в Херсонской области.
11:33:33 10-03-2025
Олег (23:42:51 09-03-2025) Связь и не терялась.ГЕНИЧЕСК, 9 марта. /ТАСС/. США удари... США ударили двумя ракетами HIMARS --- США это сейчас условные трамписты и условные байденовцы. Те кто хотел посадить или убить Трампа, свое желание не изменили, им надо, чтобы у него ничего не получилось, тогда его можно обвинить и может даже скинуть
07:43:40 10-03-2025
Он знает ,что его не бросят. Все это спектакль.
13:11:03 10-03-2025
его не бросят -- демократы в США и Европе не бросят, они в одной лодке, при неудачном для Зеленского раскладе не хотят с ним прицепом идти. А Трамп хочет так извернуться, чтобы и в США его не обвинили. что он сдал Украину, но и чтобы демократов в США прессануть, обвинив их в попытке развязать Третью мировую. В этом же обвинить поддерживающих демократов власти Европы и поменять их на своих. Или оставить этих, но перебежавших к нему